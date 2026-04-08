Storyteq fue líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2026 para plataformas de marketing de contenidos

(Información remitida por la empresa firmante)

-Storyteq nombrada líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2026 para plataformas de marketing de contenidos

LONDRES, 8 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Gartner® ha reconocido a Storyteq como líder en plataformas de marketing de contenidos (CMP) por cuarto año consecutivo. El Cuadrante Mágico™ 2026 de la consultora global para CMP sitúa a Storyteq en el primer puesto en Capacidad de Ejecución, que mide el rendimiento actual de una CMP y su capacidad para ofrecer resultados.

Storyteq es la única plataforma de marketing de contenido (CMP) con IA que facilita la colaboración entre los equipos creativos y de marketing a lo largo de todo el ciclo de vida del contenido, desbloqueando el ecosistema orientado a objetos necesario para conectar su DAM, la automatización creativa y los flujos de trabajo, permitiendo así que las marcas cumplan con las expectativas de la IA.

"Estamos muy orgullosos de haber sido reconocidos cuatro veces como líderes en el Cuadrante Mágico de Gartner en la categoría de CMP", afirmó Andrew Swinand, consejero delegado de ITG powered by Storyteq.

"Lo que distingue a Storyteq es que permite a las marcas aprovechar al máximo el potencial de la IA al proporcionar la infraestructura de CMP necesaria para organizar sus cadenas de suministro de contenido", continuó Swinand. "Hemos diseñado nuestra CMP para que la IA prediga el rendimiento, orqueste su creación y la optimice continuamente para el crecimiento".

Con Storyteq, la IA pasa de ser una función añadida a los modelos de marketing de las empresas a una herramienta totalmente integrada y fiable en su infraestructura de contenido.

Storyteq se distingue por sus funciones de confianza en la IA, que ofrecen visibilidad completa sobre el proceso de toma de decisiones, las fuentes de datos, el contexto y las acciones de la IA, garantizando así el cumplimiento normativo y una escalabilidad segura.

Mediante la integración de su capa patentada Halo Intelligence®, analiza datos reales de clientes, la intención de marca y el historial de campañas para predecir con exactitud qué contenido tendrá mayor impacto antes de su creación.

Gracias a Agent Console™, la plataforma central para crear, implementar, escalar y gestionar todos los agentes de IA de marketing, las marcas pueden optimizar los flujos de trabajo, mejorar la calidad y acelerar las operaciones de contenido dentro de Storyteq.

John Kirk, director de estrategia de ITG powered by Storyteq, comentó: "Storyteq transforma la plataforma marketing de contenido (CMP) en un sistema operativo inteligente orquestado por agentes. Mientras que muchas marcas incorporan IA a sistemas desorganizados, Storyteq proporciona la base de IA para el marketing de contenido, con la infraestructura de datos necesaria para que las herramientas de IA se integren de forma segura en la CMP y funcionen a la perfección.

"Estamos llevando Storyteq más allá de una CMP tradicional para convertirla en la capa de control inteligente para las operaciones de contenido, donde convergen datos, IA y ejecución. Sin una infraestructura de contenido unificada, la IA no genera ventajas, sino que acelera el caos, la duplicación y el desperdicio de inversión".

La inclusión de Storyteq como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para CMP y DAM se produce tras haber sido nombrada también líder en el Cuadrante Mágico más reciente para DAM, donde obtuvo la mejor posición en cuanto a la amplitud de su visión.

Gartner, Cuadrante Mágico para Plataformas de Marketing de Contenidos, Jeff Cohen, Rene Cizio, Jess Walker, 2 de abril de 2026

Gartner y el Cuadrante Mágico son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

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Acerca de StoryteqStoryteq es la plataforma de marketing de contenidos y gestión de activos digitales (DAM) empresarial líder en el mercado de ITG, impulsada por IA. Unifica las operaciones de marketing y optimiza la eficiencia en cada etapa del ciclo de vida del contenido, permitiendo a los profesionales del marketing crear contenido de mayor calidad con mayor rapidez. La solución empresarial de Storyteq se adapta a la forma de trabajar de cada empresa, independientemente de la complejidad de sus operaciones, el número de marcas o los mercados en los que opere. También está disponible como producto preconfigurado Storyteq Professional. Gartner reconoce a Storyteq como líder en plataformas de marketing de contenidos y DAM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952209/Storyteq_in_Gartner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2862958/ITG_powered_by_STQ_Logo.jpg

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