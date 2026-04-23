SIP & GUZZLE DE NUEVA YORK ES NOMBRADO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA EN LOS NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

VANCOUVER, BC, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ --

Sip & Guzzle , de Nueva York, es nombrado No.1 y es coronado como The Best Bar in North America, patrocinado por Perrier

, de Nueva York, es nombrado No.1 y es coronado como The Best Bar in North America, patrocinado por Perrier La clasificación de este año incluye 28 bares de Estados Unidos, 11 de México, 8 de Canadá y 3 del Caribe, con 15 nuevas incorporaciones que debutan en la lista

The Best Bar in Mexico, patrocinado por Torres Brandy, se otorga a Bar Mauro (No.2) de la Ciudad de México

(No.2) de la Ciudad de México The Best Bar in Canada, patrocinado por Monkey Shoulder, se otorga a The Keefer Bar (No.7) de Vancouver

(No.7) de Vancouver La Factoría , Puerto Rico, No.26, obtiene The Best Bar in the Caribbean, patrocinado por NOAM

, Puerto Rico, No.26, obtiene The Best Bar in the Caribbean, patrocinado por NOAM Chris Hannah , de Jewel of the South en Nueva Orleans, gana el premio Roku Industry Icon Award

, de Jewel of the South en Nueva Orleans, gana el premio Roku Industry Icon Award Identitad (No.73), San Juan, gana el Campari One To Watch Award

(No.73), San Juan, gana el Campari One To Watch Award Three Cents Best New Opening Award es para Schmuck (No.4) de Nueva York

(No.4) de Nueva York Library Bar , Toronto, No.19, obtiene el Ketel One Sustainable Bar Award

, Toronto, No.19, obtiene el Ketel One Sustainable Bar Award Allegory, Washington DC, (No.57) recibe el Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

Washington DC, (No.57) recibe el Siete Misterios Best Cocktail Menu Award Cure de Nueva Orleans, No.21, es el ganador del Nikka Highest Climber Award

de Nueva Orleans, No.21, es el ganador del Nikka Highest Climber Award Bar Snack, Nueva York, (No.3) obtiene el Disaronno Highest New Entry Award

Nueva York, (No.3) obtiene el Disaronno Highest New Entry Award Daydream Rum Bar de Albuquerque recibe el SevenRooms Best Bar Design Award

de Albuquerque recibe el SevenRooms Best Bar Design Award Handshake Speakeasy (No.12) de Ciudad de México, obtiene el Rémy Martin Legend of the List Award

(No.12) de Ciudad de México, obtiene el Rémy Martin Legend of the List Award Bar Kumiko (No.11) de Chicago recibe el Michter's Art of Hospitality Award

(No.11) de Chicago recibe el Michter's Art of Hospitality Award Freddy Andreasson de El Gallo Altanero (No.10) gana el Altos Bartenders' Bartender Award

La lista de los North America's 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, se dio a conocer en una entrega de premios en vivo el 22 de abril de 2026 en Vancouver. Esta clasificación anual destaca bares de Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe, reconociendo la excelencia en bebidas y hospitalidad.

Sip & Guzzle de Nueva York es coronado No.1 como The Best Bar in North America, patrocinado por Perrier, y The Best Bar in Northeast USA. Bar Mauro de Ciudad de México ocupa el No.2, seguido por Bar Snack de Nueva York en No.3.

Emma Sleight, directora de contenido de la lista de los North America's 50 Best Bars, afirmó: "La lista de este año refleja la increíble creatividad y el talento que dan forma a la cultura de la coctelería. Desde establecimientos consagrados hasta nuevas e interesantes inauguraciones, estos bares redefinen lo que significa una experiencia de hostelería de primera clase".

La lista completa puede verse AQUÍ.

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