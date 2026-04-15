La selección nacional de Kazajistán se clasifica para la final de la Copa Billie Jean King

(Información remitida por la empresa firmante)

ASTANA, Kazajistán, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La selección nacional femenina de tenis de Kazajistán se ha asegurado su plaza en la fase final de la Copa Billie Jean King tras una victoria por 3-1 sobre Canadá en la ronda clasificatoria celebrada en Astana.

El resultado refleja un rendimiento sólido y cohesionado del equipo durante los dos días de la eliminatoria, con contribuciones decisivas tanto en individuales como en dobles. Yulia Putintseva selló la clasificación con una reñida victoria sobre la ex campeona del US Open, Bianca Andreescu, en un partido que duró tres horas y 39 minutos. Anteriormente, Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva lograron una contundente victoria en dobles sobre Andreescu y Kayla Cross en sets corridos, mientras que Sonja Zhiyenbayeva debutó con la selección nacional.

Esta es la cuarta vez que Kazajistán compite en la fase final del torneo y continúa una racha de actuaciones consistentes al más alto nivel desde 2022, lo que subraya la creciente fortaleza y profundidad del programa nacional. Este logro refleja el éxito del enfoque sistemático y a largo plazo de Kazajistán para el desarrollo del tenis, respaldado por una inversión constante en infraestructura, programas de desarrollo de jugadores y entrenamiento de alto rendimiento.

El reciente reconocimiento internacional del ecosistema de entrenamiento del país, incluyendo la concesión del estatus de Nivel Oro al Centro Nacional de Tenis de Kazajistán por parte de la Federación Internacional de Tenis, subraya aún más el progreso alcanzado en la alineación de su sistema de tenis con los estándares globales. En conjunto, estos esfuerzos contribuyen a una sólida cantera de talento y a un rendimiento constante al más alto nivel de la competición internacional.

Sobre el resultado, Bulat Utemuratov, presidente de la Kazakhstan Tennis Federation, comentó: "La clasificación para la fase final de la Copa Billie Jean King representa un logro significativo para el tenis kazajo, que refleja el continuo progreso de nuestro programa nacional. Nuestro equipo demostró resiliencia, profundidad y un alto nivel de rendimiento durante toda la eliminatoria. Este resultado es fruto de años de desarrollo constante y refuerza nuestro compromiso con la construcción de un ecosistema tenístico sólido y competitivo en Kazajistán".

La final de la Copa Billie Jean King, que reunirá a los mejores equipos internacionales de tenis femenino del mundo, se celebrará en Shenzhen, China, en otoño de 2026. Kazajistán se unirá a las ocho naciones clasificadas que competirán por el título.

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