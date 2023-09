STL comienza a 'Fabricar en Estados Unidos' con su instalación Lugoff OFC de próxima generación

STL Palmetto Plant Launch in South Carolina, US

Inaugurada por el Hon. Henry McMaster , gobernador de Carolina del Sur

Inversión de 56 millones de dólares

Compromiso de impulsar la construcción de banda ancha rural en EE.UU. y hacer posible la visión BEAD

COLUMBIA, S.C. y LONDRES y MUMBAI, India, 20 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), una compañía líder mundial de soluciones ópticas y digitales, anunció hoy formalmente el lanzamiento de su planta de fabricación de última generación en Lugoff, Carolina del Sur: The Palmetto Plant. Esta instalación, que lleva el nombre del árbol estatal de Carolina del Sur, y también designada como sede central de STL en Norteamérica, simboliza el compromiso de STL con el mercado estadounidense.

Palmetto Plant fue inaugurada por el Hon. Henry McMaster, Gobernador de Carolina del Sur, en presencia de dignatarios del gobierno, clientes clave y representantes de las Cámaras de Comercio locales.

Esta inversión estratégica y los esfuerzos de expansión en los EE.UU. refuerzan aún más el compromiso de STL con la visión Make in America. Para abordar la demanda del mercado de 5G, FTTx y el impulso de la banda ancha rural, The Palmetto Plant, que abarca más de 168.000 pies cuadrados, se especializará en soluciones ópticas preparadas para el futuro, incluidos cables con un alto número de fibras y diámetros más pequeños. El énfasis también se extenderá a diseños pioneros, en particular cables listones de alta capacidad y diseños robustos para implementaciones rurales. Para ayudar a los operadores a abordar la escasez de habilidades en toda la industria, la nueva instalación de Lugoff también está dando prioridad a productos de conectividad óptica que sean fáciles de implementar, monitorear y mantener. Además, las pruebas integrales in situ alineadas con las pautas GR20 estándar de la industria garantizan la alta calidad y fiabilidad de sus productos.

STL se ha comprometido a alcanzar el nivel cero neto para 2030. Siguiendo los pasos de otras unidades de fabricación globales de STL, la instalación de Lugoff también pretende lograr cero residuos y reducir progresivamente el consumo de energía.

Palmetto Plant emplea a más de 150 personas, incluidos asociados de fabricación capacitados y especialistas experimentados de la industria que dirigen las operaciones de la empresa en Norteamérica.

"La inauguración de la planta de fabricación de STL marca un importante paso adelante en los esfuerzos de banda ancha de nuestro estado y brindará nuevas oportunidades para nuestra gente en el condado de Kershaw", dijo el gobernador Henry McMaster. "Carolina del Sur se ha ganado una reputación nacional como líder en expansión de banda ancha, y con STL estableciendo operaciones en Carolina del Sur, esa reputación no hará más que expandirse".

Emocionado por este importante hito, Paul Atkinson, consejero delegado de negocios de redes ópticas de STL, dijo: "Nuestra nueva planta de cable en Lugoff, Carolina del Sur, es un testimonio de nuestro compromiso con el mercado estadounidense y nuestros clientes en Norteamérica. Esta instalación refleja nuestro espíritu y el propósito más amplio de STL: transformar miles de millones de vidas conectando el mundo. Estoy entusiasmado de ver su impacto en la conectividad rural y el panorama digital de América".

Desde vidrio hasta fibra, cableado y conectividad óptica, STL es uno de los seis actores en todo el mundo[1] con capacidades de extremo a extremo en este espacio. La empresa trabaja en estrecha colaboración con actores regionales y nacionales y con asociaciones industriales como la FBA y la Asociación de Contratistas de Energía y Comunicaciones (PCCA) para crear un impacto significativo a escala.

