SourceCode™ amplía su presencia mundial en IA con la adquisición de Boston Limited (1)

SourceCode, una empresa de Cerberus, también anuncia nuevos nombramientos en el consejo de administración para la nueva era de infraestructuras co-diseñadas con IA

NORWOOD, Mass., 27 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- SourceCode, pionera en sistemas de TI codiseñados, personalizados y certificados para infraestructuras de IA de próxima generación que abarcan la nube, el centro de datos y el borde, ha anunciado hoy que ha acordado adquirir Boston Limited, con sede en el Reino Unido y la UE, un proveedor líder de soluciones de almacenamiento y servidores de alto rendimiento para el importante crecimiento de los negocios en torno a los datos, los medios de comunicación y la IA, así como las cargas de trabajo de TI tradicionales. SourceCode es una empresa de cartera de Cerberus Capital Management, L.P. ("Cerberus"), líder mundial en inversiones alternativas. Se espera que la transacción se cierre el 30 de junio de 2023.

Con una presencia combinada en cuatro continentes, la adición sinérgica de Boston Limited creará una potencia mundial capaz de servir a clientes locales y globales con un amplio conjunto de ofertas de dispositivo a centro de datos a nube.

Arthur Ataie, consejero delegado de SourceCode, explicó: "A medida que el mundo avanza hacia una infraestructura inteligente, la empresa moderna, con sus crecientes cargas de trabajo especializadas, exige un nuevo enfoque de las soluciones de TI. La incorporación de Boston Limited nos permite dar respuesta a la necesidad del sector de contar con un nuevo tipo de socio tecnológico que ofrezca las mejores soluciones de su clase, orientadas al cliente y dirigidas por ingenieros, desde dispositivos inteligentes hasta centros de datos y la nube".

Con un aumento de tamaño, alcance y fuerza, SourceCode también está reforzando su colaboración con sus socios de confianza a largo plazo en las industrias de semiconductores, fabricantes de dispositivos originales (ODM) y software. Esto permitirá a SourceCode atender mejor las necesidades de sus clientes, con una cartera de productos más amplia, una cadena de suministro más sólida y alcance mundial.

"Estoy muy contento de ver a dos de nuestros amigos más antiguos unir sus manos para formar un grupo más grande que pueda aprovechar los sistemas que diseñamos y fabricamos en Supermicro. Nuestras instalaciones son bien conocidas tanto en SourceCode como en Boston y creo que este es un movimiento fuerte que nos proporcionará beneficios a todos nosotros y a la industria", comentó Charles Liang, fundador y consejero delegado de Super Micro Computer Inc.

Los fundadores originales de Boston Limited, Manoj Nayee y Dev Tyagi, continuarán en la empresa combinada.

"Es como si fuera una vuelta a casa", afirmóManoj Nayee, director administrativo y co-fundador de Boston Limited. "Boston y SourceCode se fundaron en 1992 y comparten un orgulloso legado, una cultura centrada en el cliente y una excelente reputación entre las principales organizaciones de cuatro continentes. A medida que atendemos a más clientes globales con un conjunto más rico de soluciones personalizadas, ha llegado el momento de unir fuerzas con SourceCode. Estamos entrando en esta nueva fase con una estrategia clara, un apoyo implacable y un compromiso a largo plazo para trabajar hacia un crecimiento acelerado con los equipos ejecutivos de SourceCode y Cerberus Capital Management".

SourceCode acelerará su ya importante enfoque en el suministro de soluciones informáticas codiseñadas y personalizadas para necesidades emergentes como la inteligencia artificial generativa, la computación inteligente en los bordes y la computación de alto rendimiento, ofreciendo soluciones para dispositivos en los bordes hasta centros de datos y sistemas a gran escala.

Michael Sanford, responsable global de valores privados en Cerberus, añadió: "SourceCode es un actor clave en la habilitación de infraestructuras tecnológicas de importancia crítica, que es un área de interés para Cerberus. Esta combinación crea un líder global que sirve a socios de todos los verticales de la industria y organizaciones gubernamentales." Cerberus adquirió SourceCode en 2021.

