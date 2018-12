Supermicro crea una nueva instalación para optimizar soluciones en la nube con Intel en Europa

Publicado 20/12/2018 9:38:50 CET

El nuevo Centro de excelencia ayuda a los clientes de la nube a acelerar las decisiones de inversión en tecnología al ofrecer un acceso remoto flexible a tecnologías nuevas para pruebas de concepto.

PAÍSES BAJOS, 20 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder global en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de informática ecológica, ha anunciado hoy que se ha unido a Intel para crear un Centro de excelencia de soluciones en la nube en la sede central europea de Supermicro en los Países Bajos.

https://mma.prnewswire.com/media/800778/Super_Micro_Computer_Upgrade_to_Cloud_Grade.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/800778/Super_Micro_Computer_Upgrade_to_Cloud_Grade.jpg]

El Centro de excelencia para la nube (CCoE por sus siglas en inglés) alberga numerosos chasis montados en bastidor de servidores y soluciones de almacenamiento pioneros que combinan las arquitecturas líderes de Supermicro con la última tecnología de Intel. El CCoE ofrece demostraciones, pruebas de concepto y capacidades de acceso remoto enfocado a proveedores de servicios en la nube, empresas y entornos de centros de datos en la nube.

"El Centro de excelencia para la nube se centra en los clientes", comentó Perry Hayes, presidente de Supermicro BV. "Es una oportunidad para ofrecer lo que Supermicro hace mejor, llevar tecnología de sistemas líder del sector a clientes de una manera que les permita probar sus cargas de trabajo en nuestro equipo para acelerar su viaje de transición tecnológica".

"Supermicro tiene una amplia cartera de soluciones basadas en la tecnología de Intel, y una trayectoria de ofrecer productos nuevos al mercado con rapidez para que sus clientes se beneficien de nuestras últimas innovaciones y mejoras de rendimiento", comentó Jennifer Huffstetler, vicepresidenta y jefa general del Grupo de marketing de productos de centros de datos de Intel. "Este Centro de excelencia para la nube ofrecerá una manera de sacar mayor provecho de los beneficios de los últimos productos de Supermicro y tecnología de Intel a los proveedores de servicios en la nube (CSP)".

El centro, que ofrece la última tecnología de servidores y almacenamiento, incluye la plataforma de almacenamiento 1U All-Flash muy configurable que es compatible con un almacenamiento NVMe de medio petabyte con los últimos medios de almacenamiento tales como Intel® Ruler y EDSFF flash NVMe para almacenamiento denso, SSD DC Intel® Optane(TM) y la memoria persistente para extensión de memoria DC Intel® Optane(TM), además de vROC.

Clientes seleccionados han trabajado con CCoE desde principios de agosto de este año y ya han sacado beneficios del centro. Un ejemplo es el proveedor de servicios de Internet (ISP) cdmon en España, y su labor para crear la nube más rápida de Europa. Supermicro y cdmon colaboraron juntos en el nuevo proyecto en la nube de cdmon, basándose en una relación exitosa de 10 años, y todas las ventajas del sistema Ultra SuperServer® que es compatible con el último procesador Intel® Xeon® Scalable, unidades de estados sólidos (SSD) DC Intel® Optane(TM) basados en una arquitectura NVMe que ahorra recursos. Con el Ultra SuperServer®, Supermicro puedo igualar los requisitos de cdmon para crear un sistema de ofertas increíbles que era diez veces mayor que antes. Con la tecnología de Supermicro, cdmon tiene la confianza de ofrecer la nube más rápida de Europa.

Las soluciones de servidor y almacenamiento de Supermicro ofrecen ventajas de arquitectura que ahorra recursos que se pueden ejecutar en un entorno de centro de datos sacando provecho del diseño Rack Scale Design (RSD) de Supermicro®, gestionar chasis montados en bastidor de servidores divididos, almacenamiento combinado componible y redes con la API estándar de la industria, RESTful. La cartera de productos que ahorra recursos de Supermicro incluye SuperBlade® con hojas dividas, BigTwin(TM) y los NVMe Ultra SuperServer en flash que ofrecen una eficacia mejorada, mayor uso, costo reducido de adquisición inicial y costo total de propiedad.

Para obtener más información acerca del CCoE y cómo utilizar las pruebas de concepto, visita https://www.supermicro.com/en/solutions/Cloud [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2332514-1&h=607661978&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2332514-1%26h%3D2072957924%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fsolutions%2FCloud%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fsolutions%2FCloud&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fsolutions%2FCloud].

Para información general acerca Supermicro y sus productos, visita www.supermicro.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2332514-1&h=1157789936&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2332514-1%26h%3D2829051766%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2F%26a%3Dwww.supermicro.com&a=www.supermicro.com].

Sigue a Supermicro en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2332514-1&h=3981196117&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2332514-1%26h%3D2112302241%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSupermicro%26a%3DFacebook&a=Facebook] y Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2332514-1&h=2138895664&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2332514-1%26h%3D3855400542%26u%3Dhttp%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSupermicro_SMCI%26a%3DTwitter&a=Twitter] para consultar las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, el innovador líder de tecnología de servidor de alto rendimiento y alta eficacia es el principal proveedor de Server Building Block Solutions® para centros de datos, informática en la nube, TI empresarial, Hadoop/grandes datos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a sus clientes las soluciones de menor consumo y más ecológicas disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, SuperBlade, BigTwin, Server Building Block Solutions, y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas, marcas comerciales y nombres son propiedad de sus respectivos dueños.

SMCI--F

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/800778/Super_Micro_Computer_Upgrade_to_Cloud_Grade.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2332514-1&h=3932481855&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2332514-1%26h%3D853021875%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F800778%2FSuper_Micro_Computer_Upgrade_to_Cloud_Grade.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F800778%2FSuper_Micro_Computer_Upgrade_to_Cloud_Grade.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F800778%2FSuper_Micro_Computer_Upgrade_to_Cloud_Grade.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc.,michaelkalodrich@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/