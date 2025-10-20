Sichuan, China, extiende invitaciones de turismo cultural a lugares de interés mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

CHENGDU, China, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Según el Centro Internacional de Comunicación de Sichuan, el 17 de octubre (hora de Pekín), el logotipo de turismo cultural "Sichuan Ease" hizo su debut global de forma simultánea en cinco lugares emblemáticos del mundo, entre ellos Times Square en Nueva York, el centro comercial Westfield en Londres, Cross Shinjuku Vision en Tokio, Wilkie Edge en el centro de Singapur y el MBK Center en Bangkok. Esta atractiva exhibición visual tuvo como objetivo presentar el rico patrimonio cultural y los impresionantes paisajes naturales de Sichuan a un público internacional más amplio.

El diseño del logotipo recién presentado se inspira en los patrones de nubes clásicos chinos y en el carácter "Shu" de la escritura oracular. Además, el logotipo integra a la perfección la forma del panda gigante con la estructura del diagrama de Tai Chi, encarnando la filosofía de vida de Sichuan: una combinación armoniosa de "tranquilidad" y "apertura".

Inspirado en el brocado y bordado Shu, y el arte de las linternas Zigong, el logotipo presenta ricas combinaciones de colores. No solo refleja la diversidad de paisajes de Sichuan, desde los majestuosos relieves de Danxia hasta el tranquilo mar de Bambú, sino que también transmite un mensaje de vitalidad cultural e inclusión.

El vídeo promocional, lanzado simultáneamente, presenta atracciones de renombre mundial como el valle de Jiuzhaigou, el área de interés histórico y escénico de Huanglong, Daocheng Yading y el mar de Bambú del Sur de Sichuan. Además, exhibe símbolos de la antigua civilización Shu, como el Ornamento Dorado del Sol y los Pájaros Inmortales y el Retrato de Cabeza de Bronce con Máscara Dorada, para rendir homenaje a la historia milenaria de Sichuan. Además, el vídeo combina elementos culturales como la olla caliente de Sichuan, la ópera de Sichuan y los exquisitos brocados y bordados Shu, fusionando así tradición y modernidad en una imagen cautivadora.

A través de esta aparición, Sichuan, China, ha invitado cordialmente a los viajeros globales a explorar y experimentar un viaje de tranquilidad y maravillas extraordinarias.

