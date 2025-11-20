SINBON lidera el avance de las cadenas de suministro sostenibles en materia ambiental y de gobernanza

(Información remitida por la empresa firmante)

-SINBON lidera el avance de las cadenas de suministro sostenibles con los últimos logros en materia ambiental y de gobernanza

Se logró una reducción total del 28,8 % en las emisiones de alcance 1 y 2.

Se completó la primera evaluación de riesgos para la biodiversidad en el marco de TNFD.

Se alcanzó una capacidad instalada de 3 MW de energía solar propia.

El 9,5 % del consumo total de electricidad provino de fuentes renovables.

Se invirtieron 38,47 millones de dólares (1.240 millones de TWD) en I+D, lo que representa un aumento del 22 % con respecto al año anterior.

TAIPEI, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el marco de la COP30, donde la atención mundial se centra en los problemas ambientales, SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE#:3023), integrador líder de sistemas electrónicos, destaca la importancia de la acción colectiva, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector privado. Para ayudar a sus clientes de diversos sectores a impulsar juntos un progreso significativo, la empresa comparte sus logros en materia ambiental y de gobernanza, recogidos en su último Informe de Sostenibilidad.

"Las cadenas de suministro suelen presentar importantes desafíos para la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables, pero SINBON puede ayudar, ya que asumimos cada vez más nuestro papel como proveedor de soluciones sostenibles", comentó Joseph Wang, presidente de SINBON. "Para que nuestros clientes alcancen sus objetivos ESG, es fundamental que SINBON, junto con las numerosas industrias con las que colaboramos, lidere en sostenibilidad y responsabilidad. Estos últimos logros demuestran nuestro compromiso de empoderar a nuestros clientes con un abastecimiento sostenible".

Impacto ambiental

Como se detalla en el último Informe de Sostenibilidad, SINBON logró una reducción del 28,8 % en las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y Alcance 2 en 2024, tomando como referencia los niveles de 2021, lo que subraya su compromiso con la reducción del impacto ambiental. La energía renovable representó el 9,5 % del consumo total de electricidad de SINBON, con un total de 2.682.743 kWh, y la empresa contribuyó a ello invirtiendo en sus propios paneles solares, alcanzando una capacidad solar de 3 MW en 2024. En general, la empresa implementó diversas iniciativas de ahorro energético, incluida la optimización de los sistemas de aire acondicionado de su fábrica de Miaoli, para reducir el consumo de electricidad en un total de 715.200 kWh.

Entre estos logros, SINBON también continúa dedicando esfuerzos a abordar los problemas de biodiversidad, habiendo completado su primera evaluación de riesgos de biodiversidad basada en el marco del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con la Naturaleza (TNFD).

Gobernanza e innovación

En 2024, SINBON presentó su Plan Estratégico y Objetivos de Sostenibilidad, reforzando su marco de gobernanza para la implementación a largo plazo de criterios ESG. Ese mismo año, la compañía invirtió 38,47 millones de dólares (1.240 millones de TWD) en investigación y desarrollo, lo que representa un aumento del 22 % con respecto al año anterior, para impulsar la innovación en soluciones sostenibles para clientes de todo el mundo.

Responsabilidad en la cadena de suministro

Para aplicar sus principios ESG a su propia cadena de suministro, SINBON ha logrado una tasa de firma del 100 % en su Código de Conducta para Proveedores entre los nuevos proveedores y cuenta con una puntuación media de 4,82 sobre 5 en satisfacción del proveedor. La compañía colabora regularmente con sus proveedores para promover la sostenibilidad y la transparencia, incluyendo dos seminarios en línea en 2024.

Para prevenir el uso de minerales de conflicto, la empresa estableció sus "Directrices de Gestión de Minerales de Conflicto del Grupo" y publicó la "Política de Abastecimiento de Minerales de Conflicto de SINBON". Desde diciembre de 2024, los nuevos proveedores deben firmar una Carta de Compromiso sobre Minerales de Conflicto.

Acerca de SINBON Electronics

Fundada en 1989, SINBON impulsa a las industrias mediante la conectividad inteligente y la innovación sostenible, facilitando una movilidad más limpia, una automatización ética y energías renovables, al tiempo que desarrolla tecnología con propósito y respeto por el planeta.

Nuestro compromiso con los criterios ESG impulsa esta misión. Fortalecemos continuamente la gestión del carbono y buscamos la innovación sostenible, trabajando codo a codo con nuestros socios para generar ciclos positivos, crear valor diverso y ofrecer soluciones ecológicas confiables con un impacto duradero.

Con presencia en Asia, Europa y América, nuestro equipo global comparte una misión común: lograr que la innovación sea inseparable de la sostenibilidad y el progreso inseparable del cuidado.

