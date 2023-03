(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro amplía su cartera de soluciones de GPU con una plataforma de desarrollo de IA refrigerada por líquido y desarrollada por NVIDIA

La plataforma completa de desarrollo de IA ofrece una solución integral de hardware y software con un rendimiento de Petaflops para crear IA de producción acelerada, ideal para despliegues de oficina de bajo ruido

SAN JOSE, California, 22 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor total de soluciones de TI para la nube, IA/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la primera de una línea de potentes plataformas de desarrollo de IA acelerada por NVIDIA, silenciosas y de bajo consumo, que ofrece a los profesionales de la información y a los desarrolladores la tecnología más potente disponible en la actualidad junto a su escritorio.

La nueva plataforma de desarrollo de IA, SYS-751GE-TNRT-NV1, es un sistema optimizado para aplicaciones que destaca a la hora de desarrollar y ejecutar software basado en IA. Este innovador sistema ofrece a desarrolladores y usuarios un completo recurso HPC y de IA para cargas de trabajo departamentales. Además, este potente sistema puede dar soporte a un pequeño equipo de usuarios que ejecuten simultáneamente cargas de trabajo de formación, inferencia y análisis.

La función de refrigeración líquida autónoma satisface las necesidades de potencia de diseño térmico de las cuatro GPU NVIDIA® A100 Tensor Core y las dos CPU Intel Xeon Scalable de 4ª generación para permitir el máximo rendimiento al tiempo que mejora la eficiencia general del sistema y permite un funcionamiento silencioso (aproximadamente 30 dB) en un entorno de oficina. Además, este sistema está diseñado para alojar CPUs y GPUs de alto rendimiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones AI/DL/ML y HPC. El sistema puede residir en un entorno de oficina o montarse en bastidor cuando se instala en un entorno de centro de datos, lo que simplifica la gestión de TI.

Según Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro: "Supermicro está tomando su tecnología líder basada en servidores de IA y creando el sistema de desarrollo de IA y HPC más potente de la industria, lo que permite ejecutar una amplia gama de cargas de trabajo y desarrollo de IA en un escritorio. "Este nuevo e interesante sistema de GPU también tendrá un sistema de refrigeración líquida completamente integrado, lo que permitirá que las CPU y GPU de vanguardia funcionen al máximo rendimiento sin costes adicionales de infraestructura. Escuchamos constantemente los requisitos de nuestros clientes para comprender sus necesidades de TI y ofrecerles los productos más optimizados en cualquier lugar".

Esta solución de IA incluye una licencia de suscripción de tres años para NVIDIA AI Enterprise, la capa de software de la plataforma de IA de NVIDIA, que incluye flujos de trabajo de IA de NVIDIA, frameworks, modelos preentrenados y optimización de la infraestructura. Esta solución integral reduce el tiempo necesario para que los desarrolladores y usuarios sean productivos, ya que todos los componentes de software están precargados en el sistema.

Ian Buck, vicepresidente de computación a hiperescala y de alto rendimiento en NVIDIA, indicó: "Los avances en IA exigen sistemas de sobremesa diseñados para ofrecer el rendimiento, la velocidad y la eficiencia energética que necesitan los clientes de hoy en día. La plataforma de desarrollo de IA NVIDIA de Supermicro proporciona a los usuarios la capacidad de ejecutar las cargas de trabajo más exigentes del mundo directamente en su escritorio".

En el corazón de la plataforma de desarrollo de IA de Supermicro se encuentran cuatro GPU NVIDIA A100 de 80 GB que las empresas pueden utilizar para acelerar una amplia gama de cargas de trabajo de IA y HPC. Este sistema incluye dos procesadores Intel® Xeon® Gold 6444Y de 4ª generación que funcionan a una velocidad de reloj base de 3,6 GHz, 512 GB de memoria DDR5, seis dispositivos de almacenamiento NVMe de 1,92 TB y un adaptador de red NVIDIA ConnectX®-6 DX 25GbE instalado.

Se incluye una solución de refrigeración líquida autónoma para refrigerar esta plataforma de desarrollo de IA de gama alta en un silencio susurrante. Al recibir el sistema, los usuarios sólo tienen que conectarlo a una fuente de alimentación y a la red. Esta nueva plataforma de desarrollo de IA puede reubicarse fácilmente a medida que cambian las cargas de trabajo sin modificar la infraestructura a nivel de bastidor.

La plataforma de desarrollo de IA de Supermicro, SYS-751GE-TNRT-NV1, ya está disponible y se mostrará virtualmente en el expositor de Supermicro en NVIDIA GTC, una conferencia mundial sobre IA que se celebra hasta el jueves 23 de marzo de 2023.

