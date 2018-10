COMUNICADO: Spin Master añade Fuggler a su cartera de marcas

Publicado 14/07/2018 16:45:59 CET

- Spin Master aprovecha una tendencia emergente con la adición de Fuggler a su cartera de marcas

Monstruos divertidos y feos contribuyen a la estrategia de crecimiento global de Spin

Spin Master Corp. , una compañía global de entretenimiento para niños, anunció la adquisición de los derechos para Fuggler, una de las líneas únicas en el mundo de peluches plush coleccionables.

Como parte de su estrategia de crecimiento basada en la innovación, Spin Master recorre continuamente el mercado para identificar tendencias emergentes y nuevas oportunidades. Con origen en el Reino Unido, los divertidos y feos monstruos Fuggler empezaron a convertirse en culto por su carácter extravagante y poco convencional. Cada personaje tiene una sonrisa y dientes, mueca y ojos diferentes, y un ojal de la marca. Este aspecto imperfectamente perfecto y expresiones traviesas son irresistibles.

Hay más de 50 personajes Fuggler únicos para coleccionar, disponibles en tamaños de 9 o 12 pulgadas (22 o 30 centímetros aproximadamente). Estos excepcionales personajes pueden descubrirse por el brillo en la oscuridad de sus dientes y ojos. Los Fugglers están disponibles ahora en Target, GameStop y Hot Topic así como otros minoristas especializados por un precio recomendado entre 14,99 y 24,99 dólares estadounidenses.

"Aprovechar las oportunidades como Fuggler, que potencian nuestras fuerzas competitivas y cartera de la marca, son una parte clave de nuestra estrategia de crecimiento general. Esperamos construir marcas innovadoras que resuenen emocionalmente, tener un fuerte atractivo y diferenciación de marca global", dijo Ben Gadbois, director general y director de operaciones de Spin Master. "Encontramos en atractivo poco convencional de Fuggler inherentemente innovador y alineado con nuestra misión de impulsar los límites de la innovación, creatividad y diversión. Fuggler se beneficiará de nuestra infraestructura de distribución global y el equipo de clase mundial creará maneras más disruptivas para Fuggler de conectarse con el consumidor".

Para más información sobre Fuggler, visite fuggler.com [http://fuggler.com./en_us ]

Acerca de Spin Master Spin Master es una compañía de entretenimiento para niños líder a nivel mundial que crea, diseña, fabrica, licencia y comercializa un diversificado portafolio de juguetes, juegos, productos y artículos de entretenimiento innovadores. Spin Master es mejor conocida por sus galardonadas marcas que incluyen a Zoomer(R), Bakugan(R), Meccano(R), y 2017 Toys of the Year, Hatchimals(R), Air Hogs(R) and PAW Patrol(R). Desde 2000, Spin Master ha recibido 96 nominaciones al Juguete del Año (TOTY, por sus siglas en inglés) por parte de la Asociación de la Industria del Juguete (TIA; por sus siglas en inglés), con 28 premios en una diversidad de categorías de productos que incluyen 13 nominaciones al Juguete Innovador del Año (TOTY Innovation), más que cualquiera de sus competidores. Al día de hoy, Spin Master ha producido seis series de televisión, incluyendo el éxito de 2007 Bakugan Battle Brawlers y el actual hit PAW Patrol, que se transmite a más de 160 países y territorios de todo el mundo. Spin Master emplea a más de 1.600 personas a nivel mundial, con oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

