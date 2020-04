SC Johnson dona 1 millón de dólares para los esfuerzos del COVID-19 en Europa

Apoyo financiero y donaciones de productos para ayudar a las organizaciones de cuidado de la salud y trabajadores de la línea de frente de 15 países de Europa como parte de los esfuerzos mundiales para luchar contra el COVID-19 RACINE, Wisconsin, 20 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Como parte de los esfuerzos mundiales para luchar contra el COVID-19, SC Johnson, un fabricante líder en la industria dedicado a las marcas de limpieza para el hogar, ha donado 1 millón de dólares como respuesta a los esfuerzos de ayuda en Europa. Esta donación es parte de los 10 millones de dólares que la compañía ha llevado a cabo hasta la fecha para ayudar a las organizaciones a luchar contra la propagación y el impacto del virus en todo el mundo. Más recientemente, SC Johnson anunció una asociación con Save the Children [https://www.scjohnson.com/en/press-releases/2020/april/sc-jo...] para formar y permitir a los niños de todo el mundo a hacer frente mejor a esta pandemia. "Todo el mundo dentro de la familia de SC Johnson se ha comprometido a apoyar a todos lo que están en la línea de frente de esta pandemia y a los más vulnerables de nuestras comunidades", indicó Fisk Johnson, presidente y consejero delegado de SC Johnson. "Estamos muy orgullosos de apoyar a organizaciones de todo el mundo que proporcionan recursos inmediatos y ayudar a todos los que lo necesitan, y seguimos estando abrumados por sus esfuerzos realizados". Las donaciones que se han llevado a cabo abarcan a instituciones y proyectos de 15 países de Europa, que apoyan los esfuerzos para hacer frente al COVID-19. Entre estos se incluyen: -- Apoyar a las NHS Charities Together en Reino Unido proporcionará apoyo a los pacientes del NHS por medio del personal, voluntarios y carreras del NHS en primera línea, centrándose en el tratamiento del bienestar mental por medio del suministro de necesidades, como alimentos y recuperación a largo plazo. -- Asociarse con las Red Cross Societies de Austria, Hungría, Alemania y Reino Unido, ayudando a desplegar artículos esenciales para los trabajadores del cuidado de la salud y lo que son más vulnerables. -- Proporcionar equipamiento para el Luigi Sacco Hospital a través de la Fondazione Francesca Rava en Italia, junto a las contribuciones de dos organizaciones caritativas seleccionadas: Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori (LILT) y OBM ONLUS, una organización caritativa que apoya a las mujeres embarazadas y a los bebés recién nacidos que podrían estar afectados por el virus. -- Trabajar con organizaciones caritativas Gute Nacht Bus y Tafel Erkrath en Alemania para proporcionar apoyo social, cobijo, transporte y alimentos a los grupos más vulnerables. -- Ayudar a la Stockholm Stadsmission para proporcionar alimentos y apoyo para las personas sin hogar. -- Ayudar a la Margareta of Romania Royal Foundation en el suministro de un servicio de línea de ayuda para que las personas mayores consigan acceso a asesoramiento psicológico, apoyando a los suministros de alimentos básicos y acceso a las compras online para los que no pueden utilizar Internet. -- Asociación global con Save the Children, que ayuda a formar y a permitir que los niños de todo el mundo, incluyendo los de Reino Unido y España, para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Esta nueva asociación se centrará en ayudar a los niños y sus seres queridos a responder frente a estas amenazas de salud pública y las amenazas futuras.

SC Johnson sigue evaluando las formas de hacer frente a las necesidades de las personas en todo el mundo al tiempo que evoluciona la pandemia del COVID-19.

Si desea más información sobre cómo ayudar a proteger a su familia, visite la página web www.scjohnson.com/covid19 [http://www.scjohnson.com/covid19] y la página web de CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/ [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/]

