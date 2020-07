-TAICCA y CATCHPLAY anuncian una inversión conjunta en SCREENWORKS ASIA para construir la potencia de contenido de Taiwán

TAIPEI, 30 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Para ampliar el alcance del contenido original de Taiwán, Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) y CATCHPLAY han anunciado una inversión conjunta en SCREENWORKS ASIA Ltd. para crear contenido taiwanés más original para la audiencia internacional. La empresa conjunta tiene el objetivo de aumentar la cantidad y la calidad de las producciones de contenido de entretenimiento y facilitar una plataforma de colaboración internacional, con el objetivo de hacer de Taiwán una potencia para el contenido original asiático.

CATCHPLAY es el distribuidor líder para películas internacionales en Taiwán, con películas como La La Land, Green Book y Parasite en su reciente línea. Su servicio de streaming, CATCHPLAY+, es uno de los pocos servicios de contenido digital que se han expandido con éxito a los mercados internacionales, con más de 6 millones de usuarios hasta la fecha en todas las operaciones en Taiwán, Singapur e Indonesia. Empleando más de una década de experiencia en la industria de contenidos, CATCHPLAY ha tenido una notable lista de inversiones cinematográficas, incluyendo la financiación de las películas de Hollywood The Revenant, Assassin's Creed y Silence del director Martin Scorsese además de 20 Once Again, una co-producción con CJ Entertainment de Korea. En 2019, CATCHPLAY, en asociación con Warner Media's HBO Asia, tomó la distribución de su primera serie dramática original taiwanesa, The World Between Us, y vio a la serie de televisión convertirse en la serie de habla mandarina más exitosa del año.

El presidente de TAICCA, Hsiao-Ching TING declaró: "Con una red de distribución patentada y experiencia invirtiendo en producciones internacionales, CATCHPLAY ha sido un distribuidor a largo plazo de películas y programas de televisión internacionales. Invirtiendo en el desarrollo de películas taiwanesas, TAICCA espera aprovechar los canales de distribución internacionales de CATCHPLAY y revertir tendencias duraderas mediante la exportación de películas producidas en Taiwán en el extranjero, resonando con las estrategias de "internacionalización" y "creación de marca" de la agencia, TAICCA espera trabajar con CATCHPLAY para establecer una base para que el contenido original de Taiwán se integre con el mercado global, lo que permitirá a Taiwán convertirse en un influyente contribuyente del contenido original en todo el mundo.

"Solíamos seguir las reglas de las reglas internacionales de la industria de contenidos para llevar un buen contenido internacional a la audiencia taiwanesa. Ahora, es el momento de aprovechar nuestra experiencia del mercado internacional para llevar las obras originales de Taiwán al mundo", dijo la consejera delegada de CATCHPLAY, Daphne YANG, "Es un honor que TAICCA favorezca este concepto y la capacidad de nuestro equipo. Esperamos que esta asociación pueda ayudar a la industria del cine y la televisión taiwanesa a construir una nueva plataforma en línea con los estándares internacionales".

El enfoque principal de SCREENWORKS ASIA será producir y distribuir contenido de entretenimiento original taiwanés premium dirigido a audiencias internacionales. SCREENWORKS ASIA selecciona varios temas de interés internacional para el desarrollo, centrándose principalmente en películas, miniseries y entretenimiento fáctico para estrenos teatrales, televisión o servicios de streaming con la creación de IP global diversificado y entre industrias como su objetivo a largo plazo.

El primer proyecto de SCREENWORKS ASIA anunciado es la continuación de una de las series dramáticas de habla mandarina más exitosas de 2019, The Making of An Ordinary Woman II.The Making of An Ordinary Woman y The World Between US fueron nombrados los dos mejores programas de habla mandarina de 2019, con una calificación de 8,6 y 9,2 respectivamente en IMDb, el servicio de calificación de contenido internacional líder, y llegaron a muchos cientos de millones de espectadores en Asia y en todo el mundo. Ambos espectáculos eran de Taiwán e introducidos a los streamers en CATCHPLAY+. SCREENWORKS ASIA también ha anunciado cinco proyectos más con la fotografía principal para dos de ellos comenzando este verano.

Desde su creación el año pasado, TAICCA se ha esforzado por trabajar en las IP con un potencial excepcional para facilitar su desarrollo. Entre ellos, el cortometraje de artes marciales, The Method of Breathing del director de vanguardia Yi LIU, el proyecto ganador seleccionado a finales del año pasado por el Taipei Golden Horse Film Project Promotion, ha visto su desarrollo acelerado a través de una plataforma establecida por TAICCA y participado en el IP Showcase en el European Film Market de este año en Berlín. SCREENWORKS ASIA también desarrollará un drama televisivo y una película del mismo nombre, creando un escenario para que la industria de contenido y los creadores salten al mercado internacional.

TAICCA utiliza el Fondo de Desarrollo para invertir en industrias diversificadas y llenar las lagunas de la industria, construyendo sistemáticamente un ecosistema para películas con contenido relacionado con Taiwán. TAICCA seguirá colaborando con el gobierno y el sector privado para dar la bienvenida a otros co-inversores para la promoción y el desarrollo de la industria de contenidos culturales de Taiwán.

