Supermicro presenta la primera terminal de 64 núcleos en All-Digital CES® 2021 (1)

- Supermicro presenta la primera terminal de 64 núcleos de la industria que incluye cuatro GPU de anchura doble con procesador AMD Ryzen(TM) Threadripper(TM) PRO en All-Digital CES® 2021

La terminal complementa la cartera más amplia de la industria de soluciones de servidor de alta densidad y rendimiento superior basadas en AMD EPYC(TM) de segunda generación

SAN JOSE, California, 12 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder global en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología green computing, amplió su familia de terminales probada en la industria con una nueva generación de terminal de alto nivel y grado de servidor de nueva generación que ofrece configurabilidad máxima y fiabilidad en una robusta plataforma de conector único. La nueva terminal es simplemente la última en el soporte general de Supermicro de procesadores AMD, incluyendo servidores basados en AMD EPYC(TM) de segunda generación para varias aplicaciones.

La plataforma altamente versátil y configurable aprovecha el poder del procesador AMD Ryzen Threadripper PRO con hasta 64 núcleos y 128 líneas PCI-E 4.0, duplicando el rendimiento de los datos de la generación anterior. La nueva terminal (AS -5014A-TT) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3035187-1&h=1769894967&u...(AS%2B-5014A-TT)&a=terminal+(AS+-5014A-TT)] impulsa drásticamente la productividad para cargas de trabajo profesional exigentes encontradas en creación de contenido de medios, investigación científica, visualización, aprendizaje profundo (AP) e inteligencia artificial (IA), realidad virtual o aumentada (RV/RA) y modelado en 3D con estimulación en tiempo real.

"Cuando el nuevo procesador AMD se combina con el diseño y arquitectura de la terminal avanzada de Supermicro, los profesionales de hoy pueden llevar su productividad al siguiente nivel", dijo Vik Malyala, vicepresidente sénior de Supermicro. "Puede impulsar hasta cuatro GPU de refrigeración activa, de doble ancho y altura total, el doble que sistemas similares en el mercado, y admite hasta 2TB de memoria de DDR4 3200, y cuatro ranuras M.2 para almacenamiento PCI-E Gen 4 NVMe ultra-rápido. Además, con 10Gigatbit Ethernet integrada, y soporte para 25/100/200G NICs, la plataforma acelera las cargas de trabajo intensivas en datos y velocidad de transferencia, requeridas para los creadores de contenido, profesionales de aprendizaje profundo e ingenieros de hoy".

Los procesadores "AMD Ryzen(TM) Threadripper(TM) PRO se han diseñado para establecer el estándar de la industria para rendimiento de computación de terminal", dijo Chris Kilburn, vicepresidente corporativo y director general, unidad empresarial de componentes cliente, AMD. "Con la nueva AS-5014A-TT Workstation, Supermicro ha diseñado una plataforma potente y flexible, dedicada a maximizar el espectro total de capacidades de computación orecidas por los procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO".

Soluciones AMD EPYC(TM) de segunda generación de Supermicro

Además del soporte de Supermicro para los procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO, Supermicro sigue ofreciendo un amplio rango de soluciones que utilizan la serie 2(nd) Gen EPYC de AMD. Estas incluyen la H12 SuperBlade® y los multi-node A+ Twin Servers de conector único y doble, la línea WIO centrada en I/O y rentabilidad del coste de A+ Servers, así como los procesadores AMD EPYC dobles con servidores multi-GPU soportando ocho GPU de doble anchura en 4U, NVIDIA HGX A100 8-GPU en 4U, 4-GPU en 2U. Con soporte para PCI-E 4.0 x16, estas A+ Servers pueden ofrecer conectividad de red 200G e incluyen una huella de almacenamiento ultra-rápida y memoria DDR4 hasta 3200 MHz para ofrecer rendimiento récord con TCO y TCE.

Soluciones de la cartera Workstation

Los sistemas Supermicro Workstation son altamente personalizables y pueden diseñarse para propósitos para ingeniería y construcción de arquitectura (AEC), medios y ocio (M&E), ingeniería y fabricación, diseño y simulación de producto, petróleo y gas y aplicaciones de aprendizaje profundo. Para más información sobre la línea completa de soluciones Workstation de Supermicro, visite Workstation. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3035187-1&h=1709470284&u....]

La terminal también ofrece nivel de servidor de centro de datos de Supermicro del robusto conjunto de funciones para despliegue y mantenimiento, como IPMI y Redfish APIs, permitiendo a los gestores TI gestionar remotamente, monitorizar, restaurar y actualizar los sistemas. Además, a diferencia de otras ofertas similares de la competencia, el sistema tiene una cámara dedicada para refrigeración de líquido opcional para clientes que requieren un rendimiento termal y acústico más alto. El servicio y soporte de Supermicro asegura una integración sin fisuras de las opciones del sistema y maximiza el rendimiento para cargas de trabajo deseadas. Además, el sistema soporta el Trusted Platform Module (TPM) para seguridad mejorada.

