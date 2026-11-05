(Información remitida por la empresa firmante)

-Sasken seleccionada para respaldar un programa de plataforma de conectividad estratégica junto a una destacada empresa europea de software para el sector de automoción

El acuerdo, de varios años de duración, abarca servicios de software, hardware y validación para unidades de control telemático de próxima generación

BENGALURU, India, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sasken Technologies Ltd. (BSE: 532663) (NSE: SASKEN), un líder global en ingeniería de productos y soluciones de software embebido, ha anunciado hoy un acuerdo de ingeniería plurianual con la división de software de un importante grupo de automoción europeo. En el marco de este programa, Sasken prestará servicios de desarrollo de software, integración de sistemas, ingeniería de hardware y validación para respaldar el desarrollo y la comercialización de unidades de control telemático (TCU) de próxima generación destinadas a plataformas vehiculares globales. Esta colaboración refuerza aún más la posición de Sasken como socio de ingeniería de confianza para vehículos conectados definidos por software.

A medida que la industria automotriz acelera su transición hacia vehículos definidos por software, las plataformas telemáticas se han convertido en un pilar fundamental para los servicios conectados, las actualizaciones inalámbricas, el diagnóstico, la gestión de flotas, la ciberseguridad y las futuras aplicaciones de movilidad. El programa aprovecha la experiencia de Sasken en tecnologías celulares, plataformas de módem, software embebido, ingeniería de hardware, validación de sistemas y soluciones de movilidad conectada, con el fin de acelerar la preparación y el despliegue de productos en diversos mercados internacionales.

Esta colaboración valida el enfoque de Sasken que abarca desde el chip hasta la inteligencia del sistema al integrar capacidades en plataformas de silicio, tecnologías de conectividad, sistemas embebidos, diseño de hardware y validación a gran escala. Esta capacidad de ingeniería integral permite a Sasken brindar apoyo a sus clientes en todas las etapas: desde la arquitectura de la plataforma y el desarrollo de hardware hasta la integración de software, las pruebas y el despliegue comercial.

El programa supondrá una estrecha colaboración entre Sasken y los equipos de ingeniería del cliente en áreas como el diseño de hardware, el desarrollo de software, la integración y las actividades de validación. El objetivo conjunto será ofrecer soluciones telemáticas aptas para la producción, que cumplan con los requisitos de rendimiento, calidad y fiabilidad exigidos por los programas de automoción a escala global.

Al referirse a esta colaboración, Tero Pernu, director de negocio para Finlandia y la UE en Sasken Technologies, señaló:

"Esta colaboración demuestra la confianza del cliente en la capacidad de Sasken para respaldar programas complejos de conectividad automotriz que abarcan los ámbitos de hardware, software y validación. Las plataformas telemáticas modernas son cada vez más fundamentales para la experiencia del vehículo conectado, lo que exige una profunda especialización en múltiples capas tecnológicas. Al combinar nuestras capacidades de ingeniería automotriz con una sólida experiencia en conectividad avanzada y desarrollo de productos, ayudaremos a acelerar la entrega de soluciones telemáticas de próxima generación a los mercados globales. Esperamos establecer una colaboración estratégica a largo plazo y generar un valor medible a lo largo de todo el ciclo de vida del programa".

Una conectividad fiable es un factor clave para los servicios vehiculares modernos y las futuras experiencias de movilidad. Sasken aporta una profunda experiencia en plataformas telemáticas, tecnologías celulares, ingeniería de productos y validación, respaldando el desarrollo y la implementación de plataformas TCU de próxima generación en los mercados globales. Se espera que esta colaboración desempeñe un papel fundamental a la hora de facilitar soluciones avanzadas de movilidad conectada y ofrecer experiencias de usuario fluidas en todo el mundo.

Al respecto, Rajiv C. Mody, presidente, director gerente y consejero delegado de Sasken Technologies, comenó:

"La industria automotriz está atravesando una de las transformaciones más significativas de su historia, a medida que los vehículos se vuelven cada vez más conectados, inteligentes y basados en software. Esta colaboración estratégica pone de relieve la capacidad de Sasken para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) a nivel mundial en la ejecución de complejos programas de ingeniería de productos que abarcan los ámbitos del hardware, el software y la conectividad. Asimismo, refuerza nuestra posición como socio de referencia para la innovación en movilidad conectada y consolida nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo en el sector de automoción".

El programa se llevará a cabo a través de la organización global de ingeniería de Sasken, combinando su experiencia especializada en el sector automotriz en Europa con las capacidades más amplias de la empresa en ingeniería de productos. Esta iniciativa amplía la presencia de Sasken en el ámbito de la automoción y respalda su crecimiento continuo en movilidad conectada, soluciones de conectividad de próxima generación y tecnologías para vehículos definidos por software.

Acerca de Sasken Technologies

Sasken Technologies es un líder global en ingeniería de productos y software embebido, que ofrece soluciones de I+D desde la concepción hasta la comercialización y desde el chip hasta la inteligencia en sectores como semiconductores, automoción, industria, electrónica de consumo, dispositivos inteligentes, comunicaciones por satélite, telecomunicaciones y transporte. Durante más de 36 años, Sasken ha brindado apoyo a más de 100 empresas de la lista Fortune 500 y ha impulsado más de mil millones de dispositivos en todo el mundo. Con centros de ingeniería y prestación de servicios en la India, Finlandia, Alemania, Japón, China y Estados Unidos, Sasken ayuda a sus clientes a resolver desafíos de ingeniería complejos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Para obtener más información, visite www.sasken.com.

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