Stämm redefine la biofabricación con un bioprocesador diseñado para la producción descentralizada

- Stämm redefine la biofabricación con un bioprocesador de alto rendimiento y sin burbujas diseñado para la producción descentralizada

La nueva plataforma elimina el esfuerzo cortante hidrodinámico y escala isométricamente de 50 mL a 250 mL, con el objetivo de reducir los costes de CAPEX y de medios.

SAN FRANCISCO, 12 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Stämm lanzó el Bioprocesador de Alto Rendimiento (HTB), una plataforma automatizada de biofabricación de un solo uso para células adherentes y en suspensión. El HTB está diseñado para eliminar las limitaciones de infraestructura que ralentizan la investigación y el desarrollo, y las futuras versiones buscan acelerar el proceso de desarrollo de productos biológicos y terapias celulares y génicas. Fácil de usar y diseñado para su implementación en cualquier parte del mundo, el HTB aborda la creciente brecha entre el descubrimiento biológico y el desarrollo escalable de terapias avanzadas.

En el núcleo del HTB se encuentra el Biorreactor Sin Burbujas (BFB), un consumible personalizable impreso en 3D que elimina la necesidad del impulsor convencional. Sin rociado, burbujeo ni agentes antiespumantes, el sistema logra el transporte de nutrientes y el intercambio de gases mediante flujo laminar, un mecanismo basado en las redes capilares presentes en los tejidos vivos. Esta arquitectura elimina la turbulencia y la tensión de corte hidrodinámica, que dañan las poblaciones celulares sensibles en los sistemas de tanque agitado. El HTB permite la perfusión continua, la formulación integrada para aplicaciones como la diferenciación celular adherente y la contrasedimentación automatizada para cultivos en suspensión.

"La biofabricación se ha visto limitada por equipos diseñados para un mundo centralizado y de alto volumen que ya no refleja el rumbo de la medicina", afirmó Yuyo Llamazares, consejero delegado de Stämm. "Nuestra visión al crear el HTB es que ningún paciente en Alaska, São Paulo o Nairobi tenga que esperar para recibir terapia debido a las limitaciones de una infraestructura centralizada. Desarrollamos esta tecnología para reducir la brecha logística entre el descubrimiento científico y la futura disponibilidad de tratamientos más accesibles".

El mercado global de fabricación de terapias celulares y génicas se enfrenta a un cuello de botella bien documentado: la infraestructura de producción sigue estando centralizada y requiere un alto consumo de capital. Resulta inadecuada para la naturaleza personalizada y de lotes pequeños de las terapias avanzadas. La arquitectura modular y lista para usar del HTB aborda directamente este problema. Al sustituir los recipientes de acero inoxidable por cartuchos de encaje a presión, Stämm posiciona la plataforma para acortar los plazos de desarrollo, reducir los gastos generales de las instalaciones y ampliar el alcance de la fabricación a zonas geográficas desatendidas. Esto reduce los costes de desarrollo por paciente para enfermedades raras y terapias celulares.

El HTB ya está disponible para el desarrollo de procesos en aplicaciones de Uso Único en Investigación (RUO). Los equipos farmacéuticos y biotecnológicos que evalúen las tecnologías de Stämm para la producción preclínica, CAR-T, expansión de células madre o flujos de trabajo con anticuerpos monoclonales deben contactar directamente con Stämm en www.stamm.bio. Próximamente se realizará una revisión completa de los datos técnicos; las colaboraciones para el acceso temprano son limitadas.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=QuVRVQ3TBi4 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2932172/Stamm_Logo_Logo.jpg

