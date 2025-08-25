TAQA expandirá su plataforma global de agua mediante la adquisición de GS Inima por 1.200 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

Taqa consolida su posición como líder mundial en energía y agua con bajas emisiones de carbono mediante la adquisición de una plataforma integrada de agua.

Amplía su huella hídrica a 10 países y prevé añadir 171 millones de galones diarios de capacidad de desalinización, acelerando así los objetivos hídricos de TAQA para 2030.

El EBITDA de GS Inima en 2024, de 106 millones de euros sobre 389 millones de euros en ingresos, refleja la calidad y la magnitud de sus ganancias.

ABU DABI, EAU, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi National Energy Company PJSC ("TAQA" o el "grupo"), una de las mayores empresas de servicios públicos integradas que cotizan en bolsa en Europa, Oriente Medio y África, anunció hoy la firma de un acuerdo para adquirir el 100 % de GS Inima, líder mundial en tratamiento y desalinización de agua, a GS Engineering & Construction. La transacción, valorada en aproximadamente 1.200 millones de dólares estadounidenses, integrará GS Inima en la propiedad total de TAQA y acelerará significativamente la estrategia de crecimiento internacional del grupo en el sector del agua.

La adquisición marca un paso fundamental en la estrategia de TAQA para establecer una plataforma hídrica global integrada y de primer nivel. Con sede en Madrid, GS Inima opera aproximadamente 50 proyectos activos, incluyendo aproximadamente 30 colaboraciones público-privadas (APP) a largo plazo, en una cartera que abarca la desalinización y el tratamiento de agua (incluyendo tecnologías de tratamiento de aguas industriales y aguas residuales). Con presencia en diez países, entre ellos España, Brasil, México, Estados Unidos y Omán, la compañía proporciona a TAQA acceso inmediato a mercados de alto crecimiento en Europa, Latinoamérica y Asia, consolidando su posición como empresa de servicios públicos internacional líder.

Al integrar las capacidades de GS Inima, TAQA fortalecerá significativamente su posición como líder mundial en agua con bajas emisiones de carbono, con experiencia integral en desarrollo, ingeniería, compras y gestión de la construcción (EPCm), y operaciones y mantenimiento (O&M). La adquisición añadirá de inmediato aproximadamente 171 millones de galones imperiales por día (MIGD) de capacidad de desalinización a la cartera de 1.250 MIGD de TAQA y contribuye a su objetivo de obtener dos tercios de su capacidad de desalinización de agua mediante tecnología de ósmosis inversa (OI) energéticamente eficiente para 2030 mediante la incorporación de plantas de OI. La oferta integrada de GS Inima en toda la cadena de valor del agua aportará 1,2 millones de metros cúbicos por día (264 MIGD) adicionales de capacidad de agua potable y 2,6 millones de metros cúbicos por día (572 MIGD) adicionales de capacidad de tratamiento de aguas residuales e industriales a la plataforma global de agua de TAQA, así como a un negocio de gestión del agua que presta servicio a 1,3 millones de habitantes.

Se espera que GS Inima contribuya al rendimiento financiero de TAQA, con importantes incrementos en el EBITDA al cierre de la operación. En 2024, la compañía generó unos ingresos anuales de aproximadamente 389 millones de euros y un EBITDA de 106 millones de euros, lo que refuerza la calidad y la magnitud de los beneficios que TAQA prevé añadir a su cartera. La mayor parte de la cartera de la compañía (excluyendo la parte EPCm) opera bajo contratos de concesión a largo plazo que incluyen mecanismos de ajuste a la inflación, lo que ofrece flujos de caja estables y predecibles. Además, las tecnologías digitales avanzadas de GS Inima y su enfoque en I+D generarán valor a largo plazo al mejorar la eficiencia operativa y las capacidades técnicas de TAQA en toda su plataforma hídrica. La integración fortalece la capacidad de TAQA para escalar infraestructuras hídricas inteligentes y complementa la estrategia general del grupo de expandir las capacidades operativas mediante la adjudicación de proyectos y adquisiciones específicas.

Jasim Husain Thabet, consejero delegado y director general del Grupo TAQA, afirmó: "Esta adquisición representa un paso transformador en la estrategia de crecimiento y agua de TAQA. GS Inima aporta una sólida experiencia operativa y técnica a nivel mundial, y nos enorgullece darles la bienvenida al grupo. Juntos, impulsaremos nuestra ambición de convertirnos en un actor internacional líder en el sector del agua, ampliando nuestro alcance y capacidades en mercados estratégicos en crecimiento en Oriente Medio, Europa y América, a la vez que ofrecemos soluciones hídricas innovadoras y bajas en carbono a comunidades de todo el mundo".

La adquisición se suma al impulso de los últimos 12 meses, durante los cuales TAQA implementó medidas significativas para ampliar sus capacidades en el sector del agua, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, el grupo amplió su presencia en aguas residuales y agua reciclada mediante la adquisición de Sustainable Water Solutions Holding, que ahora opera como TAQA Water Solutions.

A nivel internacional, TAQA se ha comprometido con proyectos de infraestructura a gran escala que promueven la seguridad hídrica a largo plazo, incluyendo varios proyectos de desarrollo en Marruecos y Uzbekistán. Estas iniciativas han reforzado el compromiso de TAQA de promover la seguridad hídrica a largo plazo en mercados prioritarios, a la vez que amplían su presencia global.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales para una transacción de esta naturaleza, y se espera que se cierre en 2026.

