Supermicro amplía su red internacional de socios a través de un nuevo programa de capacitación para socios internacional

El nuevo programa capacita a la comunidad internacional de socios de Supermicro aportando herramientas, formación y recursos adicionales con los que ofrecer la mejor infraestructura de su clase para centros de datos

BERLÍN, 10 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, anunció un programa de capacitación para socios mejorado en el evento Company's annual Innovate! celebrado en Berlín. El programa ampliado mejora el ecosistema global de socios de la compañía, proporcionando a los socios los recursos necesarios para ofrecer soluciones optimizadas basadas en la amplia cartera de servidores y soluciones de almacenamiento Resource-Saving de Supermicro.

"Los centros de datos líderes de hoy en día necesitan soluciones optimizadas a través de las últimas innovaciones", dijo Don Clegg, vicepresidente sénior de Ventas Internacionales de Supermicro. "Estamos comprometidos a la hora de capacitar a nuestros socios para proporcionar productos diferenciados y de valor para sus clientes basados en nuestra cartera de productos pionera en el mercado. A lo largo de nuestros 26 años de historia, hemos desarrollado uno de los mejores programas para socios del sector. Estamos entusiasmados con nuestro programa mejorado que agiliza la disponibilidad de las opciones de formación y los recursos de Supermicro, así como el acceso ágil a productos de próxima generación que posibilitan los esfuerzos de colaboración con nuestros equipos de ventas internas para impulsar el éxito mutuo y el valor para el cliente".

Programa de socios

La red de socios de Supermicro abarca a distribuidores, integradores de sistemas e integradores de tecnología, proporcionándoles las herramientas que necesitan para ayudar a sus clientes a generar ingresos.

-- Formación de productos: formación ampliada en línea y en persona impartida por los jefes de producto e ingenieros de sistemas de Supermicro. -- Asistencia para pruebas de concepto: aumento de las pruebas y validación de las últimas soluciones para clientes utilizando los productos Supermicro en laboratorios in situ o a través de sistemas remotos. Esto aporta a los clientes soluciones preconfiguradas y listas para realizar pruebas, incluidas configuraciones de sistema y en rack. -- Programas de acceso temprano: acceso anticipado a productos pioneros en el mercado y de primera generación. -- Asistencia para marketing compartido: colaboración ampliada con los socios de Supermicro para programas conjuntos de publicidad y marketing, incluidas ferias y eventos Innovate!, así como de formación para clientes. -- Promoción en línea: soporte web completo, incluidos listados de "dónde comprar" y la colaboración en comercio electrónico para destacar las ofertas de los socios.

Comentarios de los socios

"La asociación entre Supermicro y nosotros abarca más de 26 años y ha proporcionado productos de almacenamiento y servidores de alta calidad a clientes de toda Europa", dijo Manoj Nayee, director general de Boston Limited. Esperamos poder trabajar aún más estrechamente con el programa de capacitación para socios de Supermicro y así ayudar a nuestros clientes a resolver desafíos incluso más importantes utilizando lo último en tecnologías de computación verde". También me gustaría felicitar a Supermicro por la ampliación de las instalaciones de la región EMEA en Bolduque (Países Bajos). Esto arraigará aún más estrechamente los lazos de colaboración que se desarrollan entre Boston y Supermicro y nos permitirá entregar rápidamente productos a clientes en la región EMEA que utilizan nuestras soluciones en sectores como la hiperconvergencia en investigación y en el contexto académico, la automoción, monitorización y evaluación (M&E) y la farmacéutica, por nombrar algunos".

"Felicitaciones a Supermicro por el lanzamiento de su programa de capacitación para socios", dijo Tom Cox, director comercial de Servidores, Almacenamiento y Software Definido de Exertis Hammer. "Exertis Hammer y Supermicro han estado asociados durante más de diez años, y el nuevo programa reforzará esta asociación al ofrecer soluciones de almacenamiento y servidores de computación verde de alta calidad a nuestros clientes, quienes utilizan esta tecnología para hacer frente a problemas complejos en los diversos sectores en los que trabajamos".

"Nextron se congratula de trabajar con Supermicro en el lanzamiento de su programa de capacitación para socios", dice Geir Elstad, consejero delegado de Nextron. "Los vídeos de los productos serán útiles para la formación de nuestros empleados y para seguir actualizando nuestros conocimientos. También nos complace que los recursos de marketing, como las imágenes de los productos y el material de la marca Supermicro, estén fácilmente disponibles".

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

