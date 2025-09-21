SiBionics: Su CGM Cumple los Criterios de Control Especial para iCGM, Destacando Soluciones para la Diabetes en EASD 202

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENNA, 21 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la 61ª Reunión Anual de la Asociación EASD en Viena, la solución de gestión de la diabetes iCGM + CKM de SiBionics recibió un gran reconocimiento por parte de investigadores líderes a nivel mundial. El simposio de la compañía, titulado "CGM + CKM para una Mejor Gestión de la Diabetes", reunió a expertos internacionales que compartieron la evidencia científica más reciente sobre el enfoque innovador de SiBionics, lo que provocó una animada discusión y un amplio respaldo a su potencial para transformar la atención de la diabetes.

La conferencia tuvo el honor de contar con el Prof. Linong Ji del Hospital Popular de la Universidad de Pekín y el Prof. Stefano Genovese de Italia como copresidentes. También se invitó a los profesores Andrej Janež (Eslovenia) y Nina Jendrike (Alemania), así como al Dr. Yifei Mo (China), como ponentes para compartir los hallazgos de sus últimas investigaciones académicas con los académicos asistentes.

En el área de exposición, los dispositivos de próxima generación de SiBionics —el sistema de monitorización continua de glucosa (CGM) GS3 y el dispositivo de monitorización continua de cetonas (CKM) KS3— se convirtieron en puntos focales, atrayendo una atención considerable de los asistentes. Los visitantes mostraron un gran interés en las fortalezas técnicas y la relevancia clínica de los productos, entablando un diálogo activo con el equipo de SiBionics sobre sus ventajas en la gestión de la diabetes en el mundo real.

Es importante destacar que un estudio de viabilidad ha confirmado que el GS3 ha cumplido e incluso superado los estándares de iCGM en múltiples indicadores clave de rendimiento. Reconocido por su alta precisión y fiabilidad clínica, el sistema GS3 demostró un rendimiento excepcional, particularmente en el rango hipoglucémico, superando los requisitos de iCGM y reforzando su valor para apoyar tanto la toma de decisiones clínicas como el autocontrol del paciente.

Como líder emergente en tecnologías de monitorización continua —y actualmente la única compañía a nivel mundial en comercializar CKM— SiBionics ha demostrado sus sólidas capacidades de I+D y su visión pionera. De cara al futuro, la compañía continuará expandiendo su cartera de CXM, impulsando la innovación y ofreciendo soluciones precisas y de alta calidad para mejorar los resultados de las personas con diabetes a nivel global.

Email Address: Ravian.luo@sibionics.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778015...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2650570...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sibionics-su-cgm-cumple-los-criterios-de-control-especial-para-icgm-destacando-soluciones-para-la-diabetes-en-easd-2025-302562376.html