- Supermicro es la primera en el mercado con un servidor NEBS 1U certificado de Nivel 3 - cuenta con 2.560 NVIDIA GPU núcleos para 5G Edge AI e innovación VR

El sistema 1U es ideal para las cargas de trabajo 5G, AI, AR/VR, y ofrece la cartera más amplia de la industria de servidores GPU para optimizar la carga de trabajo computacional

SAN JOSE, California, 23 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y red y tecnología de computación verde, anunció hoy un sistema certificado de primicia industrial 1U NEBS (Network Equipment Building System) con Nivel 3 con hasta cuatro NVIDIA V100 o V100S Tensor Core GPUs. El nuevo sistema de servidor permite las últimas cargas de trabajo computacionales elevadas, AI, AR/VR, transcódigo y juegos con los requisitos de baja latencia dentro de un entorno de telecomunicaciones.

https://mma.prnewswire.com/media/1279730/Supermicro_Network_... [https://mma.prnewswire.com/media/1279730/Supermicro_Network_... ]

El nuevo sistema 1U está disponible con opciones de suministro energético redundante AC o DC (1+1) y presenta nueve aspas de 4cm que proporcionan una refrigeración robusta compatible con una gama de temperatura ampliada. Incluye además puertos 2x 2.5" hot-swap SAS/SATA y puertos internos 2x 2.5". El sistema proporciona seguridad SNMP v3, IPv6 e IPMI para su gestión.

"Supermicro es el primero en el mercado que cuenta con un 1U NEBS Nivel 3 V100 GPU de servidor acelerado, permiso clave para su transición hacia 5G, con la adopción industrial de las aplicaciones más avanzadas y cargas de trabajo disponible en AI/AR, e IoT", comentó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Ya hemos recibido un interés de mercado importante en este sistema, que complementa nuestra amplia cartera GPU, incluyendo servidores 2U, 4U y 10U multi-GPU que se aventajan de nuestra arquitectura de ahorro de recursos".

"Los mercados de AI, HPC, ciencias de datos, gráficos y 5G/telecomunicaciones -- desde el límite hasta el núcleo - siguen creciendo y presentan retos computacionales sin precedentes", indicó Paresh Kharya, director senior de gestión de productos para computación acelerada de NVIDIA. "La NVIDIA V100 GPU dentro del sistema compatible Supermicro NEBS Nivel 3 va a permitir que más clientes se aventajen del rendimiento y capacidad escalar necesarias en estos mercados".

La capacidad de sentencia de NEBS Nivel 3 no se puede pasar desapercibida para la conversión de mercado creciente de 4G a 5G, junto a aplicaciones más complejas y exigentes que van a llegar al límite. Este nuevo sistema amplía la temperatura operativa hasta 55 °C y cumple con las pruebas exigentes de vibraciones, resistencia a las llamas y otras pruebas importantes para completar la gama de pruebas GR-1089 y GR-63 necesaria para conseguir una compatibilidad de NEBS Nivel 3. La base del servidor de segunda generación de los procesadores Intel Xeon Scalable con aceleración integrada AI y memoria persistente Intel Optane utilizan las NVIDIA GPUs para conseguir su potencial completo. Este diseño permite a los operadores móviles mejorar sus sistemas con GPUs de altas prestaciones y datos de tráfico, además de proporcionar nuevas aplicaciones de límite y servicios que usan servidores que cumplen con los estándares más rigurosos de fiabilidad.

Esta primicia industrial de sistema Supermicro 1U NEBS L3 se une a la amplia cartera de sistemas GPU que son compatibles con las cargas de trabajo exigentes, que necesitan de capacidades de aceleración GPU. Además del sistema 1U, Supermicro ofrece opciones múltiples GPU, incluyendo 2, 4, 6, 10, 16 y 20 GPUs en factores de forma 2U, 4U y 10U. La gama de productos es compatible con hasta 56 procesadores CPU por servidor, 205W TDP CPUs y 6TB DDR4-2933 MHz de memoria en 24 DIMMs. Estos servidores proporcionan a los clientes múltiples opciones para NVMe, SAS o SATA discos, proporcionando un rendimiento máximo.

Más información acerca del nuevo servidor 1U NEBS Nivel 3 GPU y de la gama complete de productos y soluciones 5G de Supermicro en el BIG 5G Event que se celebra del 22 al 24 de septiembre: https://tmt.knect365.com/big-5g-event/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926022-1&h=790311581&u=...]

Aprenda más [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926022-1&h=3325313275&u...] acerca del sistema 1U NEBS L3.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1279730/Supermicro_Network_... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926022-1&h=3256258482&u...]

