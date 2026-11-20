(Información remitida por la empresa firmante)

- SmallRig se asocia con el Festival Internacional de Cine Documental de Macao para crear un nuevo galardón dedicado a la narrativa basada en historias de la vida real

MACAO, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En la noche de clausura del noveno Festival Internacional de Cine Documental de Macao (MOIDF) el 8 de noviembre, From Dawn to Dawn ganó el primer premio especial SmallRig Real Image.

From Dawn to Dawn, dirigida por Xisi Sofia Ye Chen, se centra en Awen, un inmigrante chino de segunda generación que vive en España, y en los pequeños detalles de su vida cotidiana. La obra se impuso a otros seis finalistas en la nueva Competición de Directores Emergentes del festival. Este galardón supone, además, un hito para el MOIDF: es la primera vez que el festival colabora con una marca del sector de la imagen para reconocer la narrativa basada en historias reales.

Un festival que sigue creciendo

Además de su certamen local, que se celebra cada dos años, el festival puso en marcha una nueva competición abierta a participantes de cualquier parte del mundo. Los siete finalistas abordaron temas como la identidad migrante, la vida cotidiana en tiempos de guerra, y la cercanía y las tensiones entre los miembros de una familia.

El Premio Especial SmallRig Real Image, creado en colaboración con el festival, reconoce aquellas obras que emplean el cine al servicio del bien común y para contribuir al progreso de la sociedad. El jurado estuvo compuesto por el veterano director de fotografía de documentales Xue Ming, el guionista y director de Hong Kong Au Cheuk-man, y Gao Haiyan, cofundadora de SmallRig y presidenta del Fondo de Desarrollo de la Imagen de SmallRig.

Dos preguntas que toda película debía responder

La primera fue la autenticidad: ¿retrata el cineasta la escena con honestidad, observa con paciencia y trata a las personas que aparecen en pantalla con respeto? La segunda fue el valor social: ¿aborda la obra cuestiones que merecen atención, abre una ventana a la vida de los demás e inspira al público a interesarse, e incluso a pasar a la acción?

From Dawn to Dawn cumplió con ambos criterios. Según el acta del jurado, la película plasma las luchas de identidad de la segunda generación de chinos en España a través de los pequeños detalles de la vida cotidiana, logrando una expresión humana sobre el acto de dejar ir y hacer las paces con uno mismo.

Gao Haiyan señaló que la película encarna el tipo de autenticidad que tanto SmallRig como el festival defienden: Puede comenzar con un "yo" y terminar inspirando a otros. Esta verdad fluye con la vida y nos conmueve porque es íntima.

Zhou Yang, fundador y consejero delegado de SmallRig, señaló: Creamos este galardón para animar a más creadores a documentar la vida real, conectar con más personas a través del cine y hacer que la narrativa visual sea más poderosa.

SmallRig y las historias detrás del objetivo

Los premios SmallRig rinden homenaje a películas terminadas y les ayudan a encontrar una audiencia. Su primera edición recibió 3.891 candidaturas procedentes de más de 120 países. Un foro de presentación de proyectos cinematográficos de impacto social apoya a las obras en fase de desarrollo mediante la evaluación de expertos, sesiones de presentación y la creación de contactos en la industria.

Para SmallRig, este nuevo galardón supone un paso más en un largo camino, además de una forma de respaldar el tipo de películas que desea ver con mayor frecuencia.

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