-Suvoda y Greenphire completan la integración de marca con un sitio web unificado y presencia en las redes sociales

CONSHOHOCKEN, Pa., 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, una empresa global de tecnología de ensayos clínicos, anunció hoy la finalización de su integración de marca con Greenphire, unificando ambas empresas bajo el nombre y la marca Suvoda.

Tras laexitosa fusión anunciada en abril de 2025, la integración de la marca supone el siguiente paso en la creación de una única empresa que ofrece una plataforma tecnológica integral para ensayos clínicos, diseñada para facilitar la experiencia de realizar y participar en ellos. La empresa ahora ofrece una presencia consolidada en redes sociales como LinkedIn y un sitio web actualizado con la gama completa de productos en suvoda.com.

Las soluciones centradas en el paciente y la innovación de productos de Suvoda simplifican la experiencia del paciente y del centro, a la vez que mejoran la eficiencia operativa y la calidad de los datos. Con este enfoque en mente, la Plataforma Suvoda ofrece una experiencia de ensayos clínicos fluida y en tiempo real para pacientes, centros de estudio, patrocinadores y CRO al reunir ocho productos integrados:

IRT

eCOA

Greenphire Patient Payments (antes ClinCard)

(antes ClinCard) Greenphire Travel (antes Concierge Services and Connex)

(antes Concierge Services and Connex) eConsent

Scheduling (antes ePatient)

(antes ePatient) Greenphire Clinical Finance Suite, incluyendo Site Payments (antes eClinicalGPS) y Budgeting & Benchmarking (antes EnvisiX)

En los próximos meses, la compañía unificará todas sus soluciones para que los centros de ensayos clínicos y los patrocinadores disfruten de un inicio de sesión único, una interfaz de usuario consistente e intuitiva, una única aplicación para el paciente y una capa de datos compartida para el acceso a datos en tiempo real entre las distintas soluciones.

"Nuestro objetivo es facilitar la experiencia en cada etapa del proceso de evaluación del paciente, ya sea operativa, logística o financiera", afirmó Jagath Wanninayake, consejero delegado de Suvoda. "Queremos que los ensayos clínicos sean más ágiles, estén más conectados y sean más fáciles de completar para los pacientes".

Los patrocinadores, centros y pacientes que utilicen los productos de Suvoda empezarán a ver una renovación de marca, que incluye una paleta de colores y un logotipo armonizados en todos los productos. La compañía también presentará una plataforma de lanzamiento única en la plataforma, que proporcionará acceso unificado a todo el software del estudio.

Suvoda continúa ofreciendo productos, servicios e innovación de alta calidad, así como la tecnología avanzada y el soporte experto necesarios para afrontar los momentos cruciales y urgentes de los ensayos clínicos. Durante la integración, Suvoda se dedica a colaborar con patrocinadores, centros y pacientes para ayudarles a realizar ensayos de forma inteligente.

Acerca de Suvoda Suvoda es una empresa global de tecnología para ensayos clínicos con una plataforma de experiencia en tiempo real que permite a los patrocinadores y las CRO tomar decisiones con seguridad, y a los centros y pacientes actuar con calma y control. Suvoda ofrece soluciones de software interconectadas y orientadas a la acción, así como servicios y soporte líderes en el sector, para que incluso en los momentos más urgentes y cruciales, los estudios que cambian la vida sigan avanzando. Con sede en las afueras de Filadelfia, Suvoda también cuenta con oficinas en Portland, Oregón; Barcelona, España; Bucarest e Iasi, Rumanía; y Tokio, Japón. La empresa mantiene índices de satisfacción del cliente que superan constantemente la media del sector tecnológico, lo que ha contribuido a que la empresa sea seleccionada por patrocinadores de ensayos y CRO para respaldar más de 2.000 ensayos en más de 95 países. Para obtener más información, visite suvoda.com y siga a Suvoda en LinkedIn.

