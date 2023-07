SUSE conserva la elección en Enterprise Linux mediante RHEL bifurcado con una inversión de más de 10 millones de dólares

La inversión refuerza el compromiso de SUSE de innovar y respaldar las distribuciones de SUSE Linux Enterprise y los proyectos de código abierto relacionados

innovar y respaldar las distribuciones de SUSE Linux Enterprise y los proyectos de código abierto relacionados SUSE planea contribuir con su código a una fundación de código abierto

(Información remitida por la empresa firmante)

LUXEMBURGO, 12 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy SUSE, la compañía detrás de Rancher, NeuVector y SUSE Linux Enterprise (SLE) y líder mundial en soluciones empresariales de código abierto, anunció que está bifurcando Red Hat Enterprise Linux (RHEL) disponible públicamente y desarrollará y mantendrá una distribución compatible con RHEL disponible para todos. sin restricciones. Durante los próximos años, SUSE planea invertir más de 10 millones de dólares en este proyecto.

Dirk-Peter van Leeuwen, CEO de SUSE, comentó, "Durante décadas, la colaboración y el éxito compartido han sido los componentes básicos de nuestra comunidad de código abierto. Tenemos la responsabilidad de defender estos valores. Esta inversión preservará el flujo de innovación en los años venideros y garantizará que los clientes y la comunidad no estén sujetos al bloqueo del proveedor y tener opciones genuinas mañana y hoy".

SUSE sigue totalmente comprometida con la inversión en sus soluciones Linux de gran prestigio, como SLE y openSUSE, en las que confían innumerables clientes empresariales satisfechos y la comunidad. Al mismo tiempo, reconoce que las empresas y la comunidad de código abierto merecen elegir y estar libres del bloqueo de proveedores. SUSE tiene una larga historia en el empoderamiento y soporte de usuarios con entornos mixtos de Linux.

SUSE se compromete a trabajar con la comunidad de código abierto para desarrollar una alternativa compatible duradera y a largo plazo para los usuarios de RHEL y CentOS. SUSE planea contribuir con este proyecto a una fundación de código abierto, que proporcionará acceso gratuito continuo a código fuente alternativo.

"Este esfuerzo de colaboración demuestra el compromiso arraigado de SUSE de fomentar la innovación y el desarrollo impulsado por la comunidad, y refuerza los valores fundamentales del software de código abierto. Invitamos a la comunidad a participar activamente y colaborar para dar forma al futuro de este software esencial", dijo el Dr. Thomas Di Giacomo, director de tecnología y productos de SUSE. "Creemos firmemente que esta nueva distribución de Linux compatible con RHEL, junto con la cartera de SUSE, ayudará a la comunidad y a los clientes a navegar por avances sin precedentes en Linux empresarial, computación en la nube, contenedorización, borde, IA/ML y otras tecnologías emergentes."

"La comunidad empresarial de Linux requiere estandarización, estabilidad y consistencia", dijo Gregory Kurtzer, CEO de CIQ y fundador de Rocky Linux. "CIQ brinda estabilidad a nuestros socios, clientes y comunidad mediante la creación de una amplia coalición de empresas, organizaciones e individuos con ideas afines. SUSE ha encarnado los principios básicos y el espíritu del código abierto; CIQ está encantado de colaborar con SUSE en avanzar en un estándar Linux empresarial abierto".

Para leer más sobre cómo esto fortalece Liberty Linux y cómo participar, vaya aquí.

Acerca de SUSESUSE es líder mundial en soluciones de código abierto de nivel empresarial innovadoras, fiables y seguras, en las que confía más del 60% de las empresas Fortune 500 para potenciar sus cargas de trabajo de misión crítica. Nos especializamos en Linux empresarial crítico, administración de contenedores empresariales y soluciones perimetrales, y colaboramos con socios y comunidades para capacitar a nuestros clientes para innovar en todas partes, desde el centro de datos hasta la nube, pasando por el perímetro y más allá.

SUSE le devuelve lo "abierto" al código abierto, proporcionando a los clientes la capacidad de enfrentar los desafíos de innovación hoy y la libertad de desarrollar su estrategia y soluciones mañana. La empresa emplea a más de 2.000 personas en todo el mundo. SUSE cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt.

Declaraciones prospectivasCualquier declaración en este comunicado de prensa sobre expectativas futuras, planes y perspectivas para la empresa, incluidas declaraciones que contengan las palabras "objetivos", "voluntad", "cree", "anticipa", "planea", "espera", y expresiones similares, pueden constituir declaraciones prospectivas y deben leerse con precaución. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados por dichas declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, incluido el panorama competitivo, el desarrollo de acuerdos con clientes, la confianza en las relaciones con los clientes, la gestión del crecimiento y las adquisiciones, la posibilidad de problemas de software no detectados, el riesgos de los impactos de la pandemia de la Covid-19 y las recesiones económicas, las presiones de precios y la viabilidad de Internet. Además, cualquier declaración prospectiva incluida en este documento representa puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa y estos puntos de vista podrían cambiar. La compañía no tiene ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a cambios y no se debe considerar que representan los puntos de vista de la compañía a una fecha distinta a la de este comunicado de prensa.

Copyright 2023 SUSE LLC. Reservados todos los derechos. SUSE y el logotipo de SUSE son marcas registradas de SUSE LLC en Estados Unidos y otros países. Todas las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

Contacto de medios:

Natalie PfaffmannNatalie.kelley@suse.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/suse-conserva-la-eleccion-en-enterprise-linux-mediante-rhel-bifurcado-301875274.html