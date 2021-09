Surge Copper comienza el programa de perforación 2021 en Berg (2)

Figure 1. Plan map of drill hole locations for 2021 Berg drill program.

Figure 1. Plan map of drill hole locations for 2021 Berg drill program. - SURGE COPPER CORP./PR NEWSWIRE

Símbolo comercial en TSX-V: SURGOTCQX: SRGXFSímbolo comercial en Frankfurt: G6D2

VANCOUVER, BC, 20 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (OTCQX: SRGXF) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" o la "compañía") se complace en anunciar que ha comenzado la perforación en el área principal del depósito de Berg, ubicada dentro de los aproximadamente 350 kilómetros cuadrados de la propiedad Berg en el centro de la Columbia Británica. Surge está ganando una participación del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold Inc. (consulte el comunicado de prensa del 16 de diciembre de 2020).

Después de la rehabilitación exitosa del sendero de acceso y el progreso continuo en la reconstrucción del campamento (ver el comunicado de prensa del 11 de agosto de 2021 y la Figura 3), una plataforma de perforación se ha movilizado con éxito al sitio y ha comenzado a perforar en una ubicación de collar en el cuadrante suroeste del área de depósito (ver Figuras 1 y 2). A medida que avanza la construcción de la carretera y la plataforma de perforación, y dependiendo de las condiciones climáticas, se espera que la perforadora se mueva a varias ubicaciones en el cuadrante noreste del área del depósito, antes de regresar a las áreas sur y oeste del depósito más cerca del campamento.

Se espera que el programa de perforación 2021 en Berg comprenda aproximadamente 4.500 metros a lo largo de hasta 15 pozos, con un presupuesto de aproximadamente 1,3 millones de dólares canadienses y se evaluará continuamente a medida que evolucionen las condiciones operativas y climáticas hacia el final de la temporada. Los objetivos del programa incluyen modernizar la base de datos de los pozos de perforación, incluida la encuesta de orientación y los datos de ensayos geoquímicos completos, mejorar la comprensión de los controles estructurales sobre la mineralización y el enriquecimiento supergénico, y mejorar la densidad de los pozos de perforación en los dominios de alta ley del depósito. El potencial de alta ley dentro del depósito se ilustra, por ejemplo, por el hoyo histórico BRG11-219 que cruzó 63 metros de 0,56% de cobre, 0,070% de molibdeno y 60,5 g/t de plata, que incluyó varios intervalos estrechos de plata de ley de bonanza dentro de una zona continuo más amplia con un promedio de 5,6 g/t de plata.

La base de datos histórica de perforaciones en Berg comprende un total de 53.754 metros en 215 perforaciones. La perforación en la mayoría de las áreas del depósito permanece muy espaciada y la mineralización está abierta en profundidad y hacia afuera desde el stock central de Berg. Se ha demostrado que el depósito tiene una excelente continuidad vertical con una mineralización significativa intersecada a más de 550 metros por debajo de la superficie. Una parte sustancial de la perforación histórica no se analizó para metales preciosos, a saber, plata, y en el recurso actual NI 43-101 (ver el comunicado de prensa del 17 de marzo de 2021) a esos intervalos se les asignó una ley de plata de cero. El depósito es notable entre los depósitos de pórfido ubicados en Columbia Británica por tener un manto de enriquecimiento supergénico bien desarrollado superpuesto a la mineralización hipógena, que a su vez se caracteriza por varias generaciones de vetas.

Leif Nilsson, consejero delegado, comentó: "Estamos encantados de tener un taladro girando en el Proyecto Berg. Se ha realizado un trabajo significativo en la preparación de este programa, entre los que se destacan los esfuerzos de los equipos de campo para recuperar el terreno acceso al área de depósito. Debido a la ventana estacional más corta en Berg, y el trabajo requerido para reactivar el campamento, el programa de este primer año será más pequeño de lo que podemos planear para 2022, pero nos preparará extremadamente bien para refinar nuestra planificación durante el receso estacional. Esperamos nuevos datos de perforación provenientes de lo que es uno de los proyectos de exploración de pórfido de cobre más emocionantes en Columbia Británica".

Actualización del programa de exploración de Ootsa

Actualmente se está perforando una plataforma de perforación en la propiedad Ootsa, que ha experimentado más de 24.000 metros de perforación en 63 pozos desde junio de 2021. De eso, 2.760 metros en cuatro pozos se han enfocado en probar nuevos objetivos, 14.056 metros en 24 pozos se han enfocado en la perforación relacionada con los recursos en el área del depósito Seel, y más de 7.000 metros en 35 pozos se han enfocado en la Zona Breccia poco profunda ubicada al norte de los depósitos Seel. Los resultados de 10 pozos ya se habían informado anteriormente y están pendientes los resultados de 53 pozos completados adicionales.

La compañía está a punto de comenzar un programa de exploración de superficie centrado en objetivos de exploración prioritarios en todo el paquete de reclamaciones Ootsa-Berg. Este trabajo estará respaldado por los resultados finales del estudio geofísico aerotransportado ZTEM completado este verano, que se espera en el corto plazo. El muestreo y el mapeo del suelo se centrarán inicialmente en el objetivo de Bergette, donde la perforación histórica ha intersectado la mineralización de pórfido y una anomalía de cobre en el suelo de 400 metros de ancho con un promedio de 1.549 partes por millón de cobre permanece sin probar mediante perforación y abierta a la expansión.

Persona responsable

El doctor Shane Ebert P. Geo., es la Persona Calificada para los proyectos de Ootsa y Berg según lo define el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee una participación del 100% en la Propiedad Ootsa, un proyecto de exploración en etapa avanzada que contiene los depósitos de pórfidos de East Seel, West Seel y Ox ubicados junto a la mina de cobre Huckleberry a cielo abierto, propiedad de Imperial Metals. La Propiedad Ootsa contiene recursos de cobre, oro, molibdeno y plata restringidos a tajos que cumplen con NI 43-101 en las categorías Medido e Indicado.

La compañía también está ganando una participación del 70% en la Propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un gran proyecto de exploración en etapa avanzada ubicado a 28 km al noroeste de los depósitos de Ootsa. Berg contiene recursos de cobre, molibdeno y plata que cumplen con NI 43-101 y están restringidos en las categorías de Medido e Indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg otorgan a Surge una posición dominante de la tierra en el distrito de Ootsa-Huckleberry-Berg y control sobre cuatro depósitos de pórfido avanzados.

