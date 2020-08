Tanla anuncia resultados financieros no auditados para el primer trimestre de 2021 (2)

Tanla es una compañía con sede central sita en Hyderabad, La India, creada en 1999. Es un líder mundial en su dominio como uno de los principales proveedores de comunicaciones en nube, gestionando más de 200.000 millones de comunicaciones de negocios al año. Tanla innova en la forma en la que el mundo se comunica, elevando el listón de forma continuada por medio de la velocidad mejorada, facilidad y sencillez de las soluciones de comunicación en nube, adoptando tecnologías revolucionarias como blockchain, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina para cumplir con las necesidades exigentes de una clientela diversa, que abarca desde empresas a proveedores en las geografías. Tanla siempre ha adoptado nuevas tecnologías, y cuenta con numerosas patentes en su nombre, incluyendo el principal grupo de comunicaciones comerciales del mundo basado en blockchain, "Trubloq", para hacer frente a las preocupaciones cada vez mayores para spam y fraudes. Tanla trabaja con las principales empresas de telecomunicaciones de La India, y ha creado la primera Telecom Blockchain Network de La India. Tanla es una compañía pública limitada que cotiza en las principales bolsas de valores de La India

Declaración de seguridad:

Esta presentación podría contener 'declaraciones de futuro' que se basan en las expectativas actuales, suposiciones, estimaciones y previsiones acerca de Tanla Solutions Limited (la "compañía"), nuestra industria, condiciones económicas en los mercados en los que realizamos operaciones y otros temas. Estas declaraciones incluyen, entre otras cosas, los debates de nuestra estrategia de negocios y expectativas relacionadas con nuestra posición de mercado, operaciones futuras, márgenes, beneficios, liquidez y recursos de capital. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y dependen de los eventos y circunstancias futuras. Estas declaraciones no garantizan los resultados futuros o desarrollos, y los resultados actuales o previsiones podrían ser diferentes materialmente de los implicados en las declaraciones de futuro. Estos riesgos e incertidumbres relacionados con las declaraciones incluyen, pero no se limitan, riesgos e incertidumbres relacionados con las fluctuaciones de las ganancias, fluctuaciones de los tipos de cambio extranjeros, capacidad para gestionar el crecimiento, competición intense en los servicios proporcionados por la compañía, incluyendo los factores que podrían afectar a nuestra ventaja de costes, aumento de salaries, capacidad para atraer y mantener a profesionales destacados, tiempo y coste de puestas en marcha en precios fijos, contratos de marco de tiempo fijo, concentración de clientes, restricciones en la inmigración, concentración del segmento de la industria, capacidad para gestionar las operaciones internacionales, reducción de la demanda de tecnología en nuestras áreas principales, interrupciones en las redes de telecomunicaciones o fallos de sistemas, capacidad para completar con éxito e integrar las adquisiciones potenciales, endeudamiento por daños en los contratos por servicios, éxito de las compañías en las que la compañía ha llevado a cabo decisiones estratégicas, retirada o caducidad de los incentivos fiscales del gobierno, inestabilidad política y conflictos regionales, cambios normativos, restricciones legales del aumento de capital o adquisición de compañías fuera de La India, y uso no autorizado de la propiedad intelectual y condiciones económicas generales que afectan a nuestra industria. En vista de estas y de otras incertidumbres, no habría que concluir los resultados o fines indicados en alguna de las declaraciones de futuro y su consecución. Todas las declaraciones de futuro están basadas en la información disponible en la fecha de uso, y no tenemos obligación de actualizar estas declaraciones de futuro para reflejar los eventos futuros u otras circunstancias a no ser que sea requerido por la ley.

