Sinocare presenta soluciones integradas para el tratamiento de enfermedades crónicas en EASD 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sinocare presenta su cartera integrada de gestión de enfermedades crónicas en la 62.ª Reunión Anual de la European Association for the Study of Diabetes (EASD 2026), celebrada en Milán del 28 de septiembre al 2 de octubre. Diseñada para entornos domésticos, farmacias comunitarias y hospitales, esta cartera aborda etapas clave de la gestión de enfermedades crónicas, desde la detección de riesgos y el monitoreo diario hasta las pruebas clínicas y la gestión de pacientes.

Para el cuidado en el hogar, Sinocare presenta el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Safe AQ max II, que ofrece resultados en cinco segundos y permite la sincronización de datos por Bluetooth, así como el etiquetado de mediciones antes y después de las comidas. El medidor KUG-11 (para glucosa, ácido úrico y cetonas) permite realizar pruebas metabólicas "tres en uno", mientras que el sistema veterinario GV-100 facilita el control de la glucose en sangre en perros y gatos desde casa.

Para las farmacias comunitarias, el analizador multifuncional automático portátil iCARE-1300 permite realizar pruebas automatizadas de casi 100 parámetros, incluyendo glucosa en sangre, perfiles lipídicos, HbA1c y función renal, con resultados disponibles en un plazo de 3 a 15 minutos. A través de su modelo Health Station, Sinocare también ayuda a las farmacias a ampliar sus capacidades en la detección de enfermedades crónicas y la evaluación de riesgos.

Para los hospitales, el detector de fluorescencia de productos finales de glicación avanzada AGEscan permite detectar AGE de forma no invasiva y sin necesidad de extraer sangre, facilitando así la evaluación temprana de riesgos. El sistema inteligente de gestión de glucosa en sangre para hospitales Safe AQ 8000 se conecta con el sistema de información hospitalaria (HIS) e integra los datos de los glucómetros y de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM) a través de Doctor Web Portal, lo que permite realizar pruebas a pie de cama y monitorear a los pacientes.

En conjunto, estas soluciones reflejan el enfoque de Sinocare para conectar las etapas de detección, monitoreo y gestión a largo plazo en diversos entornos asistenciales. Sinocare seguirá impulsando el desarrollo de tecnologías de biosensores y soluciones sanitarias integradas para fomentar una gestión de enfermedades crónicas más accesible y conectada a nivel mundial.

Acerca de Sinocare

Fundada en 2002, Sinocare es la primera empresa de China de medidores de glucosa en sangre que cotiza en bolsa y el mayor fabricante de dispositivos de monitoreo de glucosa del país, contando con más de 780 patentes autorizadas y nueve centros de I+D y fabricación en todo el mundo. La compañía atiende a más de 25 millones de usuarios en 187 países y se sitúa entre las cuatro principales empresas de medidores de glucosa a nivel mundial. Bajo el enfoque de "Biosensores + IA + Atención sanitaria", Sinocare desarrolla productos y soluciones que abarcan la detección, el monitoreo y el manejo a largo plazo de enfermedades crónicas. Para obtener más información sobre Sinocare, visite www.sinocare.com/en.

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