Scantox adquiere la división de neurofarmacología de QPS Austria

EJBY, Dinamarca, 30 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy Scantox, junto con su propietario mayoritario Impilo, ha acordado adquirir la división de neurofarmacología de QPS Austria GmbH ("QPS Neuro" o "la Compañía"), propiedad en última instancia de QPS Holdings LLC. QPS Neuro es una organización de investigación por contrato (CRO) líder en el descubrimiento de fármacos que se especializa en enfermedades neurodegenerativas, raras y trastornos mentales. La Compañía es reconocida por sus servicios de alta calidad que están profundamente arraigados científicamente y tiene un historial indiscutible de servir a una base de clientes amplia y leal a nivel mundial. Esta adquisición transformadora ampliará la cobertura de la cadena de valor de Scantox y reposicionará significativamente su plataforma de descubrimiento de fármacos existente con capacidades de investigación del sistema nervioso central (SNC) únicas y líderes en el mercado.

Fundada en 1999, QPS Neuro tiene una larga trayectoria en el desarrollo de experiencia en servicios de optimización de clientes potenciales y estudios de eficacia. La empresa cuenta con unas instalaciones de última generación de 2.700 metros cuadrados en Grambach, Austria, y emplea a más de 80 personas. Con disponibilidad in situ de modelos in vitro e in vivo transgénicos y no transgénicos validados, QPS Neuro aborda múltiples objetivos dentro del área en crecimiento del SNC y representa un socio único para las empresas biotecnológicas y farmacéuticas en su proceso de desarrollo de fármacos.

"La adquisición de QPS Neuro está cambiando significativamente nuestra plataforma de optimización de clientes potenciales y amplía la profundidad y amplitud de nuestros servicios de descubrimiento en el área del SNC y enfermedades raras. Vemos un fuerte ajuste con la organización Scantox y estamos profundamente impresionados con el dedicado personal de gestión y sus esfuerzos de I+D se centraron en proporcionar un mayor nivel de servicio y excelencia científica a sus clientes", afirmó Jeanet Løgsted, consejera delegada de Scantox.

Manuela Prokesch, directora de QPS Neuro, continúa: "Esta es una oportunidad única para nosotros de unirnos a un líder del mercado preclínico, conocido por su alta calidad y su enfoque centrado en el cliente. Esperamos aprovechar las sinergias en toda la organización Scantox mientras continuamos ofrecer las mejores soluciones personalizadas a nuestros clientes".

QPS Neuro continuará sus operaciones como parte del grupo Scantox. La empresa combinada tendrá más de 300 empleados en seis sitios que ofrecerán modelos de descubrimiento que incluyen servicios de investigación de neurofarmacología, toxicología regulatoria y servicios analíticos/CMC.

Nicholas Hooge, socio de Impilo, concluyó: "Esta es una adquisición transformadora para Scantox que amplía significativamente su oferta de servicios y su alcance al cliente. Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de QPS Neuro al grupo Scantox y ver importantes oportunidades de crecimiento para el negocio combinado en marcha. "Como lo demuestra esta adquisición, Impilo continúa teniendo una fuerte convicción en el mercado preclínico más amplio y espera continuar trabajando con el grupo ampliado para ampliar aún más su oferta de servicios y fortalecer su posición a nivel mundial".

Préstamo vinculado a la sostenibilidad

Como parte de la transacción, Scantox ha firmado con éxito un préstamo vinculado a la sostenibilidad en colaboración con Nordea y Nykredit. El préstamo refleja el enfoque proactivo de la empresa para integrar prácticas sostenibles en su estrategia comercial.

Asesores

Lincoln International actúa como asesor financiero corporativo de Scantox, EY actúa como asesor financiero y fiscal, L.E.K. Consulting como asesor comercial y Accura junto con DORDA actúan como asesores legales. Perella Weinberg Partners actúa como asesora financiera de QPS Holdings, KPMG actúa como asesor fiscal y Ropes & Gray, junto con Wolf Theiss, actúan como asesores legales.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Dra. Manuela Prokesch, directora de QPS Neuro, Manuela.Prokesch@qps.com

Nicholas Hooge, socio en Impilo, Nicholas.Hooge@Impilo.se

Acerca de Scantox

Scantox es la CRO líder nórdica preclínica acreditada por GLP, centrada en farmacología y toxicología regulatoria, con sede en Dinamarca y filiales en Suecia y Dinamarca. Con décadas de experiencia, Scantox es un socio confiable para servicios de desarrollo de productos dentro de las industrias farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos, con una experiencia mundialmente conocida dentro de los minicerdos de Göttingen. Los servicios de Scantox permiten a los clientes avanzar en el desarrollo de sus medicamentos o dispositivos basándose en datos sólidos y con los más altos estándares técnicos y científicos. Fundada en 1977, Scantox es hoy propiedad de Impilo, la principal empresa nórdica de inversión en atención sanitaria.

Acerca de QPS Neuro

QPS Neuro, la división de neurofarmacología de QPS Austria GmbH, tiene una gran experiencia y está especializada en servicios preclínicos del SNC. QPS Neuro ha desarrollado su reputación desde 1999 como CRO de alta calidad y especialista líder en Alzheimer, Parkinson, ELA, demencia, Niemann-Pick, Gaucher, autismo, esquizofrenia, degeneración del lóbulo frontotemporal y otras enfermedades neurodegenerativas y raras. La reputación de la compañía dentro de CNS se ve reforzada aún más por sus sólidas capacidades en estudios de eficacia preclínica que incluyen análisis moleculares y celulares in vitro y modelos patentados de ratones y ratas transgénicos in vivo con análisis asociados ofrecidos a una amplia cartera de clientes.

Acerca de Impilo

Impilo es una empresa de inversión nórdica centrada en inversiones a largo plazo en empresas sanitarias sostenibles activas en productos farmacéuticos, tecnología médica, servicios sanitarios y otras áreas relacionadas con la salud. Impilo se esfuerza por aumentar el valor de sus inversiones mediante una propiedad activa a largo plazo. Impilo tiene una cartera de inversiones bien diversificada y ha recaudado cerca de mil millones de euros en capital de los principales inversores nórdicos e internacionales desde su creación en 2017.

