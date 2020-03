SuitePad anuncia su última ronda de fondos liderada por Riverside Acceleration Capital

BERLÍN, 4 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- SuitePad [https://hubs.ly/H0ncjfT0] - principal proveedor de tabletas de tipo in-room para la industria hotelera - ha anunciado el exitoso cierre de su última ronda de fondos.

La última ronda de siete dígitos llega por medio de un grupo de inversión con sede en Nueva York, Riverside Acceleration Capital (RAC), además de los actuales inversores Target Partners, IBB Beteiligungsgesellschaft y Howzat Partners. Con esta novedosa inversión, SuitePad mejorará su expansión dentro de los mercados de Europa, Asia y Estados Unidos.

Jonathan Drillings, socio de Riverside, comentó: "Estamos impresionados con el trabajo realizado por todo el equipo de SuitePad, y es muy esperanzador que tantas cadenas de hotel hayan decidido desplegar su solución. Gracias a su excelente momento, equipo y tecnología impresionante, existe una oportunidad real para que SuitePad transforme la experiencia de los huéspedes de hotel. Esto sirvió como decisión sencilla de cara a invertir en este líder de categoría".

Berthold von Freyberg, socio de Target Partners, añadió: "SuitePad ha impulsado con éxito el desarrollo de la compañía y de sus productos, desde el concepto original de un directorio digital de invitados a un sistema operativo moderno de sala de hotel con funcionalidades clave, como control de habitación centralizado, teléfono de habitación de hotel y soluciones de TV. Estamos orgullosos de poder formar parte dentro de este viaje".

Moritz von Petersdorff-Campen, cofundador y consejero delegado de SuitePad, destacó: "Estamos emocionados al haber conseguido la confianza de Riverside y de nuestros inversores existentes para llevar más lejos nuestros negocios. Esta última ronda de fondos acelerará nuestro crecimiento dentro de la industria hotelera en todo el mundo. Para mejorar nuestra posición como líder de mercado para las tecnologías de tipo in-room, invertiremos mucho en la expansión de nuestra plataforma de software".

Acerca de SuitePad

SuitePad [https://hubs.ly/H0ncjfT0] es el principal proveedor europeo de sistemas digitales de comunicaciones de huéspedes para la industria de los hoteles. La compañía con sede en Berlín se fundó en el año 2012, y cuenta con un equipo de más de 60 empleados. En enero de 2020, SuitePad fue nombrada best guest room tablet y best place to work in hotel tech según HotelTechReport.

SuitePads son tabletas diseñadas específicamente para las habitaciones de los hoteles. Proporcionan un servicio centralizado que lleva la comunicación digital entre los hoteleros y sus huéspedes hasta un nuevo nivel general. Aparte de proporcionar información general entorno al hotel, sus servicios y el área de sus alrededores, SuitePads da servicio además como herramienta central de reserve para servicios como los restaurantes del hotel, tiendas y spas, y cada uno de ellos se integra con un teléfono en la habitación y el mando de la TV - ayudando a ordenar de forma eficaz la habitación del hotel y proporcionar una experiencia moderna para los huéspedes.

SuitePad presta servicio a 1.000 hoteles de 30 países, contabilizando más de 60.000 habitaciones de hotel en todo el mundo. Además de las tabletas de tipo in-room, SuitePad también suministra una solución de tipo bring-your-own-device (BYOD).

Acerca de Riverside Acceleration Capital

Riverside Acceleration Capital (RAC) proporciona capital con crecimiento flexible para las compañías de tecnología y software en fase de expansión B2B por medio de una estructura de inversión que maximiza la alineación al tiempo que minimiza la dilución. RAC es parte de The Riverside Company, una firma mundial de valores privada centrada en la inversión en negocios crecientes valorados en hasta 400 millones de dólares. Desde su fundación en 1988, Riverside ha realizado más de 650 inversiones. Las carteras de valores privados internacionales y capital estructura de la firma incluyen más de 90 compañías. Para más información visite la página web https://www.riverside.ac [https://www.riverside.ac/].

Acerca de Target Partners

Con 300 millones de euros bajo gestión, Target Partners es una de las principales firmas de capital de riesgo en fase primaria de Alemania. Target Partners invierte en compañías de tecnología semillas y de fase primaria y las apoya con capital de riesgo durante sus fases de construcción y expansión. Con muchos años de experiencia como gestores empresarios e inversores de capital de riesgo, el equipo de Target Partners apoya a los empresarios en el desarrollo y comercialización de productos y servicios, construyendo organizaciones, consiguiendo dinero y comprando compañías públicas en Europa y Estados Unidos. Si desea conocer más detalles consulte la página web: targetpartners.de [https://www.targetpartners.de/].

