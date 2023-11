SkyPixel y DJI convocan las inscripciones para el noveno concurso anual de fotografía y vídeo (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Impulsando la innovación y dando forma al futuro de la fotografía aérea a través de la colaboración

SHENZHEN, China, 7 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- DJI y SkyPixel, una de las comunidades en línea más populares del mundo para fotografía y videografía aérea, anuncia con orgullo el noveno concurso anual de fotografía y video SkyPixel ( www.skypixel.com/contests/2023 ). El concurso de este año, que se celebrará del 7 de noviembre de 2023 al 2 de febrero de 2024, anima a los creadores a superar sus límites creativos, fomentar avances y ser pioneros en nuevas tendencias en fotografía y videografía aérea. Para reflejar el valor del proceso creativo, el paquete total de premios está valorado en más de 200.000 dólares.

"El arte de la expresión visual gira en torno a ampliar los límites de la mente y fomentar el pensamiento creativo", dijo Nan Li, directora de fotografía de Southern Weekly. Ahora, en su noveno año, el Concurso Anual de Fotografía y Video SkyPixel continúa siendo una ventana a momentos cautivadores capturados desde el cielo. Este concurso despertará la curiosidad, reinventará el arte de las imágenes y sumergirá al público en el encantador mundo de la fotografía aérea.

Un concurso moldeado por ti

El Concurso Anual de Fotografía y Video SkyPixel es una celebración de las historias extraordinarias que han dado forma al arte de la captura de imágenes. Ya sea desde tierra firme o volando por los cielos, estas historias encarnan el espíritu creativo y atrevido que define el campo. A lo largo de nueve años, SkyPixel ha acogido a sus usuarios y se ha esforzado por dar forma a un concurso que refleje auténticamente los deseos y aspiraciones de la comunidad global. Este enfoque inclusivo ha atraído la asombrosa cifra de 260.000 presentaciones y ha obtenido más de mil millones de visitas en todo el mundo, lo que la convierte en una plataforma donde los trabajos y fotógrafos excepcionales reciben el reconocimiento que se merecen y donde más personas pueden apreciar el atractivo de la fotografía aérea. El crecimiento de la plataforma Skypixel es un testimonio del placer de la creación, la exploración de nuevas tendencias y el avance de la fotografía aérea.

El concurso de fotografía y vídeo SkyPixel de este año trae cambios interesantes que prometen elevar la competencia. Se han introducido tres nuevas competiciones mensuales además de la competición principal, y cada mes se centra en una categoría única. En noviembre, la atención se centrará en la distancia multifocal, en diciembre se centrará en las imágenes FPV y en enero se destacará la fotografía portátil. Las presentaciones a los concursos mensuales también pueden participar en el concurso principal, donde pueden competir por los premios mensuales y generales. Además, se ha incorporado una nueva categoría creativa para creadores de videos, lo que ofrece aún más oportunidades para que los participantes muestren sus talentos.

Jueces líderes en la industria

Una mejora notable este año es el impresionante panel de jueces en las categorías de fotografía y video. En fotografía, hay expertos experimentados como Wen Huang, juez y editor senior de World Press Photo, y Anne Farrar, editora jefe adjunta de fotografía de National Geographic, Nan Li, directora de fotografía de Southern Weekly, y Daniel Kordan, un renombrado paisajista. fotógrafo.

En la categoría de vídeo, los jueces incluyen a Michael Fitzmaurice, conocido por créditos como "Jumanji: Welcome to the Jungle", y Xiaoshi Zhao, conocido por su premiado trabajo en "Forever Enthralled". Bing Xi, una figura destacada de la industria china de TVC, y el célebre cineasta Brandon Li completan el panel.

Premios impactantes

En un año lleno de emoción, SkyPixel y DJI se enorgullecen de presentar un total de 79 premios con un valor total de más de 200.000 dólares. Los ganadores del premio al Mejor Trabajo se llevarán a casa un Inspire 3 en la categoría de vídeo y una Hasselblad X2D 100C en la categoría de fotografía, cada uno de los premios está valorado en 20.000 dólares y 14.000 dólares. Además, serán firmados como creadores oficiales de SkyPixel y recibirán un prestigioso trofeo y un certificado de premio en honor a sus logros. Nuestra variedad de otros premios incluye ofertas de primer nivel como DJI Mavic 3 Pro, DJI Air 3, DJI Avata, Osmo Pocket 3, Osmo Action 4 y Osmo Mobile 6, brindando aún más oportunidades para que nuestros talentosos participantes expandan su creatividad.

