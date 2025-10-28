Sojern presenta su primer Consejo Asesor de Destinos Europeos en París

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN FRANCISCO, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Sojern, la plataforma líder de marketing con IA, diseñada para el sector hotelero, se complace en anunciar la formación de su primer Consejo Asesor de Destinos Europeos 2025. Al igual que el Consejo Asesor de Destinos de Sojern, con sede en Norteamérica, este consejo está compuesto por influyentes líderes de destinos de toda Europa, comprometidos con ofrecer soluciones nuevas e innovadoras a los desafíos a los que se enfrentan los profesionales del marketing de destinos. Sus miembros se reunieron ayer en París, Francia.

"Atout France se compromete a mostrar la riqueza y diversidad de los destinos franceses, a la vez que adopta formas innovadoras de conectar con los viajeros", afirmó Sophie Mandrillon, directora de Marketing y Alianzas de Atout France. "Trabajar con Sojern es una de las herramientas que utilizamos para profundizar en nuestro conocimiento de las audiencias, medir el impacto de las campañas y asegurarnos de llegar a los viajeros de formas más significativas y efectivas. Nos complace unirnos al primer Consejo Asesor de Destinos Europeos de Sojern y esperamos colaborar con otros líderes de destinos de la región para intercambiar ideas, abordar desafíos comunes e inspirar el crecimiento futuro de la industria turística europea".

"Europa alberga algunos de los destinos más diversos y competitivos del mundo, cada uno con oportunidades y desafíos únicos. La Junta se centrará en el desarrollo de marcos compartidos en torno a la medición de audiencias, la comunicación de sostenibilidad y la personalización basada en IA, temas clave que están transformando el marketing de destinos a nivel mundial", declaró Luca Romozzi, director Comercial para Europa de Sojern. "En Sojern, nos enorgullece unir voces de toda la región para compartir perspectivas, aprovechar la innovación digital y cocrear soluciones que mantengan a Europa a la vanguardia del turismo mundial, ayudando a los destinos a conectar e inspirar a los viajeros de maneras más significativas".

El compromiso de Sojern con la inversión en destinos va más allá de ayudarles a identificar y conectar con los viajeros ideales, sino que se extiende al impulso de la industria turística en su conjunto. A través de su Consejo Asesor de Destinos Europeos, Sojern colaborará con destacados profesionales del turismo para abordar las necesidades cambiantes de los destinos y desarrollar soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento global. El Consejo Asesor 2025 reúne a líderes con experiencia que comparten un objetivo común: impulsar juntos la industria.

Sojern se complace en presentar a los primeros miembros de su consejo europeo para 2025:

Desde estrategias de cooperación hasta el reciente informe State of Destination Marketing 2025, que ofrece información de casi 200 organizaciones de marketing de destinos (DMO) de todo el mundo, Sojern ha sido durante mucho tiempo un socio confiable para las DMO, brindándoles soluciones innovadoras para impulsar las visitas y destacar los beneficios económicos de los programas de marketing digital.

Acerca de Sojern

Sojern es la plataforma líder de marketing basada en IA, diseñada para el sector hotelero y diseñada para impulsar el crecimiento y la rentabilidad del sector turístico. La plataforma de marketing Sojern es un conjunto de software y servicios fáciles de usar que ofrece información inigualable sobre el viajero, audiencias inteligentes, activación multicanal y optimización, y una experiencia conectada para el huésped, todo en un solo lugar. Más de 10.000 profesionales del marketing turístico confían en nuestra plataforma anualmente para encontrar, atraer, convertir e interactuar con los viajeros. Fundada en 2007, Sojern tiene su sede en San Francisco, California, y cuenta con equipos en América, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico.

