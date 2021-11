TAT lanza un nuevo sitio web para dar la bienvenida y apoyar a los visitantes totalmente vacunados

BANGKOK, 23 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) ha lanzado un sitio web www.thailandreopening.com para ayudar a los turistas a navegar a través de las últimas medidas y requisitos de entrada después de la reapertura del país. Tailandia ha reabierto a visitantes internacionales completamente vacunados de todo el mundo para estar libres de cuarentena a través de dos esquemas de entrada especialmente diseñados: TEST & GO Exemption from Quarantine y Living in the "Blue Zone" (17 destinos Sandbox) desde el 1 de noviembre de 2021. Los viajeros parciales o no vacunados también son bienvenidos a nuestro país a través de los requisitos de Happy Quarantine.

El sitio web actuará como un centro para toda la información relacionada; tales como, pautas de entrada, documentación requerida y alojamiento. El sitio web también presentará las últimas noticias y actualizaciones sobre la industria del turismo, así como la serie de actualizaciones de Tailandia para darle una idea de lo que le espera en Tailandia.

El sitio web tiene tres secciones principales que proporcionan información importante y útil para los visitantes extranjeros.

Test and Go: Los visitantes extranjeros completamente vacunados de 63 países y territorios ahora pueden ingresar a Tailandia sin requisitos de cuarentena. Deben pasar su primera noche en un alojamiento de Standard of Health and Safety Administration Plus (SHA +) o de Alternative Quarantine (AQ), mientras esperan el resultado de la prueba COVID-19. Después de recibir una prueba COVID-19 negativa, los viajeros pueden viajar a cualquier lugar de Tailandia. La lista de países y territorios aprobados se ampliará más adelante para cubrir todo el mundo a partir del 1 de enero de 2022.

Para más información, visite: https://www.thailandreopening.com/details/440

Living in the Blue Zone: Tailandia ha ampliado el 'esquema Sandbox' y ha reabierto 17 destinos designados más o conocidos como la "Zona Azul" para dar la bienvenida a visitantes internacionales completamente vacunados que califican para entrar bajo el esquema Test & Go.

Para más información, visite: https://www.thailandreopening.com/details/441

Happy Quarantine: Los viajeros que no encajen en los esquemas mencionados anteriormente deberán someterse a las medidas de cuarentena establecidas por el Ministerio de Salud Pública de Tailandia.

Para más información, visite: https://www.thailandreopening.com/details/442

