Smith+Nephew establece una plataforma global de calidad unificada con Veeva Quality Cloud

(Información remitida por la empresa firmante)

La transformación de la calidad impulsa el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

BARCELONA, España, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que Smith+Nephew está unificando la gestión de calidad con Veeva Quality Cloud. La empresa global de tecnología médica está construyendo una base estratégica para impulsar su transformación de calidad.

"Como ecosistema de calidad integrado, Veeva Quality Cloud será fundamental para mantener nuestro sólido perfil de cumplimiento con las autoridades sanitarias globales", afirmó Michelle Blevins, vicepresidenta de sistemas de calidad y cumplimiento normativo de Smith+Nephew. "Una plataforma tecnológica unificada mejora la colaboración entre nuestros equipos internos y con socios externos, a la vez que permite la automatización y el análisis de datos para una toma de decisiones más rápida".

Smith+Nephew utilizará Veeva QualityDocs como fuente única para gestionar el contenido con control de calidad y Veeva QMS para centralizar procesos, alinear las operaciones a nivel global y colaborar de manera eficiente. La compañía también utilizará Veeva Training para agilizar el acceso a más de 500.000 formaciones anuales, garantizando así la preparación para el trabajo y las auditorías.

"Nos enorgullece apoyar a Smith+Nephew para llegar a más pacientes y operar de manera eficiente mediante la gestión de calidad integral y escalable con Veeva Quality Cloud", declaró Vishaka Rajaram, directora sénior de estrategia de calidad de Veeva MedTech. "La transformación de la calidad impulsará el crecimiento y la innovación en Smith+Nephew".

Veeva Quality Cloud para MedTech unifica los procesos de calidad y los optimiza. Garantiza el cumplimiento normativo e impulsa la colaboración para reducir el tiempo de ciclo y maximizar la eficiencia.

Acerca de Veeva MedTechVeeva MedTech ayuda a las empresas de dispositivos médicos y diagnóstico a optimizar los ciclos completos de desarrollo y comercialización de productos para entregarlos a los pacientes con mayor rapidez y eficiencia. La oferta de Veeva MedTech incluye aplicaciones que impulsan las operaciones clínicas, regulatorias, de calidad, comerciales y médicas. Para más información, visite veeva.com/medtech/.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, IA, datos y consultoría de negocios. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los presentados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-K para el período finalizado el 31 de enero de 2026, que puede encontrar aquí (en las páginas 13 y 14 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

Contacto:

Jeremy WhittakerVeeva Systemsjeremy.whittaker@veeva.com

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