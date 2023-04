SUSE amplía la estrategia abierta e interoperable con la última versión de Rancher (2)

SUSE ofrece nuevos hitos en rendimiento, estabilidad y seguridad con el lanzamiento de Rancher 2.7.2, con mejoras de extensibilidad y una postura de seguridad mejorada para fomentar la adopción del ecosistema.

Las últimas innovaciones de Rancher Prime, la suscripción empresarial comercial de SUSE, aceleran el tiempo de creación de valor del cliente con mejoras que incluyen el acceso a la base de conocimientos de SUSE Collective y el soporte respaldado por SLA para la gestión automatizada de políticas y SO.

SUSE demuestra su compromiso continuo con la comunidad nativa de la nube con el relanzamiento de Rancher Academy e importantes actualizaciones de proyectos de código abierto.

AMSTERDAM, 18 de abril de 2023/PRNewswire/ -- SUSE®, líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y seguras para empresas, ha anunciado hoy el lanzamiento de Rancher 2.7.2. La última actualización de la plataforma de gestión de Kubernetes más ampliamente adoptada incluye mejoras de extensibilidad diseñadas para fomentar una adopción aún más fuerte del ecosistema. SUSE también ha ampliado el valor empresarial de su suscripción comercial de código abierto para Rancher con la última versión de Rancher Prime, además de ofrecer actualizaciones de sus populares proyectos de código abierto como Rancher Desktop, y ha relanzado su portal de formación gratuita, Rancher Academy.

"A medida que el ecosistema Kubernetes se expande y se vuelve más complejo, la innovación, la interoperabilidad y la simplicidad nunca han sido más importantes. Nuestro marco de extensión de interfaz de usuario Rancher de uso gratuito permite a los usuarios y proveedores de software independientes (ISV) crear experiencias de usuario personalizadas, mejorando significativamente la operatividad de todo su entorno Kubernetes", dijo Peter Smails, director general de Enterprise Container Management en SUSE.

Smails cree que el marco de extensión de interfaz de usuario de Rancher será especialmente popular entre la red global de socios tecnológicos de SUSE. El SUSE One Partner Program incorpora ahora la certificación "Tested & Certified - Rancher Extension", que permite a los socios crear y alojar extensiones desde el catálogo de aplicaciones de Rancher y validar su fiabilidad mediante este nuevo criterio de certificación. El programa actualizado fomenta una mayor colaboración e interoperabilidad en todo el ecosistema de socios de Rancher y está respaldado por el soporte de la suscripción Rancher Prime.

Personalización de la experiencia de Kubernetes para los usuarios de Rancher

SUSE continúa ampliando su posición de liderazgo como la plataforma de gestión de Kubernetes más desplegada del mundo con el lanzamiento de Rancher 2.7.2. El nuevo marco de extensión de la interfaz de usuario de Rancher desvincula la funcionalidad de la interfaz de usuario de Rancher Manager y ofrece a los usuarios la posibilidad de ampliar y mejorar la interfaz de usuario de Rancher de forma independiente. Esto da a los usuarios la capacidad de construir sobre la plataforma Rancher e integrar mejor Rancher en sus entornos mediante la construcción de extensiones de interfaz de usuario personalizadas, desarrolladas por pares o desarrolladas por Rancher.

Hoy están disponibles tres extensiones desarrolladas por Rancher, que incluyen:

Kubewarden Extension, que ofrece una forma integral de gestionar el ciclo de vida de las políticas de Kubernetes en los clústeres de Rancher.

Elemental Extension, que ofrece a los operadores la posibilidad de gestionar su sistema operativo nativo en la nube y sus dispositivos Edge desde la plataforma Rancher.

Harvester Extension, que ayuda a los operadores a cargar su clúster Harvester virtualizado en Rancher para gestionar e inspeccionar fácilmente.

La estrategia de SUSE para Rancher consiste en proporcionar la potencia central de la gestión híbrida y multinube multicluster, y que los proveedores de extensiones ofrezcan una experiencia de usuario altamente personalizada a sus clientes dentro del mismo panel de cristal.

