Supermicro envía más de 20 nuevos sistemas que redefinen el rendimiento de un solo socket (1)

- Supermicro envía más de 20 nuevos sistemas que redefinen el rendimiento de un solo socket y ofrecen ahorros de energía, espacio y costes para el centro de datos

- Las nuevas arquitecturas de sistema admiten Intel Xeon 6 con núcleos P, lo que proporciona hasta 136 líneas PCIe 5.0 y amplía las posibilidades para redes de alta velocidad, GPU y dispositivos de almacenamiento

SAN JOSE, California, 28 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la disponibilidad de nuevos servidores de un solo socket compatibles con aplicaciones que requerían servidores de doble socket para diversas cargas de trabajo en centros de datos. Al aprovechar una arquitectura de un solo socket, las empresas y los operadores de centros de datos pueden reducir los costes iniciales de adquisición, los costes operativos continuos, como la energía y la refrigeración, y el espacio físico de los racks de servidores en comparación con generaciones anteriores de sistemas basados en procesadores más antiguos.

"Estamos entrando en una nueva era de la informática donde las arquitecturas de un solo socket, energéticamente eficientes y térmicamente optimizadas, se están convirtiendo en una alternativa viable a los servidores tradicionales de doble procesador", indicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestros nuevos servidores de un solo socket admiten un 100% más de núcleos por sistema que las generaciones anteriores y han sido diseñados para maximizar la aceleración, la conectividad de red y la flexibilidad de almacenamiento. Al admitir procesadores con un TDP de hasta 500 vatios, estos nuevos sistemas pueden configurarse para satisfacer una amplia gama de requisitos de carga de trabajo".

Para obtener más información, visite http://www.supermicro.com/singlesocket

"Nos entusiasma continuar nuestra larga colaboración con Supermicro para ofrecer soluciones de servidores de alto rendimiento", explicó Karin Eibschitz Segal, vicepresidenta corporativa y directora general interina del Grupo de Centros de Datos e IA de Intel. "Nuestra cartera ampliada de sistemas de un solo zócalo, optimizada con los últimos procesadores Intel Xeon 6 con núcleos P, ofrece un mayor número de núcleos, mayor compatibilidad con memoria y hasta 136 líneas PCIe 5.0, lo que proporciona un rendimiento que antes solo se podía conseguir con plataformas de doble zócalo".

"A medida que las empresas priorizan la eficiencia, la flexibilidad y la rentabilidad de su infraestructura, los servidores de un solo socket se perfilan como una solución atractiva", afirmó Kuba Stolarski, vicepresidente de investigación del área de Sistemas Informáticos de IDC. "Estos servidores de un solo socket ofrecen el equilibrio óptimo entre rendimiento, escalabilidad y coste total de propiedad, necesario para una amplia gama de cargas de trabajo, desde la computación en el borde hasta la virtualización, lo que los convierte en la opción ideal para las empresas que buscan escalar eficientemente en un mercado en constante evolución".

Los sistemas de servidor de un solo socket de Supermicro pueden configurarse para gestionar diversas cargas de trabajo, como EDA, FSI, computación en la nube, almacenamiento, entrega de contenido, virtualización, IA, redes y edge computing. Implementar una arquitectura de un solo socket ofrece varias ventajas clave sobre los sistemas multiprocesador, como la ausencia de interconexión CPU-CPU, lo que libera mayor capacidad de E/S del procesador para la expansión PCIe y evita los problemas de latencia relacionados con el acceso a memoria no uniforme (NUMA). La mayor disponibilidad de líneas PCIe en comparación con generaciones anteriores permite añadir más y más rápidos dispositivos de red, almacenamiento y aceleración a cada sistema, lo que aumenta la capacidad de cómputo general del sistema y la densidad de rack.

Los clientes pueden esperar beneficios significativos al implementar servidores de un solo procesador para ejecutar sus aplicaciones. Para muchas cargas de trabajo centradas en la nube y el almacenamiento, el rendimiento que antes requería dos CPU por sistema se puede lograr o incluso superar con un solo procesador. Al implementar servidores de un solo socket, los clientes pueden ahorrar costes no solo en la adquisición inicial de los servidores, sino también gracias a la reducción del consumo de energía, la menor carga térmica que reduce los requisitos de refrigeración y la necesidad de menos espacio físico para alojar la infraestructura del centro de datos.

