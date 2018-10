COMUNICADO: Stars Group publica sus resultados del segundo trimestre de 2018 (3)

Publicado 15/08/2018 13:47:28 CET

-- Ingresos consolidados totales - Los ingresos para el trimestre aumentaron 34,8% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos para el trimestre habrían aumentado en un 30,7%. Los ingresos de póquer online de dinero real, juegos de azar y apuestas representaron 52,7%, 24,8% y 19,7% de los ingresos del trimestre, respectivamente. -- EBITDA ajustado consolidado y margen de EBITDA ajustado - El EBITDA ajustado para el trimestre aumentó un 14,8% año tras año, principalmente impulsado por el mayor beneficio bruto de crecimiento orgánico dentro del segmento internacional. El margen de EBITDA ajustado para el trimestre disminuyó 14,8% año tras año, principalmente impulsado por la mayor contribución de la vertical de apuestas en los segmentos internacional y australiano. -- Ingresos de póquer - Internacional- Los ingresos de póquer para el trimestre fueron de 217,0 millones de dólares, o un aumento de aproximadamente el 6,9% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos de póquer para el trimestre habrían aumentado un 3,8%. El aumento fue impulsado principalmente por el impacto positivo continuo del programa de lealtad Stars Rewards, las fluctuaciones de divisas y la introducción de la liquidez de póquer compartida en Francia y España en el primer trimestre y Portugal en el segundo trimestre, como compensación por, entre otras cosas, el cese de operaciones en Australia en septiembre de 2017 y Colombia en julio de 2017 y continuadas condiciones de operación negativas en Polonia debido a ciertos cambios regulatorios previos en esa jurisdicción. -- Ingresos de juegos de azar - Internacional - Los ingresos de juegos de azar para el trimestre fueron de 101,9 millones de dólares, o un aumento de 26,3% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos de los juegos de azar para el trimestre habrían aumentado en un 21,0%. El aumento fue principalmente el resultado de mejoras de producto y contenido a PokerStars Casino, incluyendo la introducción de más de 150 nuevos juegos de casino desde el comienzo del año, las fluctuaciones de divisas y el lanzamiento de PokerStars Casino en nuevos mercados. Esto fue parcialmente compensado por, entre otras cosas, continuadas condiciones de operación negativas en Polonia debido a algunos cambios regulatorios previos en esa jurisdicción. -- Ingresos de apuestas - Internacional - Los ingresos de apuestas para el trimestre fueron de 19,6 millones de dólares, o un aumento de 122,2% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos de apuestas para el trimestre habrían aumentado un 106,1%. El aumento fue principalmente el resultado de incrementos en margen de participaciones y apuestas netas. Estos aumentos fueron impulsados principalmente por mayor actividad por producto y contenido a BetStars, el lanzamiento de BetStars en ciertos mercados nuevos, las apuestas y la 2018 FIFA World Cup. -- Deuda y dinero en efectivo consolidado - La cantidad principal total debida a largo plazo de deuda pendiente al final del trimestre fue 2.730 millones de dólares con una tasa de interés promedio ponderada del 4,9%. The Stars Group terminó el segundo trimestre de 2018 con aproximadamente 1.050 millones de dólares en efectivo operacional en su balance. Tras el final del trimestre, The Stars Group completó la adquisición de Sky Betting & Gaming y deuda adicional en relación con el mismo.

