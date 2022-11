- Supermicro abre el programa de acceso remoto en línea JumpStart para la cartera de sistemas H13 basados en los nuevos procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación

El programa de acceso gratuito en línea permite poder realizar pruebas de carga de trabajo a distancia, evaluaciones comparativas y validación de los nuevos sistemas con procesador AMD EPYC de Supermicro que comenzarán a enviarse el 10 de noviembre

SAN JOSÉ, California, 8 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones totales de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia su programa de acceso remoto JumpStart - Supermicro H13 JumpStart - para pruebas de carga de trabajo y ajuste de aplicaciones en sistemas basados en procesadores AMD EPYC de 4ª generación.

Los desarrolladores y los administradores de TI que forman parte de los sectores de la IA, el aprendizaje profundo, la fabricación, las telecomunicaciones y el almacenamiento, entre otros, obtendrán acceso inmediato a las tecnologías de vanguardia para acelerar el despliegue de sus soluciones en la amplia cartera de los próximos sistemas H13 de Supermicro. Los clientes podrán probar la compatibilidad con generaciones anteriores de sistemas basados en procesadores AMD EPYC y optimizar sus aplicaciones para aprovechar la memoria DDR5, el almacenamiento PCI-E 5.0, las redes, los aceleradores y los periféricos CXL 1.1+ de los procesadores AMD EPYC de 4ª generación.

"El programa JumpStart del procesador AMD EPYC de 4ª generación de Supermicro está preparado para dar a los clientes una ventaja de mercado sobre sus competidores a través de la rápida validación del rendimiento de la carga de trabajo para acelerar los despliegues del centro de datos", destacó Charles Liang, presidente y consejero odelegado de Supermicro. "Los servidores optimizados para aplicaciones de Supermicro incorporan las últimas tecnologías destinadas a mejorar el rendimiento por vatio, la eficiencia energética y la reducción del TCO".

Programa Jumpstart

Este programa JumpStart ofrecerá a los centros de datos orientados al rendimiento y a la eficiencia una ventaja en el despliegue de sus soluciones pre-validadas. Los servidores de montaje en rack Supermicro Hyper 1U y 2U estarán disponibles inicialmente para su validación con modelos adicionales de montaje en rack, gemelos multinodos y sistemas de almacenamiento añadidos con el tiempo y en función de la demanda de los clientes.

Alojados en el Centro de Soluciones Rack Plug and Play de Supermicro, los participantes en el programa Jumpstart de Supermicro tendrán acceso a los principales equipos de ingeniería y arquitectura de centros de datos de Supermicro. Esta colaboración permitirá a los participantes pasar de las pruebas y la validación a un despliegue completo de la Solución Total de TI.

A través del portal JumpStart de Supermicro, los clientes de Supermicro que estén interesados van a poder registrarse para optar a él. Poco después, recibirán una instancia de metal desnudo con una selección de sistemas operativos y la oportunidad de programar tiempo en los sistemas en función de sus horarios.

Si desea aprender más acerca del programa Supermicro H13 Jumpstart visite la página web: www.supermicro.com/jumpstart/H13

Si desea conocer más acerca de Supermicro, visite la página web www.supermicro.com

