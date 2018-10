COMUNICADO: La Sustainable Retail Summit de CGF se celebra en Lisboa

Publicado 07/08/2018 18:29:11 CET

PARÍS, August 7, 2018 /PRNewswire/ --

The Consumer Goods Forum una vez más reúne a expertos clave de FMCG para debatir soluciones a los principales problemas actuales de sostenibilidad y compartir las mejores prácticas

Los temas en la agenda incluyen residuos plásticos, mano de obra migrante, salud del consumidor, desperdicio de alimentos y transparencia

The Consumer Goods Forum (CGF) celebrará su Sustainable Retail Summit [http://www.tcgfsrs.com ] (SRS) anual en Lisboa, Portugal los días 25 y 26 de octubre. El evento de dos días, ahora en su tercer año, se ha convertido rápidamente en una adición influyente al calendario FMCG para aquellas organizaciones que buscan generar un cambio positivo y respaldar prácticas comerciales sostenibles que beneficien a las personas y el planeta, así como a las empresas. Reuniendo a expertos clave de la industria y partes interesadas para explorar soluciones, compartir mejores prácticas y crear redes globales que sean una fuerza para el bien, la edición de 2018 tendrá un enfoque aún más fuerte en cambio de comportamiento, transparencia, innovación y tecnología, y cómo estos temas atraviesan todas las áreas de negocio sostenible.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg )

La SRS una vez más ofrece información sobre cómo las organizaciones están trabajando en colaboración para superar los principales retos actuales de sostenibilidad y salud, incluidos el desperdicio de alimentos, la deforestación, la salud del consumidor y el trabajo forzoso. Y, nuevo en la agenda de este año, residuos sólidos y plásticos. Nunca antes este tema ha estado más al frente y escuchará de primera mano cómo nuestra industria está buscando hacer de su parte para proteger los océanos y avanzar hacia una economía circular. Los delegados también recibirán información del equipo Blue Planet II de la BBC, quienes compartirán sus conocimientos sobre la filmación del galardonado programa de televisión. Las discusiones también abordarán cómo la Sustainable Supply Chain Initiative [http://www.tcgfssci.com ] recientemente lanzada por el CGF está en mejor posición para apoyar el desarrollo de cadenas de suministro social y ambientalmente responsables y garantizar la confianza en los estándares de sostenibilidad en todo el mundo.

Y, de vuelta a la demanda popular, los talleres interactivos de la SRS regresan, al igual que la impresionante lista de consejeros delegados ponentes que garantizará que los delegados entiendan lo que significa impulsar un cambio positivo de arriba hacia abajo. También habrá un amplio tiempo de networking para que los delegados se reúnan y desarrollen redes globales de homólogos de la industria de ideas afines.

El evento está abierto tanto a miembros como a no miembros de The Consumer Goods Forum y tendrá lugar en Dom Pedro Lisboa. Reunirá a 300 agentes de cambio del sector privado, el gobierno y la sociedad civil. Los oradores incluyen a:

- Fernando Manuel Ferreira Araújo, Secretario de Estado para Salud del Gobierno de Portugal - Hans Van Bylen, consejero delegado, Henkel AG & Co. KGaA - Mike Coupe, consejero delegado, Sainsbury's - John Ross, presidente y consejero delegado, IGA, Inc. - Peter Freedman, director administrativo, The Consumer Goods Forum - Alice Webb, ejecutivo de BBC TV y James Honeyborne, productor ejecutivo, Blue Planet II - Susana Correia de Campos, responsable de relaciones del empleado y responsabilidad social interna, Jerónimo Martins - Mike Barry, director de negocio sostenible, Marks and Spencer - Isabelle Grosmaitre, Alimentation Initiative Catalyst, Danone - Demir Aytaç, director de Recursos Humanos, Migros Ticaret A.S. - Hugo Byrnes, integridad de producto, Ahold Delhaize - Solitaire Townsend, cofundador de Futerra. Autor de The Happy Hero - How to Change Your Life by Changing the World - Tiago Pitta e Cunha, consejero delegado, Oceano Azul Foundation - Barry Parkin, responsable de adquisiciones y sostenibilidad, Mars, Incorporated

Peter Freedman, director administrativo, The Consumer Goods Forum, dijo, "La Sustainable Retail Summit es un gran ejemplo de lo que hace único al CGF. Liderados por los consejeros delegados de la industria, el CGF tiene que ver con la colaboración para implementar cambios positivos a escala en asuntos que interesan a los consumidores. La SRS aborda los problemas que más preocupan a los millennials y a los consumidores más jóvenes: un futuro saludable y sostenible. Facilita la colaboración al reunir a los líderes, no solo a los profesionales de múltiples partes interesadas, durante dos días concentrados de inspiración y el intercambio de las mejores prácticas."

Pedro Soares dos Santos, presidente y consejero delegado de Jerónimo Martins, dijo, "Los desafíos apremiantes actuales no pueden ser abordados por una sola empresa por sí misma. Los plásticos, los residuos, la deforestación, el trabajo forzoso, la salud a través de los alimentos y el papel que las herramientas digitales pueden desempeñar para promover un uso más sostenible de los recursos de nuestro planeta exigen un esfuerzo colectivo. Independientemente del lugar donde operamos nuestros negocios, todos estamos expuestos a la globalización a través de nuestras cadenas de suministro y, por lo tanto, debemos estar preparados para asumir la complejidad y actuar juntos para lograr que se den cambios positivos en el mundo. Aquí es exactamente donde la Sustainable Retail Summit se convierte en una oportunidad ineludible para entablar debates transformadores y construir una hoja de ruta común para un futuro mejor."

Acerca de The Consumer Goods Forum

?The Consumer Goods Forum ("CGF") es una red industrial global, basada en paridad, impulsada por sus miembros para fomentar la adopción global de prácticas y estándares que sirvan a la industria de bienes de consumo en todo el mundo. Reúne a los consejeros delegados y la alta gerencia de unos 400 minoristas, fabricantes, proveedores de servicios y otras partes interesadas en 70 países, y refleja la diversidad de la industria en cuanto a geografía, tamaño, categoría de producto y formato. Sus compañías miembro tienen ventas combinadas de 3,5 billones de euros y emplean directamente a casi 10 millones de personas, con otros 90 millones de empleos relacionados estimados a lo largo de la cadena de valor. Se rige por su Junta Directiva, que comprende más de 50 consejeros delegados de fabricantes y minoristas. Para más información visite: http://www.theconsumergoodsforum.com.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg

CONTACTO: Louise Chester, Comunicaciones, The Consumer Goods Foruml.chester@theconsumergoodsforum.com