Detalles del noveno concurso anual de fotografía y vídeo de SkyPixel

El concurso de fotografía consta de cuatro categorías:

La categoría Naturaleza - una fuerza de la naturalezaAbrace el poder y la belleza de la Madre Naturaleza. Comparta momentos de la naturaleza profundamente impactantes que resuman su grandeza.

La categoría Arquitectura – Belleza en el diseñoLa arquitectura es la unión del arte y la innovación. Conmemore estas hazañas del diseño mostrando los edificios y estructuras que inspiran la creatividad.

La categoría Retrato – Retrato en el CieloLos retratos tienen una capacidad única para cautivar al público como ningún otro medio. Eternalice un momento y empodere a sus sujetos a través de un retrato que captura su esencia misma.

La categoría Deportes: más que un juegoCapture el apasionante mundo de los deportes, demostrando los momentos emocionantes y el profundo significado que el deporte elegido tiene en la vida de las personas.

Tenga en cuenta: todas las fotografías deben tomarse con un dron y cada imagen debe tener al menos 3 MB con una resolución de al menos 300 ppp. Los datos EXIF deben conservarse.

El concurso de vídeos consta de cinco categorías:

La categoría Naturaleza - una fuerza de la naturalezaComparta momentos de profunda conexión con el mundo natural y capture su impresionante magnificencia.

La categoría Ciudad – Inspiración urbanaExplore cómo las ciudades tienen una influencia transformadora sobre sus habitantes, moldeando perspectivas y comunidades.

La categoría Viajes: explorar destinosLlévenos a un viaje inolvidable, canalizando paisajes, personas y su amor por los viajes en cautivadoras historias visuales.

La categoría Deportes: más que un juegoCapture el poder, la velocidad y la belleza de los deportes y muestre el espíritu competitivo de seguir adelante.

Creativo – Rompa el moldeSin restricciones en cuanto al tema, se anima a los creadores a explorar enfoques novedosos en términos de conceptos creativos, estilos narrativos y técnicas de filmación.

Tenga en cuenta: todos los videos enviados deben incluir al menos 30 segundos de filmación con equipo DJI.

Vuele siempre con precaución, observe el entorno de vuelo y siga las normas locales en todo momento.

Detalles de envoiFecha de inicio de envío: 7 de noviembre de 2023, 5:00 (UTC+1)Fecha fin de envío: 2 de febrero de 2024, 16:59 (UTC+1)Anuncio del Premio: 19 de marzo de 2024, 5:00 (UTC+1)

Los participantes interesados pueden visitar el sitio web del noveno concurso anual de fotografía y video de SkyPixel para obtener más información sobre las reglas y pautas del concurso: www.skypixel.com/contests/2023

Acerca de SkyPixel

Fundada en 2014, SkyPixel es una comunidad global líder para fotógrafos y videógrafos aéreos. La plataforma cuenta con más de 42 millones de usuarios registrados y alberga miles de imágenes y vídeos aéreos subidos diariamente en todo el mundo. En noviembre de 2022, SkyPixel organizó su octavo concurso anual de fotografía y vídeo aéreos y recibió más de 65.000 presentaciones de 124 países y regiones. Para obtener más información, visite www.skypixel.com .

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado el mundo con innovaciones en drones civiles que han permitido a personas tomar vuelo por primera vez, a visionarios a convertir su imaginación en realidad y a profesionales transformar su trabajo por completo. Hoy, DJI sirve para construir un mundo mejor promoviendo continuamente el avance humano. Con una mentalidad orientada a soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha ampliado sus ambiciones a áreas como agricultura, seguridad pública, topografía y cartografía e inspección de infraestructura. En cada aplicación, los productos DJI brindan experiencias que agregan valor a vidas en todo el mundo de manera más profunda que nunca.

Para más información, visite:Sitio web: www.dji.com Tienda Online: store.dji.com Facebook: www.facebook.com/DJI Instagram: www.instagram.com/DJIGlobal Twitter: www.twitter.com/DJIGlobal LinkedIn: www.linkedin.com/company/dji Suscríbase a nuestro Canal de YouTube: www.youtube.com/DJI

