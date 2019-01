Spin Master gana en tres categorías en los Premios UK Toy of the Year

Publicado 26/01/2019 16:40:37 CET

TORONTO, January 26, 2019 /PRNewswire/ --

PAW Patrol(R) y Jumanji reciben el reconocimiento de la industria mundial

Spin Master Corp. (http://www.spinmaster.com) una empresa líder global de entretenimiento infantil, tuvo honores para sus productos innovadores en los Toy Industry Awards presentados por la British Toy & Hobby Association (BTHA) y la Toy Retailers Association el 22 de enero de 2019. La compañía ganó dos codiciados UK Toy and Supplier of the Year Awards: juego del año - Jumanji Board Game y gama preescolar del año - PAW Patrol(R). Además, PAW Patrol(R) Ultimate Construction Vehicle fue nombrado uno de los Toy Fair's Hero Toys. Decidido por un panel independiente de jueces de la industria y la BTHA, The Toy Fair Hero Toys busca reconocer los 25 juguetes más emocionantes y creativos lanzados en la Feria del Juguete.

"Es un honor increíble recibir estos premios y una reflexión sobre el permanente esfuerzo y dedicación de nuestro equipo," dijo Ben Gadbois, presidente global y responsable de operaciones de Spin Master. "Spin Master se ha comprometido a impulsar los límites de la innovación y la creatividad y estos tres premios son un testimonio de nuestros esfuerzos."

"Estamos encantados de recibir estos tres premios increíbles en un evento tan prestigioso de la industria," dijo Hedley Barnes, director general del Norte de Europa. "Nuestro firme objetivo es traer juguetes innovadores, juegos y entretenimiento a los niños para inspirar la creatividad y la diversión."

Los premios de este año siguen a los 2018 UK Toy of the Year de Spin Master ganados para: Coleccionable del Año - Hatchimals CollEGGtibles(TM), Muñeca del Año - Luvabella(TM), Juguete Preescolar del Año - PAW Patrol(R) Basic Vehicle y el ilustre Premio Proveedor del Año.

Estos premios vienen apenas semanas antes de la North American Toy Fair, que tiene lugar en Nueva York, del 16 al 19 de febrero de 2019. Spin Master ha sido nominado para siete premios Juguete del Año (TOTY) de la US Toy Industry Association y siete premios Women in Toys (WIT) Wonder Woman.

Acerca de Spin Master Spin Master es una importante compañía global dedicada al entretenimiento infantil que crea, diseña, fabrica, licencia y comercializa una cartera diversificada de juguetes, juegos, productos y accesorios de entretenimiento innovadores. Spin Master es famosa por marcas premiadas como Zoomer(R), Bakugan(R), Erector(R) by Meccano(R), Hatchimals(R), Air Hogs(R) y PAW Patrol(R). Desde el año 2000, Spin Master ha recibido 103 nominaciones a los premios al Juguete del Año (Toy of The Year, TOTY) con 28 galardones en diversas categorías de productos, incluidas 13 nominaciones al TOTY por el Juguete Innovador del Año. Hasta la fecha, Spin Master ha producido ocho series de televisión, entre ellas, la recientemente relanzada Bakugan Battle Brawlers y su actual éxito Paw Patrol, que se difunde en más de 160 países y territorios del mundo. Spin Master tiene 28 oficinas y emplea a más de 1.700 personas en el mundo en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

