Smartee demuestra una capacidad de fabricación de clase mundial para respaldar el crecimiento global

SHANGHÁI, 14 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology presentó su sistema de producción de nivel mundial, que ha sido diseñado para satisfacer la creciente demanda de sus alineadores transparentes en todo el mundo. Con tecnología de vanguardia y sólidas capacidades de fabricación, Smartee impulsa la expansión global de su marca y presta servicios a profesionales de la ortodoncia en más de 57 países y regiones.

Uno de los factores clave del éxito de Smartee es su sistema de fabricación inteligente patentado. Smartee lanzó la primera línea de producción de alineadores totalmente automatizada de China en 2021, y tras varios años de continuas mejoras, el sistema ha evolucionado hasta convertirse en una solución de cuarta generación que integra cadenas de producción modulares automatizadas con sistemas unificados de producción en masa, incorporando tecnologías de vanguardia como el corte digital, la clasificación de cajas y el empaquetado automatizado. Este sistema inteligente proporciona una flexibilidad excepcional, mejorando tanto la capacidad como la precisión de la producción. Gracias a la integración de tecnologías avanzadas, Smartee gestiona eficientemente la producción de alto volumen manteniendo una calidad de producto constante. Sus modernas instalaciones en Chinay España no solo producen alineadores de alta gama bajo la marca Smartee, sino que también respaldan alianzas estratégicas con marcas globales que tienen requisitos de producción y especificaciones técnicas distintas, como ClearCorrect, propiedad del Grupo Straumann, y distribuida en las regiones de EMEA y APAC.

Smartee y Straumann Group anunciaron una alianza estratégica el 29 de octubre para desarrollar conjuntamente una plataforma de ortodoncia de última generación. Como parte de esta alianza, Straumann Group transferirá la fabricación de alineadores transparentes para EMEA y APAC a las modernas instalaciones de Smartee.

El avanzado ecosistema de fabricación de Smartee está diseñado para escalar al ritmo de nuestro crecimiento global, afirmó Haoxue Pu, ingeniero jefe de tecnología de Smartee. Nuestro innovador modelo de producción digital nos permite satisfacer la creciente demanda mundial de productos Smartee, manteniendo los más altos estándares de precisión y calidad. Además, nuestras líneas de producción modulares permiten una rápida respuesta a las cambiantes exigencias del mercado.

La arquitectura de producción modular de Smartee garantiza la flexibilidad necesaria para adaptarse a las diversas especificaciones de producto, permitiendo ajustes rápidos en la capacidad de producción según la demanda. Esta flexibilidad asegura que Smartee pueda seguir liderando el mercado de alineadores transparentes y la innovación en ortodoncia digital.

Smartee continúa consolidando su posición como proveedor líder de alineadores transparentes y soluciones de ortodoncia digital, con una red presente en más de 57 países. Gracias a su sólida capacidad de producción, Smartee está preparada para un crecimiento sostenido, lo que permite que más pacientes en todo el mundo tengan acceso a tratamientos de ortodoncia de alta calidad.