Familias de productos Supermicro optimizadas para procesadores Intel Xeon 6 de un solo socket con núcleos P:

SuperBlade – Es una solución insignia de computación ecológica con máximo rendimiento, mayor disponibilidad y menor TCO para intercambios de acciones y opciones, inferencia de IA, EDA, análisis de datos, HPC, nube y cargas de trabajo empresariales. Los sistemas SuperBlade están disponibles en configuraciones con refrigeración por aire o por líquido. En total, hay hasta 20 servidores en un chasis de 8U o 10 servidores en un chasis de 6U. Además, hay hasta cuatro GPU o tarjetas PCIe de ancho doble y ancho simple disponibles por servidor, y un diseño eficiente del sistema puede reducir significativamente los requisitos de cableado.

– Es una solución insignia de computación ecológica con máximo rendimiento, mayor disponibilidad y menor TCO para intercambios de acciones y opciones, inferencia de IA, EDA, análisis de datos, HPC, nube y cargas de trabajo empresariales. Los sistemas SuperBlade están disponibles en configuraciones con refrigeración por aire o por líquido. En total, hay hasta 20 servidores en un chasis de 8U o 10 servidores en un chasis de 6U. Además, hay hasta cuatro GPU o tarjetas PCIe de ancho doble y ancho simple disponibles por servidor, y un diseño eficiente del sistema puede reducir significativamente los requisitos de cableado. Hyper – Servidores de montaje en rack de alto rendimiento, diseñados para cargas de trabajo en la nube escalables, con flexibilidad de almacenamiento y E/S que se adapta a las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. Optimizados para la inferencia de IA, estos sistemas Hyper admiten diversas GPU.

– Servidores de montaje en rack de alto rendimiento, diseñados para cargas de trabajo en la nube escalables, con flexibilidad de almacenamiento y E/S que se adapta a las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. Optimizados para la inferencia de IA, estos sistemas Hyper admiten diversas GPU. CloudDC – Se trata de una plataforma todo en uno para centros de datos en la nube, basada en el sistema de hardware modular del centro de datos OCP (DC-MHS) con configuraciones de almacenamiento y E/S flexibles junto con una ranura AIOM (PCIe 5.0; compatible con OCP 3.0) para un máximo rendimiento de datos.

– Se trata de una plataforma todo en uno para centros de datos en la nube, basada en el sistema de hardware modular del centro de datos OCP (DC-MHS) con configuraciones de almacenamiento y E/S flexibles junto con una ranura AIOM (PCIe 5.0; compatible con OCP 3.0) para un máximo rendimiento de datos. WIO – Ofrece configuraciones flexibles de E/S en una arquitectura rentable que permite optimizar las alternativas de aceleración, almacenamiento y redes para optimizar el rendimiento, aumentar la eficiencia y encontrar la solución ideal para aplicaciones empresariales específicas. Los sistemas WIO incorporan un controlador SATA y dos puertos 1G para ofrecer un valor añadido a los clientes.

– Ofrece configuraciones flexibles de E/S en una arquitectura rentable que permite optimizar las alternativas de aceleración, almacenamiento y redes para optimizar el rendimiento, aumentar la eficiencia y encontrar la solución ideal para aplicaciones empresariales específicas. Los sistemas WIO incorporan un controlador SATA y dos puertos 1G para ofrecer un valor añadido a los clientes. Top-loading Storage – Sistemas de almacenamiento de densidad maximizada optimizados para centros de datos definidos por software, con bahías de 60 o 90 unidades fáciles de implementar.

– Sistemas de almacenamiento de densidad maximizada optimizados para centros de datos definidos por software, con bahías de 60 o 90 unidades fáciles de implementar. GrandTwin – Diseñado específicamente para el rendimiento de un solo procesador y la densidad de memoria, con nodos frontales intercambiables en caliente (de pasillo frío) y E/S frontal o trasera para facilitar el mantenimiento. Ahora disponible con unidades E1.S para una mejor densidad de almacenamiento y rendimiento.

– Diseñado específicamente para el rendimiento de un solo procesador y la densidad de memoria, con nodos frontales intercambiables en caliente (de pasillo frío) y E/S frontal o trasera para facilitar el mantenimiento. Ahora disponible con unidades E1.S para una mejor densidad de almacenamiento y rendimiento. Edge – Potencia de procesamiento de alta densidad en formatos compactos optimizados para la instalación en centros de datos Edge.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, con IA y 5G para telecomunicaciones y el borde. Somos fabricantes de soluciones integrales de TI con servicios de servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa aún más nuestro desarrollo y producción, facilitando la innovación de última generación, desde la nube hasta el borde, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y Países Bajos), optimizando el coste total de propiedad (TCO) y el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas al seleccionar entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto integral de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

