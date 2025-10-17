(Información remitida por la empresa firmante)

- Smartee amplía su presencia europea con tecnología de reposicionamiento mandibular invisible en ASAO Vienna 2025

VIENA, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, líder mundial en soluciones de ortodoncia digital y terapia con alineadores transparentes, presentó sus últimos avances clínicos y tecnológicos en el Congreso de la Sociedad Austriaca de Ortodoncia con Alineadores (ASAO) 2025, celebrado en Viena del 10 al 11 de octubre.

Como parte de su expansión continua por Europa, Smartee presentó su Tecnología de Reposicionamiento Mandibular GS, destacando su enfoque innovador para la corrección de la maloclusión mediante el reposicionamiento mandibular funcional y la remodelación condilar adaptativa, lo que minimiza la necesidad de cirugía o extracciones. La participación de la compañía resaltó su enfoque estratégico en fortalecer su presencia en Austria y Europa Central, donde la demanda de soluciones de ortodoncia estética por parte de los pacientes continúa creciendo.

Reconocimiento clínico: tecnología GS en la práctica austriaca

Uno de los momentos más destacados del congreso fue la conferencia magistral del doctor Thomas Felkai, reconocido ortodoncista y uno de los primeros en Austria en adoptar la tecnología de reposicionamiento mandibular Smartee GS. Basándose en su experiencia clínica, el doctor Felkai explicó cómo este innovador protocolo ofrece un nuevo enfoque para el tratamiento de la maloclusión, al avanzar la mandíbula en la primera fase del tratamiento y establecer un contacto oclusal más eficiente en la segunda. Esto permite a los profesionales clínicos gestionar la maloclusión de clase II con mayor previsibilidad.

"Buscaba nuevas soluciones para desafíos conocidos. Con Smartee GS, encontré sistemas únicos, eficaces y respaldados por un equipo receptivo y competente", afirmó el doctor Felkai. "Especialmente para niños y adolescentes, las soluciones S8 y S11 de Smartee distinguen a la marca. Con una inversión continua en formación, Smartee puede desempeñar un papel fundamental en el avance de la ortodoncia en Austria".

El doctor Felkai también señaló que el mercado de ortodoncia de Austria está experimentando un crecimiento constante en la adopción de alineadores transparentes, impulsado por la creciente demanda de los pacientes tanto de estética como de comodidad, lo que crea oportunidades para soluciones de ortodoncia invisibles innovadoras.

Fortalecimiento del ecosistema de ortodoncia digital de Europa

Con su sólida presencia europea, especialmente en España, Francia e Italia, Smartee considera a Austria como una puerta de entrada estratégica a Europa Central. La compañía planea ampliar sus programas de formación locales y colaboraciones académicas, capacitando a los profesionales sanitarios para integrar la tecnología GS en su práctica clínica.

"Nuestra visión es empoderar a más ortodoncistas de todo el mundo para que profundicen su comprensión de esta tecnología transformadora y la apliquen eficazmente en la práctica clínica, para que más pacientes puedan beneficiarse de sus resultados no quirúrgicos y basados en la evidencia", afirmó Garie Chou, director de Negocios Internacionales de Smartee. "Austria marca un nuevo paso adelante en la trayectoria europea de Smartee".

