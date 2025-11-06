(Información remitida por la empresa firmante)

-SATELLAI Collar Go, collar GPS para perros con análisis de salud mediante IA, batería de 15 días de duración y más. Ya disponible para reservas

Cuidado de mascotas y seguimiento de ubicación con IA, a un precio asequible

SHENZHEN, China, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SATELLAI, una empresa pionera en tecnología para mascotas con IA integrada anunció hoy el lanzamiento de Collar Go en Europa y Reino Unido. Ya disponible para reservar, este dispositivo portátil de última generación para mascotas ofrece conectividad avanzada, asistencia sanitaria con IA y hasta 15 días de autonomía a un precio asequible.

"Con Collar Go, creamos una forma accesible de conectar con nuestros peludos compañeros y cuidarlos", afirmó Mark Mao, fundador y consejero delegado de SATELLAI. "Collar Go ofrece total tranquilidad a los dueños de mascotas en cuanto a la ubicación y el bienestar emocional de sus animales".

Características principales

SATELLAI Collar Go utiliza tecnología GPS para proporcionar un seguimiento preciso y en tiempo real a nivel mundial, además de un historial de ubicaciones ilimitado. Para mayor seguridad, el collar ofrece alertas de escape en tiempo real cuando la mascota sale de una zona segura, junto con comandos de llamada de audio personalizables.

Más que un simple localizador, el Collar Go incorpora una plataforma de bienestar con inteligencia artificial (disponible mediante actualización OTA en diciembre) que analiza los patrones de actividad diaria de la mascota para detectar a tiempo posibles problemas de salud. El entrenador de IA integrado ofrece análisis de actividad, alertas inteligentes y recomendaciones de cuidado personalizadas a través de un sistema LLM propio.

Diseñado para la aventura, el Collar Go cuenta con un diseño robusto, resistente al agua (IP68) y una batería con una duración de hasta 15 días. Disponible en cuatro colores vibrantes, también incluye una luz Starlight brillante integrada y señales de audio para localizar a la mascota en la oscuridad.

Precio y disponibilidad

SATELLAI Collar Go tiene un precio de 79,99 € (UE) y 69 £ (Reino Unido), con un 15% de descuento por lanzamiento. Puede adquirirse en la UE a través de https://satellai.com/de/products/collar-go y en Reino Unido en https://satellai.com/products/collar-go.

Acerca de SATELLAI

SATELLAI redefine el bienestar de las mascotas mediante el rastreo satelital y la inteligencia artificial avanzada. Nacida con la misión de garantizar que ninguna mascota se pierda jamás, la empresa va más allá del rastreo para comprender la salud y el comportamiento de los animales.

Como miembro orgulloso de la Asociación Americana de Productos para Mascotas y ganadora del premio LUXlife a Productos y Servicios para Mascotas, SATELLAI colabora con líderes mundiales como Qualcomm y AWS para hacer realidad el cuidado inteligente de las mascotas.

Los galardonados productos de SATELLAI, como el rastreador SATELLAI y el collar SATELLAI Collar Go, han sido reconocidos por Newsweek y SlashGear.

Para obtener más información, visite https://satellai.com/.

