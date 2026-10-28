Sungrow comparte perspectivas sobre la transición energética en el BloombergNEF London Summit

(Información remitida por la empresa firmante)

- Sungrow comparte perspectivas sobre la transición energética de Europa durante la cumbre de BloombergNEF en Londres

LONDRES, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En un contexto en el que Europa afronta una creciente demanda de transición energética con una mayor electrificación y una integración más inteligente de la red como prioridades fundamentales, Sungrow, proveedor líder a nivel mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), participó en el BloombergNEF Summit (BNEF) en Londres para debatir sobre la fabricación de tecnologías limpias, la localización de la cadena de suministro y el papel del almacenamiento de energía en una transición energética segura, asequible y resiliente.

Fortalecimiento del futuro energético de Europa mediante la localización y la fiabilidad

Durante su intervención, Shawn Shi, presidente de Sungrow Europe, expuso el compromiso de la empresa de apoyar el panorama energético europeo en constante evolución. Subrayó que la transición energética debe ir más allá de la simple ampliación de la capacidad renovable, orientándose hacia la construcción de un sistema eléctrico seguro, resiliente y fiable.

Shawn señaló la localización, la confianza y la fiabilidad de la red como prioridades clave. Desde su llegada a Europa en 2011, Sungrow ha consolidado una presencia local con más de 900 empleados, contratados casi en su totalidad localmente. Su planta de fabricación en Polonia —un proyecto con una inversión prevista de 230 millones de euros y cuya puesta en marcha está programada para 2027— acercará la producción a los clientes y reforzará la resiliencia de la cadena de suministro.

Shawn también subrayó la importancia de la ciberseguridad, la gestión de los activos energéticos y los datos de los clientes, así como la colaboración con proveedores, instaladores y desarrolladores europeos. A medida que aumenta la penetración de las energías renovables, el almacenamiento de energía cobra una importancia creciente para la estabilidad de la red y la resiliencia del sistema.

"La transición en Europa no se garantizará únicamente mediante la capacidad. Se requiere una capacidad que sea lo suficientemente local como para brindar apoyo, lo suficientemente fiable como para integrarse en la red y lo suficientemente robusta como para mantener la fiabilidad del sistema eléctrico", enfatizó Shawn.

Abordar la competitividad en el sector de las tecnologías limpias en Europa

Javier Izcue, vicepresidente de Sungrow Europe, participó en el panel 'El "Made in Europe"a prueba: ¿Por qué cosas debería luchar Europa para conservarlas?', junto a destacados representantes de la industria, del sector financiero y del ámbito político. El debate se centró en cómo Europa puede fortalecer su base de fabricación de tecnologías limpias, preservar su experiencia industrial y sus cadenas de suministro, y equilibrar las políticas de localización con la cooperación en las cadenas de suministro globales para seguir siendo competitiva en el marco de la transición energética.

El debate analizó cómo los requisitos de contenido local y las políticas industriales pueden fomentar la inversión, teniendo en cuenta al mismo tiempo las realidades de la fabricación, los costes de los proyectos y los plazos de implementación. Los participantes también examinaron las condiciones necesarias para desarrollar una industria europea competitivaen el ámbito de las tecnologías limpias entre las que se incluyen una regulación previsible, mano de obra cualificada, un proceso de concesión de permisos eficiente, innovación y cadenas de suministro locales sólidas.

Tecnología, innovación e inversión

En el lunch temático patrocinado por Sungrow y titulado 'Perspectivas de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Europa: cómo la tecnología condiciona la inversión y el desarrollo de proyectos', James Li, vicepresidente de Sungrow Europe, se reunió con destacados líderes del sector, entre ellos Erik Stromso, consejero delegado y cofundador de BW ESS; Sonia Dunlop, consejera delegada del Global Solar Council; y Jordi Francesch, director global de Energía Limpia en Nuveen Infrastructure, para analizar las tendencias clave, los desafíos y las innovaciones que están configurando el mercado europeo de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

Los debates abordaron las tendencias del mercado europeo de almacenamiento, la evolución de las políticas y la seguridad regulatoria, el papel del almacenamiento de energía en la mejora de la flexibilidad de la red y la resiliencia del sistema, así como las estrategias para consolidar proyectos y atraer capital institucional.

El intercambio destacó la importancia de ir más allá de los costes iniciales al evaluar las inversiones en almacenamiento de energía; factores como el rendimiento a lo largo de la vida útil, la fiabilidad operativa y el soporte técnico resultan fundamentales para la viabilidad económica de los proyectos y la confianza de los inversores. Asimismo, se analizó cómo las tecnologías avanzadas, incluidas la capacidad de grid-forming y la funcionalidad de black-start, pueden mejorar la resiliencia y la flexibilidad operativa del sistema eléctrico.

Mediante su participación en el summit y en el lunch temático, Sungrow reafirmó su compromiso de colaborar con los agentes europeos para impulsar el despliegue de energías limpias, fortalecer las capacidades locales y contribuir a un sistema eléctrico fiable.

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