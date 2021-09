SIFI y Radicepura Botanical Park apoyan la creación de una zona verde

-SIFI y Radicepura Botanical Park apoyan una oferta para crear una zona verde respetuosa con el medio ambiente y de alto impacto social

La convocatoria "Keep Alive the Sense of Wonder" abre hoy, para proyectar una zona verde y un parque educativo en las instalaciones de SIFI y de Aci Sant'Antonio.

CATANIA, Italia, 13 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- SIFI SpA, una empresa farmacéutica líder en oftalmología, en colaboración con Botanical Park Radicepura, se complacen en anunciar la convocatoria internacional de ideas "Keep Alive the Sense of Wonder", destinada al diseño de una zona verde y un parque educativo en las instalaciones de SIFI y Aci Sant'Antonio.

La singularidad de la sede de SIFI, situada en el interior del Parque del Etna, es un aliciente más para que la empresa potencie su compromiso con la conservación y mejora del paisaje: con la convocatoria lanzada junto a Radicepura, se pretende generar un impacto ambiental y social positivo seleccionando el mejor proyecto posible entre los presentados por profesionales del paisaje de toda Europa, con la ayuda de un Jurado Artístico y otro Técnico.

El diseño de la zona verde incluirá la construcción de un sistema de riego subterráneo que utilizará y reciclará las aguas residuales; este tema es muy querido por la empresa que, durante años, ha invertido mucho en la reducción del impacto medioambiental de sus actividades industriales.

"La sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad social de la empresa son valores que SIFI siempre ha abrazado", dijo Fabrizio Chines, presidente y consejero delegado de SIFI. "Trabajar junto a un centro de excelencia en nuestro territorio, como el Parque Botánico de Radicepura, es un placer y un incentivo más para mejorar nuestro rendimiento en materia de ESG (Medio Ambiente, Social & Gobernanza), por el que hemos recibido recientemente el "Premio a la innovación y al mejor rendimiento sostenible" de la SDA Bocconi.

"Keep Alive the Sense of Wonder" es el tema de la convocatoria. Resuena con los objetivos de SIFI y anima a pensar siempre de forma más profunda y crítica, que es también la sensación que transmite la ubicación de los proyectos presentados por los arquitectos, a los pies del volcán más grande y majestuoso de Europa.

"El Parque Botánico Radicepura se creó con el objetivo de promover la ecosostenibilidad del paisaje y la biodiversidad, especialmente en relación con el área mediterránea", declaró Mario Faro, consejero delegado de Radicepura. "Estamos contentos de colaborar una vez más con una empresa como SIFI que siempre ha abrazado nuestras causas en la lucha común por salvaguardar el medio ambiente, tal y como reza la misión de la empresa SIFI. Es necesario mantener nuestro sentido de la maravilla, que es exactamente lo que la naturaleza puede hacer. Estamos seguros de que esto constituirá una importante oportunidad de crecimiento para aquellos arquitectos paisajistas que quieran asumir este reto de diseño."

La convocatoria de ideas se abre el 13 de septiembre de 2021. La selección se publicará a escala internacional como un concurso de diseño abierto. Los candidatos deberán presentar su solicitud directamente en línea antes de las 12 am del 31 de enero de 2021, habiendo seguido primero las instrucciones para registrarse en nuestro sitio web https://www.radicepurafestival.com . Participación gratuita.

RADICEPURA

Radicepura es un parque botánico, sede de la Radicepura Foundation, que pretende promover y difundir un manifiesto verde de la vida contemporánea y ser un recurso ético y artístico de promoción cultural y paisajística noble. Un parque botánico que pretende destacar la naturaleza como motor del mundo entero a través de iniciativas, eventos, inspiraciones culturales que llevan un mensaje sostenible y universal. Para más información: application@radicepurafestival.com - tel. 095.964154

SIFI

SIFI es una empresa oftalmológica internacional líder con sede en Italia, centrada en el cuidado de los ojos desde 1935. SIFI desarrolla, fabrica y comercializa soluciones terapéuticas innovadoras para pacientes con afecciones oftalmológicas. SIFI se compromete plenamente a través de su I+D a mejorar la calidad de vida de los pacientes, exportando tratamientos a más de 20 países de todo el mundo con presencia directa en Italia, España, Francia, Rumanía, México y Turquía. Para más información: www.sifigroup.com

Enlace a la Convocatoria de Ideas

