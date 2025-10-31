Segway Powersports presenta una nueva generación de vehículos todoterreno en EICMA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-Segway Powersports consolida su experiencia en vehículos todoterreno y presenta una nueva generación de vehículos todoterreno en EICMA 2025

MILAN, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Segway, líder mundial en micromovilidad, deportes de motor y robótica de consumo, presentará sus últimas innovaciones todoterreno y vehículos de deportes de motor en la próxima EICMA 2025 (Exposición Internacional de Motocicletas y Accesorios para Deportes de Motor), que tendrá lugar del 4 al 9 de noviembre en Fiera Milano.

Con el lema "SHOCKWAVE INCOMING", la esperada presentación de Segway en EICMA 2025 introducirá una nueva generación de vehículos todoterreno que combinan un rendimiento avanzado con tecnología inteligente para reafirmar su liderazgo en la experiencia de conducción. El protagonista de la presentación será la última incorporación a la gama insignia de Segway, diseñada para potenciar el espíritu aventurero y permitir compartir la experiencia con amigos y familiares.

Diseñados para conquistar una amplia variedad de terrenos, desde barro y arena hasta densos bosques, la presentación incluirá múltiples modelos que combinan una ingeniería robusta y de alto rendimiento impulsada por la innovación todoterreno. Integrados con el sistema Smart Command de Segway y la pantalla táctil de infoentretenimiento de 12,8", líder en la industria, cada viaje se transforma en una experiencia conectada e inteligente.

Esta nueva generación de vehículos no solo rinde, sino que piensa. Los usuarios pueden capturar sus aventuras, navegar rutas complejas, comunicarse con su equipo y compartir momentos al instante, todo a través de un ecosistema digital unificado diseñado para el aventurero moderno. Utilizando cuatro elementos clave: capturar, navegar, comunicar y compartir, el vehículo se convierte en algo más que una máquina: es tu navegador, comunicador y creador de contenido. Esto es la inteligencia todoterreno reafirmada.

Poder despertado: la nueva era del todoterreno inteligente

Desde su fundación en 1999, Segway ha perseguido la visión de redefinir la movilidad a través de la innovación, integrando tecnología y rendimiento para ofrecer diversas experiencias de conducción en entornos urbanos, al aire libre y extremos.

Segway Powersports se centra en el mundo de la aventura todoterreno, combinando sistemas de propulsión avanzados, sistemas de control inteligentes y un diseño vanguardista para producir vehículos todoterreno (ATV, UTV y SSV) de alto rendimiento. Guiada por su espíritu de marca "Sin miedo a ningún lugar", Segway se compromete a liderar la cultura global del todoterreno inteligente con soluciones diseñadas para la exploración sin límites.

Con una sólida base en la integración de tecnología innovadora y una ingeniería de seguridad de confianza, Segway continúa marcando la pauta en vehículos todoterreno inteligentes de alto rendimiento en América, Europa, Asia y más allá.

Únase a la rueda de prensa el 5 de noviembre a las 14:00 (Pabellón 18, Stand A74) para la presentación mundial. La expectación crece: el poder ha despertado y la onda expansiva se avecina.

Para más información, visite: https://powersports.segway.com .

Acerca de Segway

En 1999, Segway revolucionó la micromovilidad con el revolucionario Personal Transporter, despertando la curiosidad mundial sobre el futuro del transporte personal. Con la misión de "Moverse con sencillez", Segway se dedica a simplificar el movimiento de personas y mercancías, mejorando la eficiencia y la experiencia cotidiana. Durante décadas, Segway ha marcado nuevos hitos en el transporte de corta distancia y la robótica de consumo, superando constantemente los límites de la innovación. Hoy, como líder mundial en soluciones de micromovilidad, la oferta de Segway ha evolucionado mucho más allá de sus orígenes. Desde patinetes eléctricos y karts hasta bicicletas eléctricas, vehículos deportivos motorizados y robots personales, Segway lidera el futuro de la movilidad con tecnología de vanguardia, ofreciendo productos innovadores que redefinen nuestra forma de movernos.