Nuevos miembros del consejo de administración

SourceCode también ha anunciado el nombramiento de dos personalidades del sector como miembros de su Consejo de Administración: Alain Andreolli, ex presidente y vicepresidente ejecutivo del Hybrid IT Group de HPE, y Peter Ungaro, ex consejero delegado de Cray, líder en supercomputación, y posteriormente vicepresidente senior y director general de HPC y MCS en HPE.

Shaygan Kheradpir, presidente del consejo de administración de SourceCode y responsable del equipo Technology-Telecom de Cerberus, indicó: "Nuestras inversiones en tecnología avanzada impulsan una visión clara hacia una nueva era en la competitividad global y las cadenas de suministro, con aplicaciones de IA altamente personalizadas para empresas y particulares que ofrecen experiencias inmersivas a través de redes 5G de potencia industrial. Además de esta adquisición, estoy encantado de dar la bienvenida a nuestro Consejo a Alain y Peter, líderes del sector reconocidos a nivel mundial. Estos nombramientos, junto con nuestra combinación con el talentoso equipo de Boston Limited, posicionan a SourceCode excepcionalmente bien para el futuro".

Alain F. Andreoli es el consejero delegado global, miembro del consejo, inversor y visionario geopolítico en Earth our Country, que fundó en 2019. Pasó casi ocho años en HPE, más recientemente como presidente/EVP del Hybrid IT Group, un negocio central de HPE con pérdidas y ganancias de 16.000 millones de dólares que incluye nube híbrida, computación, almacenamiento, redes, HPC y software. Fue presidente y consejero delegado de Hubwoo, una empresa que cotiza en Euronext, y presidente de Operaciones Europeas de Sun Microsystems. Andreoli también fue presidente y consejero delegado de X-IO Technologies, y presidente y responsable de operaciones de NTT Japan/Verio.

Peter Ungaro es un ejecutivo tecnológico mundialmente reconocido, entre los "40 menores de 40 años" por Corporate Leader Magazine en 2008, y consejero delegado del año en 2006 por Seattle Business Monthly. Recientemente ha sido vicepresidente Senior y director general de HPC y MCS en HPE, un área clave de crecimiento para la empresa. Anteriormente, fue presidente y consejero delegado de Cray. Antes de incorporarse a Cray en 2003, Ungaro fue vicepresidente de Ventas Mundiales de Computación Profunda de IBM, donde dirigió las ventas globales de todos los productos de almacenamiento y servidores IBM para los mercados de computación de alto rendimiento, ciencias de la vida, medios digitales e inteligencia empresarial.

Acerca de SourceCode

Fundada en 1992, SourceCode es un proveedor global de sistemas de TI codiseñados, personalizados y certificados para infraestructuras inteligentes de próxima generación. Los dispositivos periféricos, equipos de sobremesa, servidores, almacenamiento, clústeres y arquitecturas de referencia de la empresa están disponibles a través de su plataforma de comercio electrónico líder del sector, así como de su modelo de compromiso dirigido por ingeniería y centrado en el cliente. Más información disponible en la página web www.SourceCode.com.

Acerca de Boston Limited

Boston Limited ha sido sinónimo de servidores, almacenamiento y soluciones durante 30 años, estableciéndose como el primero en adoptar una amplia variedad de socios tecnológicos globales y un proveedor global líder de la tecnología del mañana de hoy. Con oficinas en el Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Sudáfrica y Australia, Boston ofrece servicios de consultoría y formación en Aprendizaje Automático, IA, Seguridad y Almacenamiento, a través de varias industrias diferentes. Visite: www.boston.co.uk

Acerca de Cerberus

Fundada en 1992, Cerberus es líder mundial en inversiones alternativas, con aproximadamente 60.000 millones de dólares en activos gestionados a través de estrategias complementarias de crédito, capital privado e inmobiliario. Invertimos en toda la estructura de capital donde creemos que nuestras plataformas de inversión integradas y nuestras capacidades operativas propias crean una ventaja para mejorar el rendimiento e impulsar el valor a largo plazo. Nuestros equipos permanentes tienen experiencia trabajando en colaboración en distintas clases de activos, sectores y zonas geográficas con el fin de ofrecer a nuestros inversores una sólida rentabilidad ajustada al riesgo. Para más información sobre nuestro personal y nuestras plataformas, visítenos en www.cerberus.com.

