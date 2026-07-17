Superteam Wheels lanza el juego de ruedas Ultra SL SE para todo tipo de escenarios con bujes DT180

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, una marca de renombre mundial en juegos de ruedas de fibra de carbono, lanzó oficialmente su juego de ruedas insignia Ultra SL SE, diseñado para todo tipo de situaciones. Centrándose en la "adaptación a cualquier escenario y un equilibrio entre peso y rigidez", resuelve el dilema de los ciclistas gracias a la fabricación inteligente china, con bujes DT180, radios de fibra de carbono y diseños aerodinámicos, aptos tanto para competiciones profesionales como para el uso diario.

Para ayudar a los ciclistas a comprender los cambios del juego de ruedas Ultra SL SE, Chris Zeng, director de Superteam Wheels, lo analiza exhaustivamente mediante una serie de preguntas y respuestas:

P1: ¿Por qué el Ultra SL SE es un juego de ruedas para todo tipo de terrenos?

R1: Resuelve principalmente el dilema entre peso y rigidez para los ciclistas. El Ultra SL SE pesa solo 1210 g ± 10 g, logrando un equilibrio entre ligereza y rigidez gracias a una configuración optimizada de la llanta y radios de fibra de carbono. Equipado con bujes DT180, permite una transmisión de potencia directa y se adapta a cualquier situación, cumpliendo así el concepto de "un solo juego de ruedas para todas las necesidades".

P2: ¿Cuáles son las principales mejoras y ventajas comunes del Ultra SL SE en comparación con el juego de ruedas H2 de la generación anterior?

R2: Hay tres mejoras principales: el ancho de la llanta exterior se optimiza a 28 mm (30 mm para el modelo anterior), el buje se actualiza a DT180 y el diseño de la llanta y el proceso de la fibra de carbono se optimizan. Sus ventajas comunes son un peso y una rigidez excelentes, y ambos están equipados con el diseño aerodinámico biónico de aleta de tiburón, que optimiza la aerodinámica y reduce la resistencia al viento. Según pruebas reales, a 40 km/h, en comparación con una llanta de 25 mm sin diseño aerodinámico, optimiza la resistencia al viento en un 17,62 % y el área de arrastre en un 17,83 %, mejorando notablemente la eficiencia de crucero.

P3: ¿Qué mejoras prácticas aporta el diseño de llanta más alta en la parte delantera y más baja en la trasera del juego de ruedas Ultra SL SE a la conducción real?

R3: El diseño de 51 mm delante y 48 mm detrás equilibra la controlabilidad y la aerodinámica: la llanta delantera mejora la controlabilidad y reduce el impacto del viento lateral, mientras que la trasera mantiene la aerodinámica para facilitar la conducción. La diferencia de 3 mm aporta mejoras significativas en la conducción real, permitiendo la adaptación a cualquier situación.

P4: ¿Por qué elegir los bujes DT180?

R4: Existen muchos bujes excelentes, y elegimos los DT180 por su rendimiento excepcional y su escasa presencia en el mercado internacional. La combinación con radios de carbono equilibra la rigidez y el peso. Gracias a la innovación de Superteam y a su sólida cadena de suministro, hemos creado un producto rentable y de alto rendimiento que beneficia a ciclistas de todo el mundo.

Para más información: https://superteamwheels.com/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/superteam-wheels-lanza-el-juego-de-ruedas-ultra-sl-se-para-todo-tipo-de-escenarios-con-bujes-dt180-302828701.html