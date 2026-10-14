El sistema de formación de entrenadores de Kazajistán recibe el reconocimiento de nivel oro de World Tennis

(Información remitida por la empresa firmante)

ASTANA, Kazajistán, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- World Tennis ha reconocido oficialmente el sistema de formación de entrenadores de la Federación de Tenis de Kazajistán con el nivel Oro. Este reconocimiento confirma que el sistema cumple con los estándares internacionales de calidad y es válido hasta el 31 de diciembre de 2030.

La decisión se produce tras una revisión exhaustiva de la documentación presentada por la Federación. El sistema de formación de entrenadores de Kazajistán ha cumplido todos los criterios establecidos por World Tennis y su Comisión de Entrenadores para obtener el reconocimiento de nivel Oro.

El estatus Oro confirma que la Federación puede impartir de forma independiente formación y certificación de entrenadores hasta el nivel de alto rendimiento, capacitando a los técnicos para trabajar con deportistas de élite. Este reconocimiento demuestra que el sistema formativo cumple los requisitos internacionales en cuanto a calidad de la enseñanza y competencias profesionales de los entrenadores.

En una carta oficial fechada el 9 de octubre de 2026 y dirigida al presidente de la Federación de Tenis de Kazajistán, Bulat Utemuratov, el director ejecutivo de Relaciones Internacionales y Desarrollo de World Tennis, Erik Poel, felicitó a la Federación por haber alcanzado el estatus Oro.

El reconocimiento también otorga a la Federación el derecho a utilizar el logotipo de World Tennis en sus materiales y recursos de formación de entrenadores, incluidas las tarjetas de licencia de entrenador.

Obtener el reconocimiento de nivel Oro representa un logro importante fruto de la labor sostenida de la Federación para desarrollar la formación de entrenadores. La formación de profesionales cualificados sienta las bases para mejorar la calidad del entrenamiento, fomentar el tenis infantil y juvenil, y apoyar el progreso continuo de los jugadores de Kazajistán.

Bulat Utemuratov, presidente de la Federación de Tenis de Kazajistán declaró: "Me siento increíblemente orgulloso de que la Federación haya logrado este reconocimiento. Hemos invertido considerablemente en nuestros programas de entrenamiento y es fantástico ver los resultados de ello.

Contamos con entrenadores brillantes en todo Kazajistán, y este reconocimiento respaldará aún más su labor mientras buscamos desarrollar a la próxima generación de talentos. Quiero agradecer personalmente a todos los involucrados por su arduo trabajo.

Hemos visto a nuestras estrellas actuales lograr hazañas increíbles recientemente, y este reconocimiento, junto con nuestro excepcional sistema de entrenamiento, permitirá que esto continúe".

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