Mantener el impulso en los proyectos de innovación

El compromiso de SUSE con la innovación de código abierto no se detiene con Rancher. SUSE sigue utilizando su amplia cartera de proyectos de código abierto como una caja de arena de innovación, con actualizaciones recientes que incluyen:

Rancher Desktop 1.8 ahora incluye comportamientos configurables de las aplicaciones, como el inicio automático de sesión, y todos los ajustes de las aplicaciones configurables mediante la herramienta de línea de comandos rdctl y nuevas actualizaciones experimentales.

Kubewarden 1.6.0 ahora permite a los equipos de DevSecOps escribir políticas como código utilizando tanto lenguajes de programación tradicionales como lenguajes específicos de dominio.

Opni 0.9 cuenta con varias actualizaciones de las funciones de observabilidad a medida que se acerca su GA prevista para finales de año.

S3GW (S3 Gateway) 0.14.0 incorpora nuevas funciones, como la gestión del ciclo de vida, el bloqueo y retención de objetos y mejoras en la interfaz de usuario.

Epinio 1.7 dispone ahora de una interfaz de usuario con integración Dex, el servicio de identidad que utiliza OpenID Connect para impulsar la autenticación de otras aplicaciones, y S3GW de SUSE.

Inversión continua en la educación de la comunidad

Rancher Academy, la plataforma educativa gratuita diseñada para ayudar a los usuarios a iniciarse en Rancher y Kubernetes, vuelve con más cursos que cubren temas como Kubernetes, Fundamentos de los contenedores, Gestión multiclúster de Rancher, Seguridad de contenedores y mucho más.

"La experiencia nativa en la nube sigue siendo uno de los mayores inhibidores para la adopción de Kubernetes", dijo Tom Callway, VP de Marketing de Producto y Comunidad de SUSE. "Con el relanzamiento de Rancher Academy, nuestro objetivo es ayudar a desmitificar las complejidades de las plataformas nativas de la nube como Kubernetes y derribar las barreras a las que se enfrentan los usuarios a la hora de desplegar nuevas cargas de trabajo. Con Rancher Academy, los usuarios de Rancher disponen ahora de un recurso educativo gratuito y de alta calidad para aumentar sus conocimientos sobre Kubernetes, ayudando a los usuarios a construir de forma más rápida y segura."

Mejora del rendimiento y la resiliencia para los clientes de Rancher Prime

Tras la disponibilidad de Rancher Prime en diciembre de 2022, SUSE añadió nuevos componentes de valor añadido a la suscripción comercial empresarial diseñados para ayudar a los clientes empresariales a mejorar el rendimiento y la resiliencia de sus clústeres de producción de nivel empresarial.

A través de las últimas capacidades de Rancher Prime, los clientes podrán:

Experimentar una entrega y extensibilidad de confianza: Junto con un mecanismo de entrega de registro privado y de confianza, el lanzamiento del nuevo marco de extensión de interfaz de usuario en Rancher v2.7.2 permite a los clientes de Rancher Prime obtener soporte respaldado por SLA para Policy & OS Management de forma nativa dentro de la plataforma Rancher a través de extensiones Kubewarden y Elemental.

Resolver los retos empresariales con mayor eficiencia. Los suscriptores de Prime tienen acceso a la plataforma de compromiso con el cliente de SUSE, SUSE Collective, que ahora incluye acceso a compañeros, materiales exclusivos de hoja de ruta, arquitecturas de referencia, documentación de funcionamiento a escala y guías de puesta en marcha de guante blanco bajo demanda.

Para obtener más información sobre Rancher by SUSE, pase por el stand D1 en KubeCon Europe o visite, www.rancher.com.

Acerca de SUSE

SUSE es un líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y seguras para empresas, en las que confían más del 60 % de las empresas Fortune 500 para impulsar sus cargas de trabajo de misión crítica. Estamos especializados en Linux crítico para la empresa, gestión de contenedores empresariales y soluciones Edge, y colaboramos con socios y comunidades para permitir a nuestros clientes innovar en todas partes, desde el centro de datos hasta la nube, el Edge y más allá.

SUSE devuelve el "abierto" al código abierto, dando a los clientes la agilidad para afrontar los retos de la innovación hoy y la libertad para evolucionar su estrategia y soluciones mañana. La empresa cuenta con más de 2.000 empleados en todo el mundo. SUSE cotiza en la Bolsa de Frankfurt.

