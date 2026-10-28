(Información remitida por la empresa firmante)

- Suvoda ayuda a los pacientes a permanecer en ensayos clínicos con más opciones y control sobre sus viajes gracias a la expansión de Greenphire Travel

Puntos clave:

Acceso ampliado a servicios de transporte compartido para participantes en ensayos clínicos: Lyft, Uber Health y Bolt proporcionan acceso directo al transporte terrestre y reducen el trabajo de coordinación rutinario para los centros.

Una sola aplicación cubre todo el proceso del ensayo: Los participantes pueden consultar sus itinerarios de viaje, reservar viajes elegibles y gestionar citas y pagos del estudio a través de la aplicación Suvoda.

El apoyo para viajes se adapta a la complejidad del ensayo: Los centros pueden iniciar directamente las solicitudes de viaje rutinarias o elegir un modelo de conserjería integral con asistencia personalizada para el paciente en más de 40 países.

CONSHOHOCKEN, Pa., 28 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Suvoda, una empresa de tecnología de ensayos clínicos, ha dado a conocer hoy sus nuevas capacidades en Greenphire Travel, su software y servicios dedicados para eliminar las barreras logísticas que impiden que los pacientes participen en los ensayos. Los viajes siguen siendo una de las barreras logísticas más importantes para la inscripción y retención en ensayos clínicos. Por ejemplo, en el estudio CISCRP más reciente, entre los participantes que consideraron que su estudio fue perjudicial, el 49% indicó el viaje a la clínica del estudio como una causa. El último lanzamiento del producto de Suvoda incluye mejoras que buscan poder reducir estas barreras.

Greenphire Travel ya proporciona a los patrocinadores y a las CRO más opciones de apoyo para viajes, mayor visibilidad de los costes y el estado de los viajes, y viajes más sencillos para sus pacientes.

Los participantes en ensayos clínicos normalmente deben hacer frente a enfermedades graves, además de las exigencias logísticas de asistir a las citas. Greenphire Travel elimina la carga de coordinación para los centros y sus pacientes, permitiéndoles centrarse en lo que realmente importa: su salud y bienestar, afirmó Elizabeth Smith, directora de Gestión de Producto y Experiencia del Paciente en Suvoda.

Mayor acceso a servicios de transporte compartido para los participantes, mayor control para los centros y patrocinadores

Greenphire Travel ahora ofrece servicios globales de transporte compartido y alquiler de coches, con Lyft, Uber Health y Bolt disponibles para participantes y centros según la región. Los participantes pueden reservar viajes elegibles a través de la aplicación Suvoda y consultar detalles sobre vuelos, hoteles, estado del transporte compartido, citas del estudio, cuestionarios y pagos. Con ello se reducen las consultas rutinarias sobre el estado del viaje que se realizan a través del personal del centro y brinda a los participantes un control más directo sobre su experiencia en el ensayo.

Los centros participantes obtienen un flujo de trabajo más intuitivo para las solicitudes de viaje, una visión más clara del estado de los viajes y mensajería segura. Los patrocinadores y las CROs consiguen informes más detallados para disponer de una mejor visibilidad de los gastos y las políticas de viaje en los ensayos clínicos globales.

A medida que los viajes para ensayos clínicos se vuelven más complejos, los patrocinadores y los centros necesitan información conectada y práctica sobre todo el estudio, declaró Will Wing, director de producto de Suvoda. Esta versión integra el estado del viaje en tiempo real, informes consolidados e información de costes más clara en una experiencia optimizada. Ese es el valor de una plataforma.

Los patrocinadores eligen el modelo de asistencia para viajes que mejor se adapta a cada estudio

Greenphire Travel proporciona servicios de asistencia global especializados, que están disponibles a través de dos modelos de entrega distintos. La opción gestionada por el centro permite a los equipos de estudio iniciar fácilmente solicitudes de viaje directas, mientras que el modelo Concierge suministra una coordinación personalizada y de alta calidad para estudios más complejos y necesidades específicas de los participantes. Los coordinadores Concierge están presentes en más de 40 países y disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el objetivo de proporcionar asistencia a los participantes durante todo el ensayo.

Los ensayos clínicos varían enormemente en complejidad, y el apoyo para viajes que los respalda también debería hacerlo, indicó Wing. Los patrocinadores pueden elegir el nivel de servicio que mejor se adapte a cada uno de los estudios o centros, en lugar de aplicar un único modelo a toda su cartera. Para los pacientes de oncología o enfermedades raras, en particular, esta diferencia puede ser significativa.

Preguntas frecuentes

P: ¿Dónde está disponible Greenphire Travel?

R: Greenphire Travel ofrece servicios a nivel mundial y ha servido como apoyo para más de 8.400 centros en más de 2.000 ensayos clínicos en más de 50 países. El acceso a servicios de transporte compartido a través de Lyft, Uber Health y Bolt está ahora disponible para participantes y centros en diversas regiones. Contamos con coordinadores de atención personalizada en más de 40 países con el fin de proporcionar asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en su idioma nativo.

P: ¿Los pacientes o los centros deben pagar los gastos de viaje por adelantado?

R: No. Greenphire Travel está diseñado para que los pacientes, cuidadores y centros no tengan que pagar nada por los servicios de viaje cubiertos. El patrocinador financia por adelantado los viajes elegibles y los gestiona a través de Suvoda, lo que elimina las demoras en el reembolso y el estrés financiero para los participantes y los centros.

Contacto para mediosRobin AbadíaDirector de comunicaciones externas de Suvodamarketing@suvoda.com

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