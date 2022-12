Tata Communications adquiere la empresa estadounidense The Switch Enterprises (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Tata Communications adquiere la empresa estadounidense The Switch Enterprises para llevar a todo el mundo la producción y transmisión de contenidos de vídeo en directo

Se amplía el alcance a las principales sedes de acontecimientos deportivos de Estados Unidos y se afianza la presencia en Norteamérica. Amplía la cartera de servicios de medios de comunicación y entretenimiento con la producción y transmisión de vídeo en directo, lo que la sitúa en una posición única en toda la cadena de valor de los contenidos mundiales

NUEVA YORK y MUMBAI, India, 24 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitador global de ecosistemas digitales, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo a través de su filial internacional Tata Communications (Netherlands) B.V. para adquirir The Switch Enterprises LLC. The Switch, con sede en Nueva York, es un proveedor líder mundial de servicios integrales de producción y transmisión de vídeo en directo que llega a las principales sedes deportivas de Norteamérica. Con esta operación, Tata Communications se afianzará en el mercado americano de los medios de comunicación y el entretenimiento, ampliará su cartera a la producción de vídeo en directo y se situará en una posición única como actor integral del ecosistema de los medios de comunicación en toda la cadena de valor del desarrollo de contenidos a escala mundial.

Según los términos del acuerdo, Tata Communications ha acordado adquirir el 100% de las acciones de The Switch Enterprises, LLC y algunos de sus activos internacionales por un valor aproximado de 58,8 millones de dólares (486,3 millones de rupias) en una transacción exclusivamente en efectivo (sujeta a los ajustes de cierre habituales). El cierre de la transacción depende de las aprobaciones regulatorias. Con la unión de ambas empresas, Tata Communications apoyará a los clientes de The Switch con un alcance global en más de 190 países y territorios y The Switch aportará capacidades de producción en directo de última generación que ayudarán a las organizaciones a producir contenidos de alta calidad y más envolventes de forma más rápida y eficiente.

Al anunciar la adquisición, Tri Pham, Director de Estrategia de Tata Communications, declaró: "La combinación de la fuerte presencia de The Switch en Norteamérica y la posición global de Tata Communications creará una formidable potencia en el ecosistema global de los medios de comunicación que ayudará a las empresas a aprovechar los patrones emergentes de consumo digital para impulsar la innovación y la disrupción. Además, el modelo de infraestructura de producción como servicio de The Switch permitirá a los clientes de Tata Communications acelerar la adopción de la producción remota desde cualquier lugar del mundo."

Dhaval Ponda, director global del negocio de medios de comunicación y entretenimiento de Tata Communications añadió: "La industria mundial de medios de comunicación y entretenimiento se encuentra en una transformación digital única en su generación, impulsada por un cambio fundamental en los comportamientos de consumo de los consumidores. Tata Communications ya está ayudando a algunas de las mayores federaciones deportivas mundiales, emisoras y plataformas OTT a gestionar esta disrupción a través de nuestra plataforma de medios digitales de próxima generación. Con el equipo de The Switch, ahora podremos desarrollar soluciones holísticas y escalables que abarquen la programación en directo y programada para televisión, aprovechando los vídeos pregrabados y archivados para la creación de nuevos contenidos, así como toda la posproducción. Los equipos de The Switch y Tata Communications, juntos, ayudarán a la industria a evolucionar hacia el siguiente nivel de participación de los aficionados en las sedes y en casa."

Eric Cooney, Presidente y Consejero Delegado de The Switch, ha declarado: "El equipo de The Switch ha trabajado duro para crear una oferta de producción y transmisión en directo líder del mercado en Estados Unidos y otros países. Estamos muy orgullosos de nuestros logros y de la confianza que las empresas de medios de comunicación de primer nivel depositan en nuestros servicios. A medida que evoluciona la industria de los medios de comunicación, The Switch tiene un papel cada vez más importante que desempeñar en el futuro de los deportes y el entretenimiento en directo y en ayudar a nuestros clientes a maximizar sus lucrativos contenidos. Con Tata Communications aceleraremos este viaje proporcionando estabilidad, inversión y visión en apoyo del crecimiento futuro. Estoy entusiasmado con el futuro de The Switch y las oportunidades que esto supone para nuestro equipo y nuestros clientes."

Una vez completada la transacción, The Switch Enterprises se unirá al negocio de Servicios de Medios y Entretenimiento (MES) de Tata Communications bajo la dirección de Dhaval Ponda.

Acerca de The Switch EnterprisesEn el mundo lleno de acción de la producción y distribución de vídeo en directo, The Switch siempre está ahí y allí â€", estableciendo la referencia del sector en cuanto a calidad, fiabilidad y niveles de servicio inigualables. Fundada en 1991 y con sede en Nueva York, The Switch lleva casi tres décadas conectando a espectadores de todo el mundo con eventos en directo, ofreciéndoles el contenido que desean a través de plataformas de televisión lineal, a la carta y de streaming â€", en múltiples pantallas y dispositivos. Para más información, visite www.theswitch.tv

Acerca de Tata CommunicationsComo parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital de rápido crecimiento de hoy en día en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, soluciones de seguridad y alojamiento en la nube y servicios multimedia. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la empresa conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes de la nube del mundo. Para más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas Algunas de las palabras y declaraciones contenidas en este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relativas a la posición financiera prevista de Tata Communications, la estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, normativos y medioambientales, así como los relativos a las proyecciones de crecimiento y tendencias del sector, que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la imposibilidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la imposibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la imposibilidad de completar con éxito las pruebas comerciales de la nueva tecnología y los sistemas de información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la incapacidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la incapacidad de integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Entre los factores adicionales que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, se incluyen, pero no se limitan a, los factores de riesgo analizados en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com . Tata Communications no tiene ninguna obligación, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas

© 2022 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados. TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas registradas de Tata Sons Private Limited en la India y en algunos países.