Segundo trimestre de 2018 y resultados operativos posteriores

-- Activos de dinero real únicos trimestral (QAUs) - Internacional- Los QAUs fueron 2,02 millones, lo que representa un descenso del 5,2% año tras año. Esta disminución fue principalmente el resultado de la continua estrategia de The Stars Group de centrarse en clientes de alto valor (principalmente jugadores recreativos), el cese de operaciones de póquer online en Australia y Colombia y un deteriorado mercado en Polonia, como compensación por el crecimiento y expansión de ofertas de productos de casino y apuestas. Aproximadamente 1,86 millones de tales QAUs se jugaron de póquer online durante el trimestre, una disminución de aproximadamente el 7,3% por año, mientras que las ofertas de casino online de The Stars Group tenían aproximadamente 0,6 millones QAUs, un aumento de 11,4% año tras año. BetStars de The Stars Group tenía aproximadamente 0,2 millones de QAUs, un aumento del 78,3% año tras año. -- Rendimiento neto trimestral (QNY) - Internacional - El QNY fue de 167 dólares, un increment del 21,9% año tras año, y el QNY excluyendo el impacto de los cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas fue de 161 dólares, un incremento del 17,5% año tras año. El QNY es una medida no IFRS. -- Depósitos netos - Internacional - Los depósitos netos fueron de 322 millones de dólares, un incremento del 19,3% año tras año. Este incremento se debió principalmente a la implementación del programa de fidelidad Stars Rewards y enfoque continuo a los clientes de alto valor (principalmente jugadores amateur), fluctuaciones de divisas extranjeras y desarrollo continuo de las ofertas de productos de casino y apuestas. -- Participaciones y margen de ganancia neta de apuestas - Internacional - Las participaciones fueron de 248,6 millones de dólares, un increment del 72,2% año tras año, y el margen de ganancia neta de apuestas fue del 7,9%, un incremento de 1,8 puntos año tras año. Los incrementos en el trimestre se debieron principalmente a las mejoras de productos y contenidos para BetStars, impulsando mayores QAUs, el lanzamiento de BetStars en ciertos mercados nuevos y la Copa Mundial. -- CrownBet y William Hill Australia - El 24 de abril de 2018, The Stars Group aumentó su interés de capital en CrownBet del 62 al 80% y CrownBet adquirió William Hill Australia. El precio de compra agregado bajo los acuerdos para estas transacciones fue de 435 millones de dólares (incluidos los 117,7 millones de dólares para adquirir el interés de capital del 62% previamente anunciado en CrownBet en febrero de 2017), que se pagó en una combinación de efectivo y la emission de aproximadamente 3,1 millones de acciones communes recientemente emitidas. Como parte de la compra de un interés de capital adicional del 18% en CrownBet, el equipo directivo de CrownBet tiene derecho a un pago adicional de hasta 182 millones de dólares en 2020 sujeto a determinadas condiciones de rendimiento y pagadero en efectivo, acciones communes adicionales y una combinación de ambos, a criterio de The Stars Group. -- Apuestas deportivas en EE. UU. - El 14 de mayo de 2018, el Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó la prohibición de casi 30 años en las apuestas deportivas dentro de la Professional and Amateur Sports Protection Act. The Stars Group cree que la decisión del Tribunal es un paso importante hacia delante en la regulación de las apuestas deportivas en Estados Unidos y que está bien posicionada para aprovechar cualquiera de las nuevas oportunidades empresariales y de mercado que vayan desarrollándose. Actualmente, más de 20 estados tienen leyes de apuestas deportivas o legislación pendiente para lehalizar o estudiar las apuestas deportivas. El 2 de agosto de 2018, The Stars Group y Resorts Casino Hotel anunciaron la ampliación de su relación existente en el mercado del juego online regulado de Nueva Jersey para incluir las apuestas deportivas online y móviles a través de la marca BetStars junto con la ya existente ofera de póquer y casino online a través de la marca PokerStarsNJ. El 10 de agosto de 2018, The Stars Group y Mount Airy Casino Resort anunciaron una asociación para entrar en el mercado de las apuestas y el juego online de Pennsylvania, donde The Stars Group ofrecerá a los clientes en Pennsylvania sus productos de apuestas online de póquer, casino (incluyendo tragaperras y mesas) y deportes. -- Sky Betting & Gaming - El 10 de Julio de 2018, The Stars Group completó la adquisición de Sky Betting & Gaming. El precio de compra añadido bajo los acuerdos de transacción fue de 4.700 millones de dólares, de los cuales 3.600 millones de dólares se pagaron en efectivo y el resto mediante la emisión de aproximadamente 37,9 millones de acciones comunes recientemente emitidas. Para financiar la parte de efectivo del precio de compra, pagar los primeros préstamos del término del gravamen y pagar la deuda a largo plazo existente de Sky Betting & Gaming, The Stars Group utilizó efectivo en su hoja de balance y recaudó 4.567 millones de dólares en los primeros préstamos del término del gravamen, mil millones de dólares en bonos mayores y 621.800 millones de dólares de los ingresos netos (antes de gastos y excluyendo la opción de sobreasignación, que fue ejercida íntegramente por los aseguradores a finales de julio) a partir de la emisión de acciones comunes adicionales en una oferta de equidad pública. The Stars Group también obtuvo un nuevo mecanismo de crédito giratorio de 700 millones de dólares de los cuales había impulsado 100 millones a partir de la terminación de la adquisición. -- Acciones preferentes - el 18 de julio de 2018, The Stars Group completó la conversión obligatoria previamente anunciada de todas sus acciones preferentes convertibles emitidas y sobresalientes a partir de dicha fecha y emitió aproximadamente 52 millones acciones comunes a los titulares de los mismos.

Guía para el año completo 2018

Guía para el año completo - The Stars Group está actualizando sus rangos de orientación financiera del año 2018 completo sobre una base consolidada para reflejar las contribuciones previstas del año parcial de las adquisiciones australianas y la adquisición de Sky Betting & Gaming y el impacto de los cambios en la estructura de capital de The Stars Group como resultado de tales adquisiciones, incluidos los aumentos en la deuda a largo plazo de The Stars Group en circulación y el número de acciones comunes emitidas y pendientes:

(CONTINUA)