X Square Robot lanza nuevo modelo de IA integrada y anuncia que sus robots llegarán a los hogares en 35 días

Con el respaldo de Alibaba, ByteDance, Xiaomi y Meituan, X Square Robot presentó un modelo de IA integrada de última generación para robots domésticos y anunció que sus primeras implementaciones en hogares comenzarán en 35 días

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- X Square Robot presentó el martes Wall-B, un nuevo modelo de IA integrada diseñado para su implementación en hogares reales. La compañía describió este lanzamiento como un paso importante hacia la integración de robots de uso general en la vida familiar cotidiana.

En un evento de lanzamiento con el lema "Nacidos para ser robots, robots para la familia", la compañía también presentó su arquitectura World Unified Model (WUM), un marco de entrenamiento que combina visión, lenguaje, acción y predicción física en un único sistema desde el principio. X Square comentó que el modelo está diseñado para ayudar a los robots a operar en el entorno mucho más impredecible de un hogar, donde las tareas, la distribución y las interacciones varían constantemente.

"Los robots en las fábricas y los robots en los hogares son fundamentalmente diferentes", afirmó Qian Wang, fundador y consejero delegado de X Square Robot. "En las fábricas, repiten la misma acción 10.000 veces. En un hogar, pueden necesitar realizar 10.000 acciones diferentes, cada una en un contexto distinto. El verdadero desafío no reside en la repetición, sino en si un robot puede ejecutar acciones nuevas y no entrenadas en un entorno no estructurado".

Wall-B es la primera implementación completa de la arquitectura World Unified Model de la compañía. A diferencia de los sistemas modulares que entrenan la percepción, el lenguaje y el control por separado, X Square Robot destaca que World Unified Model optimiza estas capacidades de forma conjunta desde el principio. La compañía explica que esto permite que la predicción física —incluidas la fuerza, la fricción y la dinámica de colisión— surja como parte del propio modelo, en lugar de añadirse posteriormente.

"Entrenamos la visión, el lenguaje, la acción y la predicción en la misma red desde el primer día", declaró Wang Hao, director de tecnología de X Square. "Los bebés humanos no aprenden a ver, moverse y comunicarse en etapas aisladas. Aprenden integrando la percepción y la acción simultáneamente, con retroalimentación constante del mundo físico. Ese es el principio que sustenta nuestra arquitectura".

X Square Robot indicó que el modelo se basa en dos pilares fundamentales. El primero es una estrategia de datos centrada en entornos domésticos reales, no simulados, con el objetivo de exponer el sistema a la amplia gama de situaciones cotidianas en el hogar: objetos mal colocados, oclusiones temporales, obstáculos inesperados y actividad humana espontánea. El segundo es un mecanismo predictivo basado en la física que permite al robot anticipar los resultados físicos antes de actuar, en lugar de simplemente reaccionar tras el contacto.

En conjunto, estos elementos buscan superar uno de los mayores desafíos de la robótica: pasar de las demostraciones controladas a un rendimiento fiable en entornos reales. La compañía indicó que su trabajo en plataformas robóticas físicas le ha permitido acumular experiencia práctica para conectar la simulación con la realidad en diversas condiciones operativas.

En el evento, X Square realizó una serie de demostraciones en vivo. En una de las zonas de demostración, un robot colocaba flores ajustando su agarre y movimiento en tiempo real a medida que los tallos cambiaban de posición bajo oclusión visual. Según la empresa, la tarea se completó sin trayectorias predefinidas y atrajo la atención de los medios nacionales e internacionales presentes en el evento.

Aun así, X Square reconoció que la tecnología aún está en sus inicios. Wang explicó que los sistemas actuales pueden cometer errores que requieren intervención remota, como colocar zapatillas en la cocina o pausar una tarea para procesar la siguiente acción. Sin embargo, afirmó que la capacidad de los robots para operar continuamente y generar nuevos datos del mundo real las 24 horas del día permite una rápida mejora del sistema.

Este ciclo de aprendizaje es fundamental para el próximo hito de la empresa: en 35 días, X Square planea integrar sus robots en hogares comunes, lo que subraya el compromiso a largo plazo de la compañía con el sector de la robótica doméstica.

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