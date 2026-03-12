Sky Labs anuncia su apoyo al "Established Investigator Award for Clinical Hypertension" de la American Heart Association

(Información remitida por la empresa firmante)

SEÚL, Corea del Sur, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs anunció el día 12 que apoyará el Established Investigator Award for Clinical Hypertension, desarrollado por la American Heart Association (la Asociación).

Este apoyo se produce tras la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con la Asociación el pasado mes de septiembre. Se espera que contribuya significativamente al avance de la investigación sobre la hipertensión a nivel mundial.

Sky Labs brindará apoyo al Established Investigator Award for Clinical Hypertension, que otorgará financiación a un total de tres destacados investigadores que hayan logrado importantes avances en el campo de la investigación sobre hipertensión entre 2026 y 2028.

Durante este periodo, Sky Labs proporcionará aproximadamente 90.000 dólares estadounidenses en financiación total a la Asociación. Esta cantidad incluye los honorarios anuales de los investigadores seleccionados, así como todos los costos relacionados con el programa necesarios para la operación del premio.

Uno de los requisitos de elegibilidad es ser miembro del Scientific Council on Hypertension de la Asociación.

Jack Byunghwan Lee, CEO de Sky Labs, declaró:Nos sentimos profundamente honrados de poder contribuir, a través de nuestro apoyo a la American Heart Association, a los avances de la investigación mundial sobre la hipertensión. Intensificaremos la investigación clínica para validar la eficacia de las soluciones de gestión de la presión arterial, al mismo tiempo que reforzamos nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo para respaldar estas iniciativas.

Sky Labs es una empresa de salud basada en inteligencia artificial que ofrece soluciones innovadoras para la gestión de enfermedades crónicas mediante "CART", el primer monitor portátil de presión arterial de grado médico en forma de anillo del mundo.

Acerca de Sky Labshttps://skylabs.io/en/

Fundada en septiembre de 2015, Sky Labs es una empresa del sector salud que desarrolla y opera "CART", un dispositivo médico en forma de anillo y una plataforma para el monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas. Desde el desarrollo del primer CART en 2020 para la monitorización de la fibrilación auricular mediante señales cardíacas obtenidas a través de sensores ópticos, la empresa ha ampliado sus capacidades tecnológicas. En 2023, Sky Labs obtuvo la aprobación como dispositivo médico para "CART BP pro", un monitor en forma de anillo diseñado para la medición de la presión arterial durante 24 horas. En 2024, CART BP pro fue reconocido por el Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dentro del procedimiento médico existente de "monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas" (código de reembolso "E6547"), y actualmente se prescribe en hospitales y clínicas de toda Corea. Asimismo, en septiembre de 2025, la compañía lanzó "CART BP", un monitor de presión arterial en forma de anillo para consumidores, disponible a través de su tienda oficial en línea y otros canales de venta online.

Consultas de prensa

Inok Jung — inok.jung@skylabs.ioBomi Lee — bomi.lee@skylabs.io

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765675...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sky-labs-anuncia-su-apoyo-al-established-investigator-award-for-clinical-hypertension-de-la-american-heart-association-302711556.html