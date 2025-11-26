SmallRig y el fotógrafo aéreo Chen Cheng se unen para impulsar la innovación en imágenes aéreas

SmallRig announced Chen Cheng as SmallRig Brand Co-Creator - SMALLRIG/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SmallRig, un proveedor global especializado en soluciones de imágenes, ha anunciado al aclamado fotógrafo aéreo chino Chen Cheng (@superflankerstudio) como cocreador de la marca SmallRig, lo que marca un paso significativo hacia una integración más profunda entre la fabricación de equipos de imágenes y la fotografía aérea profesional.

Una colaboración basada en la innovación centrada en el usuario

SmallRig ha priorizado desde hace tiempo una filosofía de desarrollo centrada en el usuario y la creación colaborativa. Esta nueva alianza introduce una colaboración estratégica que abarcará la creación de imágenes de aviación, el desarrollo de productos y la promoción de la cultura aeronáutica. Su objetivo es impulsar la innovación en equipos de imagen aérea y fotografía de exteriores, a la vez que mejora la experiencia del usuario en entornos exigentes.

Zhou Yang, fundador y consejero delegado de SmallRig, afirmó: "La cocreación es la base de la identidad y el modelo de crecimiento de SmallRig". Zhou destacó que Chen Cheng, reconocido como una de las figuras más importantes en la imagen aeronáutica mundial, es un usuario experimentado de los equipos de SmallRig desde hace tiempo y aporta una amplia experiencia adquirida durante años fotografiando aeronaves en escenarios altamente complejos. Sus expectativas técnicas se alinean estrechamente con la estrategia de innovación de SmallRig, basada en escenarios, lo que sienta una base sólida para la colaboración en cocreación.

"La colaboración profundizará la exploración de escenarios de imágenes de aviación e incluso aeroespaciales y ofrecerá soluciones adaptadas a las necesidades del mundo real!, añadió Zhou.

Como uno de los primeros profesionales de la fotografía aérea en China, Chen acumula más de una década de experiencia profesional. Su obra abarca casi todos los principales tipos de aeronaves comerciales, excepto el Airbus Beluga, y ha documentado el desarrollo y los hitos de vuelo del Boeing 777, el Airbus A380, el Airbus A350 y el C919 chino.

Antes de dedicarse a la fotografía a tiempo completo, Chen trabajó como ingeniero de mantenimiento de aeronaves, adquiriendo conocimientos técnicos de mecánica aeronáutica que posteriormente moldearon su enfoque fotográfico metódico y centrado en la seguridad. Guiado por la convicción de que "un avión hermoso es inevitablemente un avión bien diseñado", su fotografía ha documentado el auge de la industria aeronáutica china. Sus imágenes aéreas del C919 han superado el millón de visualizaciones en diversas plataformas, ofreciendo al público una ventana vívida a las tecnologías aeronáuticas emergentes.

La co-creación en la práctica

La colaboración entre Chen y SmallRig surgió de un compromiso compartido con el rigor técnico y la innovación creativa. La fotografía aérea requiere equipos ligeros, adaptables y totalmente funcionales en múltiples posiciones de disparo. Los dispositivos SmallRig han desempeñado un papel fundamental en el uso de múltiples cámaras por parte de Chen durante las tomas aéreas.

Chen ha señalado que las jaulas ligeras para cámaras, las bases de expansión y las baterías de carga rápida Tipo C de la marca se han convertido en componentes esenciales de su flujo de trabajo aéreo. Estas soluciones permitieron que las configuraciones de una sola cámara capturaran simultáneamente imágenes fijas y vídeo 4K, mejorando significativamente la eficiencia y elevando el nivel general de producción en misiones de alta intensidad.

"La fotografía aérea es mucho más que la simple presencia física en el cielo; exige un enfoque profesional constante y una pasión genuina", explicó Chen al hablar de la colaboración. Enfatizó que esta colaboración permitirá que más personas aprecien la belleza de la aviación a través de equipos fiables e imágenes excepcionales.

La iniciativa representa más que una simple colaboración entre una marca tecnológica y un destacado fotógrafo aéreo. Marca una nueva exploración del modelo de cocreación entre usuarios dentro del sector de la imagen. Desde Xi Zhinong, fotógrafo de vida silvestre de renombre mundial y fundador de Wild China Film, hasta el pionero de la fotografía aérea Chen Cheng, SmallRig ha colaborado con diversos creadores y seguirá ampliando su programa "Co-Creation Officer" para conectar con expertos de diversos campos. El objetivo es que los productos pasen de simplemente satisfacer necesidades a anticiparse a ellas, creando soluciones que evolucionen a la par con las demandas creativas del mundo real. Al escuchar atentamente a los creadores e incorporar a fotógrafos profesionales en el diseño de productos, SmallRig trabaja para redefinir los límites del rendimiento de los equipos de imagen y la expresión artística.

SmallRig, fundada en 2013, se dedica a proporcionar a creadores de todo el mundo soluciones en plataformas de montaje y estabilización de cámaras y teléfonos, sistemas de iluminación y control, baterías para dispositivos de imágenes y equipos de audio.

Hoy en día, los productos SmallRig llegan a usuarios en más de 160 países y regiones, abarcando una amplia gama de escenarios, desde transmisiones en vivo, vlogs y videos cortos hasta documentales y éxitos de taquilla de Hollywood. Tras más de una década de crecimiento, SmallRig ha evolucionado desde su enfoque inicial en productos de montaje para cámaras hasta una matriz de ecosistema de productos caracterizada por escenarios integrales y un modelo de cadena de suministro ágil.

Para obtener más información, visite: www.smallrig.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829799...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/smallrig-y-el-fotografo-aereo-chen-cheng-se-unen-para-impulsar-la-innovacion-en-imagenes-aereas-302626697.html